Agurketid #1 - August 2026

Hvad er det “flygtningekrisen” i virkeligheden handler om?

Alle aviserne og politikerne var lige lovlig godt forberedt til “flygtningekrisen” til, at man bare kan slå det hen som en kedelig udvikling på et af Europas mange problemer anno 2026.

Men hvad handler “flygtningekrisen” så om?

Det får du et par bud på i denne podcast, et online møde mellem tre fritænkende individer.

Ovenstående er nogle af de screenshares der bliver vist undervejs i video podcasten.

HUSK at gå uden om NETTO, REMA1000 osv!!! - Lad være med frivilligt at give globalisterne dine penge!

- Du ser dem aldrig igen!

STØT BAGAGERUMSMARKEDERNE!!!

Hørsholm bytte- og bagagerumsmarked

Tid: Søndag den 9. august kl. 10-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Husk at der også er et hønselaug i Hørsholm, som du stadig kan nå at blive medlem af! Kontakt Susanne på email: mvloumand@gmail.com

Vrensted bytte- og bagagerumsmarked

Tid: Søndage kl. 14:30-16 hele sommeren

Sted: P-pladsen ved købmanden, Bådstedhedevej 8, 9480 Vrensted

Billede fra det første, i øvrigt meget velbesøgte, marked i Vrensted i 2025.

Sandved (mellem Slagelse og Næstved)

Tid: Lørdag den 15. august kl. 10-14

Sted: Egegården, Nyvej 52, 4262 Sandved

Rejs omkring 100 år tilbage i tiden ved at deltage i et bytte- og bagagerumsmarked på Egegården i Sandved. Kom og støt Berit og Freddys fantastiske landmandsbrug hvor tiden har stået stille i mange år:)

Friheds.net - platformen bag

Er en IT-platform, som gør det let at arrangere bytte- og baggagerumsmarkeder over hele Danmark.

Alle fremtidige baggagerumsmarkeder bliver annonceret på Friheds.net.

Bemærk at du kun kan blive medlem af netværket ved fysisk fremmøde, enten til et baggagerumsmarked eller til et af de mange kommende informationsmøder.

Gå til Friheds.net HER!

Netværket er nemlig kun for rigtige mennesker og ikke for Bot’er og anonyme profiler!

Herunder billeder af nogle af de madvarer du kunne købe på et af de første baggagerumsmarkeder, der blev holdt i Vrensted i Vendsyssel. Bemærk også at du sagtens kan lave aftaler på forhånd med et medlem der tilbyder en bestemt vare, så du ikke risikerer at han eller hun har udsolgt.