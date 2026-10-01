Agurketid #4: Niels Harrit om 9/11 – nu 25 år senere

Deltog i 25 års markeringen i New York

9/11 er åbenbart stadig noget der kan generere strafklip på YouTube! YouTube har netop meddelt mig at min YouTube kanal De 3 Fiktioner har fået et strafklip 1t 20min og 44 sekunder inde i Niels Harrits 9/11 interview, hvor han svarer "Nej der var ikke noget fly (i Pentagon)!"

Niels Harrit deltog for nylig i 25-års markeringen for terrorangrebet den 11. september, som fandt sted i New York i september 2026. Som en af de mest fremtrædende og mangeårige stemmer inden for den internationale 9/11 Truth-bevægelse, markerede hans tilstedeværelse i byen et kvart århundrede med kritisk fokus på begivenhederne i 2001.

For Harrit bød jubilæet på en mulighed for igen at sætte spørgsmålstegn ved de officielle forklaringer og de velkendte tekniske rapporter om sammenstyrtningen af World Trade Center-bygningerne, denne gang direkte på amerikansk jord i selskab med ligesindede forskere og aktivister.

Harrit var med til at ‘vække’ agurketidspanelet

Det bliver hurtigt tydeligt i løbet af interviewet, at Niels Harrit har spillet en central rolle i ‘opvågningshistorien’ for hele panelet bag Det Permanente Agurketidsshow.

Kim Skovsby forklarer ligefrem, hvordan et specifikt foredrag med Harrit blev afgørende for, at han tog stilling og gennemskuede autoriteternes falske narrativ.

Forbehold I slutningen af interviewet udtaler Niels Harrit følgende om Ruslands præsident, Vladimir Putin: “Han er den største statsmand overhovedet nogensinde.” Som podcastværter har Markus, Kim og jeg selv inviteret Niels Harrit i studiet til en snak om 9/11. Som det fremgår af interviewet, mener Harrit, at det er vigtigt at forstå, at Putin er en stor statsmand, samt at forstå sammenhængen mellem Vesten, Iran, Kina og Rusland – og ja, Putin selv. Da dette er Harrits overbevisning, og han mener, det er vigtigt at fremhæve i dette interview, skal vi som værter ikke lægge bånd på ham, uanset om vi er enige eller uenige i hans holdning til Putin. Jeg kan dog kun tale for mig selv, og for mig er det vigtigt at indskyde et forbehold i forhold til Niels’ udtalelser om Vladimir Putin. Jeg mener nemlig, at når man først gennemskuer, at det vestlige narrativ er falsk, og at vi dybest set lever i en variant af et diktatur med USA som den nation, der svinger taktstokken, så skal man være enormt påpasselig med i stedet at hylde et alternativt diktatur. For det er, hvad jeg mener, Rusland er. Jeg ser ikke den tidligere KGB-agent Vladimir Putin som andet end en marionet for russiske og internationale oligarker – for oligarker her i 2026 er i praksis altid internationale per definition. Han er en brugbar politisk marionet, præcis som alle andre vestlige og østlige statsledere, særligt de følgende (i uprioriteret rækkefølge): Mette Frederiksen (DK)

Donald Trump (USA)

Ursula von der Leyen (EU)

Volodymyr Zelensky (Ukraine)

Benjamin Netanyahu (Israel)

Vladimir Putin (Rusland)

Xi Jinping (Kina) Dette forbehold afholder mig bestemt ikke fra respektere Niels Harrits mange vigtige input i det nærværende interview, også omkring den geopolitiske scene, hvor jeg mener, at han kommer med mange gode iagttagelser.

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En gang om måneden udkommer et afsnit som kun er tilgængeligt for alle de betalte medlemmer. Det hedder Dissident Crossfire, der er et møde for alle de interviewede gæster. Se et preview af første afsnit på linket herunder:

Og du har mulighed for at se hele Dissident Crossfire afsnittet helt gratis!

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