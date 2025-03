7 Trykhenkogning - Første gryde bliver færdig!

Nadja forklarer om processen og om sikkerheden for at undgå botulisme

I denne 9 minutter lange video gennemgår Nadja selve kogningsprocessen, som man skal følge ganske nøje for at undgå sundhedsrisici, såsom pølseforgiftning (se forklaring om botulisme længere nede i teksten).

Men Nadja har ikke lært om trykhenkogning ved at prøve sig frem. Hun har lært fra en af de allerbedste! Hun har nemlig været på kursus hos Helle Aquila inden hun selv gik i gang.

Helle Aquila - en dansk pioner indenfor selvforsyning

Det er værd at nævne de danskere som i de sidste mange år har været pionerer indenfor trykhenkogning og relaterede emner såsom selvforsyning.

Hermed er vores varme anbefalinger af Helle Aquilas dygtige pionerarbejde.

Ehlena Stormborn - en dansk pioner og forfatter indenfor trykhenkogning

Når man begynder at interessere sig for trykhenkogning i Danmark, så støder man utvivlsomt på navnet Ehlena Stormborn. Hun har i en del år interesseret sig for trykhenkogning og har oprettet Facebook gruppen Pressure Canning Danmark, samt skrevet to fantastiske bøger om emnet, “Pressure canning for begyndere” og “Pressure canning for øvede”.

(Se linket her for at købe bøgerne)

Bøger om trykhenkogning af Ehlena Stormborn (se link HER!)

Bøgerne kan varmt anbefales, da de både er velskrevne og enormt informative. Og så er de på dansk!

Ehlena har også oprettet en webshop på hendes hjemmeside (se link HER!), hvor man udover at købe hendes bøger, også kan købe kurser og andre effekter til trykhenkogning. Hun har også meldt ud at hun på et tidspunkt vil kunne sælge selve trykhenkogningsgryderne på hjemmesiden, men det er endnu ikke sket i skrivende stund.

Fjenden er botulisme (pølseforgiftning)

OBS: I videoerne får både Nadja og jeg selv sagt “botulose” flere gange. Det er forkert for det er ikke et ord der findes. Vi skulle have sagt “Botulisme” som er det samme som pølseforgiftning.

Heldigvis har der ikke fundet nogle tilfælde af pølseforgiftning sted i Danmark i de seneste to-tre år. Alligevel er botulisme ikke noget at spøge med, da det forårsages af meget giftige neurotoksiner (se SSI info om botulisme HER!) og i svære forgiftningstilfælde kan sygdommen have en dødelig udgang.

Det er derfor at man skal være påpasselig med kogetiderne, så man sikrer at maden bliver så varm at eventuelle toksiner i maden ikke kan overleve.

I USA er Pressure Canning meget populært, og derfor har USDA lavet forskellige guides til pressure cannere (se link HER!)

Vi bruger WECK-glas!

Man kan bruge forskellige glas til at trykhenkogning. Nadja bruger WECK-glas af økonomiske årsager. Et WECK-glas af størrelsen 850 ml. koster omkring 16 kr. fra nyt (se link HER!) mens størrelsen 580 ml koster omkring 13 kr. fra nyt (se link HER!).

WECK-glas har ikke skruelåg ligesom de Ball Mason-glas som nok er de mest anvendte på markedet. WECK-glassene har derimod en gummiring (se link HER!), et glaslåg og nogle klemmer (se link HER! - og som kun bruges under kogningen).

På hjemmesiden Sylteglas.dk kan man købe både glas, gummiringe og klemmer (se link HER!)

Friheds-Bolognese og Friheds-Chili Con Carne

I video-serien kan du følge med i hvordan Nadja og jeg forbereder to retter, bolognese og chili con carne, som vi derefter trykhenkoger.

De er nogle af de retter som Nadja selv trykhenkoger allermest. Se ingrediens-listen herunder, hvor du også kan se at vi i alt brugte 5 kg oksefars den dag.

Kød fra Nørgaard Charolais i Thy

Vi anbefaler at man anvender kød fra dyr man ved har haft en godt liv og været meget på græs. Derfor kørte jeg til en gård i nærheden af Thisted, hvor jeg købte kødet direkte fra landmanden. Man behøver ikke at tage fysisk til Thisted som jeg gjorde, for man kan sagtens få kødet fragten, når man køber fra gården Nørgaard Charolais. Man kan følge med i deres slagteproces på deres Facebook-side, så man ved hvornår man skal slå til, hvis man vil have friskslagtet kød. Se Nørgaard Charolais’ Facebook hjemmeside HER!

Presto Pressure Canning-gryder

De mest populære mærker indenfor for trykhenkogning er Presto og All American. Jeg købte en Presto fordi det var det mærke jeg havde hørt at næsten alle dem jeg kender der trykhenkoger, også bruger Presto. Pressure Canning er det engelske ord for trykhenkogning.

Min nye trykhenkogningsgryde er en Presto 23-Quart Pressure Canner model 01781. Se gryden HER på Presto’s hjemmeside. Bemærk at min gryde ikke kan bruges på induktionskomfur, men der findes en version af den der kan. Den koster et par hundrede kroner mere end de 1.700 kr. som jeg gav.

Hvorfor trykhenkoge?

Jeg har valgt at interessere mig for trykhenkogning fordi jeg er ganske bekymret for at det på et tidspunkt ikke længere vil være muligt, bare at gå ned i supermarkedet og købe almindelige dagligdags fødevarer, såsom for eksempel hakket oksekød.

Når man trykhenkoger hakket oksekød, så kan det holde sig på glasset i mange år, uden at maden i glasset bliver fordærvet. Den holdbarhed opnår man ikke med for eksempel kød på konserves. En ekstra fordel er at trykhenkogt mad også er meget sundere end mad på konserves dåser, da konserveringen dræber langt flere vitaminer i maden end når man trykhenkoger den.

Hvorfor ‘preppe’?

Den danske regering begyndte i 2024 at forberede befolkningen på krige og andre kriser, ved at sende skrivelsen “Forbedt på kriser” ud til befolkningen via e-boks. Den danske regering ser ud til at ville gøre alt, for at Danmark skal være med i tredje verdenskrig.

Klik på billedet for at gå til Beredskabsstyrelsens hjemmeside ( eller klik HER! ).

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside har du siden sommeren 2024 kunne finde gode råd til at forberede dig til kriser (eller ‘preppe’ som det hedder på engelsk). Beredskabsstyrelsen mener at du skal kunne klare dig i tre dage, så skal det hele nok gå!!!(?)

Når/hvis den tid kommer, så har jeg ikke tænkt mig kun at have forsyninger til tre dage! Jeg vil i stedet sigte på, at jeg helt vil kunne klare mig selv, og at jeg vil kunne forsyne min familie og mine nærmeste med fornødenheder, skulle den tid komme.

Derfor har jeg taget jagttegn, indkøbt jagtvåben, og lavet andre foranstaltninger, så jeg kan være forberedt på den tid som regeringen advarer imod. Jeg er ellers ikke vild med de skiftende danske politikere, men eftersom at jeg har den overbevisning at de er marionetter for de bagvedliggende magthavere, så er de jo nok blevet fortalt at de skal forberede Danmark til krig. Et decideret krigsscenarie stemmer desværre med alle statsminister Mette Frederiksens handlinger og udmeldinger igennem længere tid.

Jeg håber at befolkningen når at indse at vores nuværende politikere er globalistiske nikkedukker, så vi kan nå at afsætte dem inden det går helt galt. Vi må se hvordan det går, men jeg har ikke tænkt mig at ligge på sofaen og vente på resultatet. Jeg vil forberede mig, og jeg er ikke den eneste.

Nogle af de bedste preppere jeg selv kender er en familie i Vendsyssel, hvor Nadja og hendes mand for længst har gjort en masse forberedelser. Blandt andet er Nadja blevet lidt af en ekspert i at trykhenkoge mad. Det er derfor jeg er taget op til Nadja i Vendsyssel, for at du også kan lade dig inspirere af hendes foretagsomhed.

I løbet af den kommende tid vil jeg sende omkring 10 små videoer fra mine første erfaringer med at ‘pressure canne’, hvor jeg bliver effektivt guidet og superviseret af Nadja.

Hvis du efter at have set videoerne får lyst til at tage til Vendsyssel på et trykhenkogningskursus, så skal du tage fat i Nadja på Facebook-siden Skovhaven Jyske Ås (se link HER).

Nadja ‘in action’!