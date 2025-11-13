Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.
99,9 % af alle politikere fortæller dig ikke sandheden om dit forbrug
Køb en Tesla, investér i grønne aktier, grønt byggeri og alle andre floskler bliver brugt til at dulme den dårlige samvittighed. - Men hvorfor taler (næsten) ingen politikere om at stoppe forbruget?
Nov 13, 2025
De 3 Fiktioner
Illusionen on Danmark er en trilogi, der er bygget op omkring De 3 Fiktioner. I denne podcast bliver du klogere på Danmark og på hvad Danmark er og hvad det ikke er!Illusionen on Danmark er en trilogi, der er bygget op omkring De 3 Fiktioner. I denne podcast bliver du klogere på Danmark og på hvad Danmark er og hvad det ikke er!
