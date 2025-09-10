Aktiviteter den kommende uge

Støt os med et større eller mindre beløb, så vi kan trykke nogle flyers:

MobilePay 53891307

Kontooverførsel - Reg: 7780 - Konto: 0002022440

Sorø stillerunderskrifter - Onsdag 10/9 kl. 18:30-20:00

Henrik, Markus og jeg selv skal alle til et møde for nye regionsrådskandidater i det nye regionshovedkvarter i Sorø. Det slutter senest kl. 18:30. Derfor går vi fra Regionshuset på Alléen 15 i Sorø og ned over Storgade for at samle stillerunderskrifter. Vi ender på Torvet kl. 19:30, hvor vi går ind på Café og Ristorante Valencia og spiser mellem 19:30-20:30.

Ruten er bare en lige vej fra Regionshuset på Allégade 15 over Storgade til Torvet, så du kan let fange os på vejen.

Her vil det være muligt at give os hjælp via en stillerunderskrift hvis:

Man er over 18 år

Bor på Sjælland, Lolland eller Falster

Har valgret til kommunal- og regionsrådsvalget

Rådhuspladsen stillerunderskrifter - Torsdag 11/9 kl. 8-16

Vi afholder en lille happening på Rådhuspladsen i København fra kl. 8-16 i morgen torsdag 11/9.

Her vil det være muligt at hjælpe os via en stillerunderskrift hvis:

Man er over 18 år

Bor på Sjælland, Lolland eller Falster

Har valgret til kommunal- og regionsrådsvalget

Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm - Søndag 14/9 kl. 10-11:30

Bagagerumsmarkedet er i gang fra 10-14 men grundet et andet arrangement er jeg selv kun tilstede mellem 10-11:30. I det tidsrum vil det være muligt at hjælpe med en stillerunderskrift.

Jeg kan kun anbefale at man delager i hele Bytte og bagagerumsmarkedet, og man kan selv tage en lille ret med til frokosten.

Det vil blandt andet være muligt at bytte/købe:

Fisk

Honning

Æbler

Kløv selv brænde

Meget andet

Desuden vil der være information om det hønselaug som er ved at blive oprettet i Hørsholm.

Hvis du bor i Vendsyssel - Så er der bagagerumsmarked i Vrensted hver søndag eftermiddag

Her en kort sit rep fra Vrensted:

vi er blevet doneret et telt på ca 80 m2, som vi sætter op her til efteråret.

der bliver stadig solgt hjemmelavet sæbe.

vi er begyndt at sælge frisk slynget honning fra lokal område.

vi sælger friske grønsager uden kemi og kunstgødning bl.a. kartofler, porrer, løg og forårsløg (dyrket i vrensted).

Hvis du bor i Svendborg

Bagagerumsmarkedet i Svendborg holder en pause. Bor du i Svendborg og gerne vil have noget aktivitet på bagerumsmarkedsfronten, så skal du bare gå i gang og skrive det ud i den lokale gruppe:)

Hvis du bor i Silkeborg

Bagagerumsmarkedet i Silkeborg holder pause indtil næste år.