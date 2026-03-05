Alex Vanopslagh bliver næste statsminister efter Mette Frederiksen

Valget (FV26) står mellem Mette og Alex

Mette Frederiksen blev medlem af Trilateral Commission kort inden hun blev statsminister. Forinden havde Helle Thorning-Schmidt taget samme rute og blev medlem af Trilateral inden hun blev statsminister. Hun var desuden også med i Bilderberg Gruppen inden hun blev statsminister. Anders Fogh Rasmussen var til gengæld kun medlem af Bilderberg Gruppen, hvilket også kan være en billet til statsministerposten.

Siden år 2000 er det faktisk kun Lars Løkke Rasmussen, der ikke har været medlem af enten Trilateral Commission eller Bilderberg Gruppen inden han blev statsminister. Men Løkke blev som bekendt også statsminister ved et tilfælde.

Disse fakta fik mig i 2024 til at spå om at Alex Vanopslagh bliver den næste statsminister efter Mette Frederiksen. Sjovt nok ser det netop ud til at danskerne skal vælge mellem de to til folketingsvalget den 24. marts 2026, så chancerne for at jeg får ret er ganske store. Men hvordan kunne jeg vide det tilbage i 2024 (se link herunder):

Faktisk kunne jeg have forudsagt det helt tilbage i 2023, hvor det blev offentliggjort at Alex Vanopslagh blev udnævnt “Rockefeller Fellowship” i The Trilateral Commission. Det er nemlig det der kvalificerer ham til det højeste politiske embede i Danmark.

Jeffrey Epstein blev medlem i 2005

Trump, Melania, Epstein og Maxwell

Det er prominente folk der er med i Trilateral Commission. Tag fx. milliardæren Jeffrey Epstein (der måske, måske ikke, begik selvmord i sin fængselscelle i 2019). Han pralede i et interview med Steve Bannon - der blev optaget kort før han blev anholdt (se link til interview HER!) - at han havde været medlem af Trilateral Commission “fra starten af”. Det er formentligt ikke rigtigt, for Epstein var ganske ung i 1973 hvor Trilateral blev startet af David Rockefeller, Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski (præsident Carters Security Advisor) og en masse andre prominente, herunder især de senere Federal Reserve chefer.

Da Trilateral blev stiftet var tyskfødte Heinrich (også kaldt Henry) Kissenger udenrigsminister i præsident Nixons administration, så Kissenger er officielt ikke med til at stifte Trilateral Commission, men uofficielt må man formode at han var dybt involveret helt fra starten af og han blev også hurtigt involveret i en masse af Trilaterals aktiviteter efterfølgende.

Federal Reserve’s chefer (Chairmen) som har haft direkte forbindelse til Trilateral Commission:

Paul Volcker (Fed-chef 1979–1987): Han er den mest centrale figur i denne sammenhæng. Volcker var medlem af kommissionen fra dens tidlige år og fungerede senere som nordamerikansk formand (North American Chairman) for organisationen. Han forblev aktiv som æresformand frem til sin død.

Alan Greenspan (Fed-chef 1987–2006): Han var medlem af kommissionen, før han blev udnævnt til formand for Federal Reserve. Som det er kutyme for aktive embedsmænd, trådte han formelt ud af kommissionen under sin embedsperiode for at undgå interessekonflikter, men fortsatte med at holde taler ved deres møder.

Ben Bernanke (Fed-chef 2006–2014): Selvom han ikke er lige så tæt knyttet til organisationen som Volcker, har han deltaget i deres aktiviteter og debatter efter sin tid i centralbanken.

Janet Yellen (Fed-chef 2014–2018): Hun har også haft tætte bånd til netværket og har blandt andet deltaget i interview-rækker og webinarer arrangeret af den Trilaterale Kommission i sin egenskab af økonomisk ekspert og senere finansminister.

Og Bilderberg?

Bilderberg Gruppen er en mindst lige så spændende organisation som Trilateral.

Bilderberg er som Trilateral Commission et semi-hemmeligt mødested for eliten, hvor deltagerne ikke må referere hinandens udtalelser, ifølge de såkaldte Chatham House Rules.

Når talen falder på NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, er der i øvrigt en tradition for, at alle generalsekretærer, efter Den Kolde Krig, har deltaget i Bilderber møder før deres udnævnelse til generalsekretær (se link HER!)

Samtlige NATO generalsekretærer siden Den Kolde Krig var først en del af Bilderberg møderne, inden de blev valgt til leder af NATO (kilde: Lukas Kantors Ph.D thesis ).

Såfremt danske politikere er medlem af Bilderberg eller Trilateral Commission – Lars Løkke Rasmussen er en af de få undtagelser – inden de bliver statsminister, må det være muligt at komme med et ganske kvalificeret gæt på, hvem der bliver den næste danske statsminister.

I 2023, kort efter at Jakob Elleman-Jensen (se Trilateral’s medlemslisten fra 2022 HER!) måtte træde tilbage som vicestatsminister, blev Alex Vanopslagh straks efter udnævnt til “David Rockefeller Fellow” i The Trilateral Commission (se Trilateral’s medlemslisten fra 2023 HER!). Det er derfor, med al globalistisk sandsynlighed, Vanopslagh, der bliver Danmarks næste statsminister, medmindre der opstår uforudsete hændelser, som vi så med Jakob Ellemann-Jensens exit fra politik. Ellemann røg i øvrigt ud af Trilateral Commission ved samme lejlighed. Læs evt. mere om Alex Vanopslaghs fremtid som dansk statsminister i nyhedsbrevet HER!

På side 16 af 21 i Trilateral Commissions medlemsliste fra 2023 finder man både navnene på Alex Vanopslagh, Mette Frederiksen og Margrethe Vestager. De er alle tre gengangere på den liste Trilateral Commission sendte ud i juli 2025 ( se Trilateral’s medlemslisten for 2025 HER! )

Trilaterals danske gruppe (DTK) har været styret af Politikens chefredaktør i mange år

Thøger Seidenfaden var i sin tid leder af den danske DTK gruppe, da han samtidig var Politikens chefredaktør. Siden overtog Bo Lidegaard, bror til Radikales leder Martin Lidegaard, både chefredaktørposten og ansvaret for den danske DTK gruppe.

De to poster ser ud til at følges ad, for da Lidegaard trådte tilbage som chefredaktør, overgav han både chefredaktør-posten og posten som leder af den danske DTK gruppe til Christian Jensen. Det er formentligt foregået sådan siden Mossad-agenten Herbert Pundik var chefredaktør på Politiken.

Nu, hvor Politiken er fusioneret med Jyllands-Posten til JP/Politiken, er det mig desværre uvist, om det stadig er Christian Jensen, der er DTKs danske leder. Måske han bliver (eller er blevet) erstattet på den danske DTK lederpost af tidligere forsvarschef Peter Bartram, der i 2017 skiftede general-titlen ud med titlen som vicebestyrelsesformand for det nu belgisk ejede JP/Politiken? Det vides ikke, men han er i hvert fald højere rangerende i koncernen end Christian Jensen.

OPSUMMERING: De skiftende chefredaktører for en af Danmarks største aviser har i mange år siddet som den danske leder i DTK, og dér formentligt været med til at udpege Danmarks statsministre. Sådan ser det i hvert fald ud, når man ser på sagen i sin helhed.