5G, datacentrene og 6G panopticon

Velkommen til dit personlige digitale fængsel!

5G handler ikke bare om hurtigere smartphones – det er fuldstændig afhængigt af den eksplosive udrulning af datacentre. I 2020 solgte telesektoren offentligheden en fortælling om total trådløs frihed. I virkeligheden tilslørede de en kritisk sandhed: 5G og datacentre er uopløseligt forbundet, ligesom lunger og luft. Denne præsentation afslører, hvorfor industrien og lobbyister i stilhed orkesterer dette infrastrukturskifte, og hvordan den virkelige digitale ramme ser ud bag kulisserne.

Jeg beder indtrængende om at du ser hele præsentationen igennem og giver mig noget feedback, så den engelske version bliver endnu bedre og endnu mere forklarende, så der er så mange mennesker som muligt, der forstår hvor alvorligt informationen i præsentationen er. Jeg vil især gerne have information fra dig, om der er afsnit, som du synes er svært forståelige, og især om du forstår hele sammenkædningen fra 5G til Agenda 2030 (6G Panopticon)? Jeg tror ikke der er nogen på hele internettet der endnu har kædet 5G, Covid-19 vaccinerne og Agenda 2030 sammen i så høj en grad som jeg gør i denne præsentation. Jeg ved der er udansk at sige sådan, men jeg er ikke i tvivl om at det er fakta. Derfor vil jeg gerne have at præsentationen er letforståelig på trods af at der er teknisk svære passager.

Først lige et hurtigt indblik i udrulningen af telekommunikationsnetværk siden 1980, hvor første generation, Nordisk Mobil Telefoni (NMT) blev rullet ud, og frem til 5G og 6G:

Vent lige lidt, ikke så hurtigt!

Blev 5G virkelig udrullet i 2020? Hvis det er tilfældet...

Hvor er alle de selvkørende biler og alle de læger, der udfører fjernoperationer?



udrullede ikke 5G i 2020, men i 2023! Hvorfor betyder det noget? – Fordi de ikke vil have os til at regne ud, at 5G og datacentrene er så flettet ind i hinanden, som de er! Folk kunne begynde at stille spørgsmålstegn ved 5G ud over bare sølvpapirshattene.

5G blev ikke udrullet i 2020, men i stedet i 2023!

Hvorfor betyder det noget? – Fordi de ikke vil have at vi skal kunne regne ud, at 5G og datacentrene er så tæt flettet ind i hinanden, som de er! Folk kunne begynde at stille spørgsmålstegn ved både 5G og datacentrene ud over bare sølvpapirshattene.

Nedenfor er den reviderede eller korrigerede udvikling opstillet, som den fandt sted i virkeligheden:

Ja, 6G bliver faktisk kaldet for IMT2030 af standardiseringsorganet 3GPP. Interessant når nu FN er den øverste autoritet indenfor telekom verdenen og at FN også står bag Agenda 2030:

Vidste du, at din krop var internettet?

Hvad for noget???

- Se denne “Internet of Bodies”-video fra RAND Corporation. RAND Corporation (Research and Development) er en non-profit, partipolitisk uafhængig global tænketank stiftet i 1948, oprindeligt etableret for at tilbyde forskning og analyse til de amerikanske væbnede styrker. Gratis selvfølgelig!!!

Følg godt med nu — her tager tingene en mørk drejning. I november 2025 udgav MIT denne artikel: “Nye terapeutiske hjerneimplantater kan gøre kirurgi overflødig”

MIT News-artiklen afslører, hvor langt fremme de er inden for bio- og nanoteknologi. Sandsynligvis det mest beundrede tekniske universitet i verden, Massachusetts Institute of Technology (MIT), har en Nano-Cybernetic Biotrek-forskningsgruppe (NCB), og denne specialiserede enhed anser sig selv for at være langt fremme med at udsende nanoelektronik i kroppen i stor skala. Lyt til deres direktør:

Ikke alle forskere er helt begejstrede! I juni 2026 interviewede Maria Zeee elektroingeniør Shimon Yanowitz om hans netop udsendte videnskabelige artikel med titlen: “Fra syntetisk DNA- og RNA-baseret selvsamlende nanoteknologi til følgerne af COVID-19-vacciner” Du kan se hele interviewet her på Rumble: Maria Zeee-video med elektroingeniør Shimon Yanowitz Dette er et uddrag på 10 minutter:

Du kan downloade Shimon Yanowitz’ artikel her: Download

Men “de” vil ikke have, at du ved noget om 5Gs tætte forhold til datacentret. Og de vil bestemt ikke have, at du kender til det planlagte DIGITALE PANOPTIKON, for så kan det være, du gør modstand. Men spørgsmålet er: Gør du det!

Send din feedback til: flemming.blicher@protonmail.com

På forhånd tusind tak!

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Forresten, hvis du kunne få det indfald at jeg skal have lidt belønning for at bruge 2-3 uger fuld arbejdstid på at sammensætte denne præsentation, og du kunne få lyst til at støtte mig, så er det lige nu et ekstra godt tidspunkt at blive betalt abonnent på dette danske nyhedsbrev (det som du læser lige nu!).

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Som en ekstra service til alle betalte medlemmer, så viser jeg herunder alle videoerne som jeg gennemgår, samt alle præsentationens slides, så du kan sidde og gennemgå dem i ro og mag.

Du kan desuden også finde al information om de danske datacentre. De helt store “hyper datacentre” ser ud til at koncentrere sig i Viborg, Vejle, Odense og Vestegnen/syd for København, men flere er på vej.

Især er det værd at nævne deet voldsomme faktum, at der er ‘et par håndfulde’ af de helt store hyper datacentre på vej ude på Esbjerg-egnen:

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flemming.blicher@protonmail.com

På forhånd tusind tak!