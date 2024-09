Se videoerne HER på Svensk TV4 hvor både forsvarsministeren og forsvarschefen på svensk nationalt TV, mandag den 8. januar 2024, advarer om den kommende krig i Sverige.

Eller har den svenske forsvarsminister og den svenske forsvarschef ret i deres antagelser? Hvis de har, så rejser det endnu et spørgsmål:

Sverige er på vej til at blive fuldgyldigt medlem af NATO, og eftersom at NATO-landene har en overenskomst, den såkaldte musketer-ed, så er Danmark jo også i krig, hvis Sverige bliver angrebet. Medmindre Sverige ikke bliver angrebet og selv erklærer krig mod et andet land?!?

Men hvilket land skulle Sverige erklære krig mod, og hvorfor skulle Nobels Fredprisens hjemland dog erklære krig mod et andet land.

Freds- og fremtidsforskeren med en ph.d. i sociologi, Jan Øberg, som er redaktør for mediet Transnational Foundation (TFF), stiller også en del spørgsmål ved den officielle udmelding fra Sverige, og lægger en helt anden forklaringsramme end den officielle linje lagt af de landsdækkende medier i Sverige og Danmark. Han er ikke bange for at pege på en elitær gruppe, som ikke har befolkningens ve og vel for øje, men som spiller med i et større spil. Se TFF/Jan Øbergs hjemmeside HER!

Jan Oberg When Sweden applied for membership in NATO in panic and with only 47% in favour, the Swedes were told it was a defensive alliance for peace. Now, while trying to enter NATO and building 17 US bases, they are told to get ready for war because these pesky Russians are coming – like they were supposed to at any time since 1949 when NATO was establ…

Sweden prepares for war in the hands of calm hysterics

Vanvidsudmeldingerne fra ‘hinsidan’ fortsætter over sundet til Danmark, hvor TV2 Nyheder udlægger den svenske krigsudmelding som logisk og fornuftig.

Det gør de ved at invitere en ekspert til at massere de nye toner fra svenskerne ind i hjernerne på danskerne. Eksperten, som så mange gange før, når det kommer til det forsvarspolitiske, er Peter Viggo Jakobsen.

Lad os give ordet til lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, så han selv kan forklarer sig:

Vil kæmpe til sidste svensker

Når svenskerne går ud og advarer på den måde, som de gør, så er der tale om en meget anden tilgang, end man ville have i Danmark.

Det mener i hvert fald lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen:

- I Sverige har man jo den tilgang, at fordi der er en mulighed, selvom den ligger langt ude i fremtiden eller er teoretisk, for, at forholdet til Rusland kan eskalere til en krig, så skal man forberede sig på det, siger han.

Men det handler mindst lige så meget om at sende et signal til Rusland.

- Logikken bag det er at vise forsvarsvilje. Altså at svenskerne sender et meget klart signal til russerne om, at hvis russerne skulle være så dumme at angribe dem, så vil de kæmpe til sidste svensker, og derfor vil det være så omkostningsfuldt for Rusland, at det vil være en rigtig dum idé, siger Peter Viggo Jakobsen.

Derfor er tanken bag handlingen, at man helt vil stoppe russernes angreb, før det er begyndt, mener han.

- Det, der gik galt for russerne i Ukraine, var jo, at de bildte sig selv ind, at de kunne vinde på 72 timer. Det fandt de ud af på den hårde måde, at det kunne de ikke. Men hvis man ved at udvise forsvarsvilje kan overbevise russerne om, at det ikke engang kan betale sig at prøve, så lykkes det jo, siger Peter Viggo Jakobsen.