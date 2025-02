Ikke flere bøger!

Det giver desværre ikke mening at holde bogrepræsentation i Odense i dag, da vi ikke har flere bøger tilbage. Vi forsøgte at få flere bøger sendt frem til os, men det lykkes desværre ikke:(

Til gengæld lover vi at komme igen til Odense snarest:)

Midterbillede er fra boglanceringen i Silkeborg 31/1. Yderbilledet er fra Måløv 3/2.

Tak for den fantastiske modtagelse over hele landet!

Det har været en fantastisk oplevelse at komme rundt i landet og præsentere bogen. Det er svært og forklare hvor privilegeret man kan føle sig, ved at møde alle jer skønne mennesker rundt om i byerne nær hvor I bor.

Og tak for alle gaverne I gav os. Tak for donationerne og ikke mindst tak for at I har købt alle bøgerne.

Bøgerne kan stadig købes direkte af mig:

Køb bøgerne direkte af mig HER!

De kan også købes både hos William Dam, Saxo, Bog & Idé og hos alle andre fysiske og online boghandlere. Du kan også låne dem på biblioteket.

Danmarksturné Februar 2025

Friheds.net - ny markedsplatform

Vi lover snart at komme rundt i landet igen, hvor vi også vil præsentere en ny platform til at arrangere baggagerumssalg og bytte med hinanden. Se evt. linket Friheds.net herunder:

Se en forsmag på Friheds.net HER!

Selvom der er et skema til at registrere dig på linket, så vent gerne med at registrere dig til når vi kommer rundt og præsenterer platformen i april måned.

Friheds.net er en platform hvor vi mødes på parkeringspladser rundt omkring i hele landet, hvor vi kan bytte og handle med hinanden. Æg, kød og honning fra egen produktion, som kan byttes med vin, CBD-olie, sølv, guld, skønhedsprodukter, eller endog andre tjenesteydelser. Trykhenkogt mad på glas, hjemmebagt surdejsbrød, mel fra egen produktion, og andre hjemmelavede madvarer og produkter. Alt sammen kan du tage med til baggagerumsmarked og bytte, sælge og købe dig frem til nye varer.

Det kommer til at koste et lille minimalt årligt beløb at være på Friheds.net, så vi kan forbinde vågne og bevidste mennesker over hele landet uden at det koster noget særligt at deltage. Det er gratis for ALLE at deltage i baggagerumssalg, men det koster som nævnt et lille årligt beløb at være med på Friheds.net. Beløbet dækker over de software- og hostings-omkostningerne der er på IT-delen af Friheds.nettet.

Vi skal have udpeget 8-10 administratorer fordelt over hele landet. Vi har allerede fundet de første par stykker. Administratorernes rolle er bare at sørge for at netværket kommer i gang lokalt.