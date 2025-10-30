Samtale med AI torsdag 30. oktober

Jeg stillede spørgsmål til DuckDuckGos AI tjeneste som hedder Duck.ai. Jeg har haft lignende samtaler med andre AI-baserede chatbotter, bl.a. Googles. Disse var lige så urovækkende som den nærværende.

Herunder nogle få af de mange spørgsmål, som blev serveret for AI chatbotten Duck.ai:

Hvem er Flemming Blicher?

Hvilke bøger har Flemming Blicher skrevet?

Er Flemming Blicher konspirationsteoretiker?

Lyver Folketinget på sin hjemmeside om Grundloven?

Myrdede den nuværende kongefamilie (Glückborg) sig til magten?

Er AI ubrugelig?

Jeg kan afsløre at den AI baserede chatbot endte med at kalde sig selv ubrugelig!

Generelt anbefaler jeg ikke AI, ej heller at spilde tid på AI. Jeg brugte denne time på at bevise hvor ubrugelig AI er i et demokratisk samfund.

Og selvom jeg er enig med AI i, at Danmark ikke er et demokrati (efter lidt modvillighed fra AI’s side), så kan AI heller ikke bruges i det “indskrænkede monarki” som Danmark i følge Grundloven er, medmindre det er for at forvirre og mislede befolkningen!

En god gang bullshit, det er hvad AI er?