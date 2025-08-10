Alliancen stiller op til kommunalvalg og regionsvalg

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden

Et nyt initiativ så for et halvt år siden dagens lys i form af “Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden” (forkortet Alliancen-BUF eller bare Alliancen).

Alliancen beskæftiger sig både med at oplyse om den såkaldte “vedvarende energi”, arrangere foredrag, samt deltage i politik.

Jeg har selv startet dette initiativ som et forsøg på at imødekomme en del kritik, som jeg tidligere har modtaget, hvoraf noget af den er berettiget, hvilket jeg gerne vil kommentere på herunder.

Du kan læse mere om Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden på hjemmesiden

Et billede fra min tale 1. maj 2020 i Fælledparken til Partiet JFKs 1. maj demonstration/markering.

Kritikerne om det med at gå imod staten

Som initiativtager til Forfatningspartiet og Frihedslisten blev jeg af rigtig mange set som en højtråbende, utilpasset og usleben græsrodspolitikere, en som med den medfølgende larm var med til at obskure budskabet og ‘ødelægge det for andre’. Det var selvfølgelig med henvisning til at mange måske havde nogle af de samme syn på det staten har udviklet sig til som jeg selv, men som ikke brød sig om min stil eller min måde at sætte tingene i værk på. Og som måske synes at jeg og de initiativer jeg var en del af, fyldte for meget i deres gadebillede.

Selv synes jeg denne kritik mest lugtede af deres egen rådvildhed, måske nogle gange blandet med lidt misundelse. Mest af alt lugter det for mig af deres manglende forståelse for den virkelige situation som vi som en samlet befolkning stod i, da corona-vanviddet startede i 2020. Det er altid lettere at pege på andre og give dem skylden for at tingene ikke går som de skal, end at udfylde sin egen rolle 100% i de forandringer man ønsker.

De personlige omkostninger er store når man giver sig selv til en sag, som man mener er større end en selv. Og det kan altid diskuteres om man kan være det bekendt overfor sine nærmeste omgivelser (børn, kærester og den nære familie), at kaste sig ud i en tilsyneladende nyttesløs kamp for at ændre verden til det bedre. Og når politiets, domstolenes, politikernes og journalisternes chikane sætter ind, så kan det bestemt godt se ud som om at man fejlbedømte situationen, og nu sidder tilbage uden flere kort på hånden (og uden økonomiske midler!), nu når støvet har lagt sig og politiet kommer og lægger en i håndjern (i virkeligheden plastikstrips, but you know what I mean) og forsøger at give en et indtryk af at nu skal du mange år i spjældet. Ja, så er tvivlen en fremherskende og hyppig gæst i ens tanker.

Den endog meget voldelige anholdelse på Christiansborg Slotsplads d. 1. april 2021, hvor jeg efterfølgende blev grundigt gennembanket i fængselscellen på Halmtorvet politistation ( se YouTube video HER! ).

Jeg skal være den første til at indrømme at jeg ofte har tvivlet på mig selv og på om jeg havde stamina til at gennemføre den rejse jeg påbegyndte for mange år siden, men som først tog rigtig form i 2020/2021. Og tvivlen på om rejsen overhovedet var den rigtige. Tog jeg fejl?! Skulle jeg lytte lidt mere til de mange, der mente jeg tog så grueligt fejl?

Svaret kan jeg jo kun selv give, eller give videre til den kraft der skabte mig, og så kan jeg jo så passende meditere lidt over det.

Når vi så skruer tiden frem til 2025 og kigger på verdens tilstand: dansk officiel støtte til Folkemordet i Palæstina, dansk støtte til at holde krigen i Ukraine i gang i al fremtid, sammenbruddet af det såkaldte demokrati i USA, og i mange andre lande, inklusiv Danmark, hvor det dog endnu ikke er så tydeligt for mange i befolkningen. Ja, så er jeg ved gud ikke i tvivl om, at det jeg gør er den rigtige vej at gå. I hvert fald for mig! For jeg vil ikke finde mig i at danske medier (blandt andet betalt med de penge staten flænser mig for!) lader som om at det er ok at nogle mennesker et andet sted i verden, har de fulde rettigheder til at så en hel befolkningsgruppe ihjel, i hvad der umuligt kan betegnes som andet end et folkemord. Udover det åbenlyse moralske dilemma om at mennesker må slå andre mennesker ihjel, så er der et måske endnu mere vedkommende spørgsmål: For hvis jeg tillader ét folkemord, hvad er så chancen for, at jeg og mine kære en dag bliver udsat for samme behandling? Chancen er forholdsvis stor når man kobler den med den viden jeg har omkring de internationale magtstrukturer.

Og så må kritikere være kritikere.

Kritikerne om det at stille op i politik

Ikke få onde tunger påstod (og påstår til stadighed) at jeg havde (og har) ambitioner om at sætte mig godt tilrette i byrådet, regionsrådet eller Folketinget og score min del af de politiske vederlag og de medfølgende frynsegoder.

Ambitioner har jeg da stadig, men ikke om at give op og underlægge mig et system, som jeg i øvrigt vil påstå at jeg er det mest professionelle talerør for, af samtlige der forsøger at afdække samfundsproblematikken for den øvrige befolkning. Jeg bliver aldrig en del af et system, der tillader et folkemord, eksperimentelle vacciner og et systematisk misbrug af befolkningens tillid.

Men ja, det er da en mulighed at jeg en dag stiller op til en øvrighedspost som indebærer at staten betaler mig for at deltage. Jeg ville tage imod hver en krone og se det som en tilbagebetaling for den svie og smerte rejsen kostede mig og som jeg aldrig får kompensation for.

Det er bare ikke formålet med at stille op.

Jeg stiller ikke op til valghandlingerne for at få min del af den politiske kage. Jeg stiller derimod op for at bruge platformen til at råbe sandhederne ud til alle hjørner og kroge af danskernes land og endnu længere ud.

Denne oplysning om sandheden kommer også til at finde sted uanset om det er i en kommunalrådsvalgkamp, regionsrådsvalgkamp, eller et folketingsvalg (den finder i øvrigt sted i alt hvad jeg foretager mig!). Det handler om at bruge valghandlingens platform til at komme til udtryk overfor danskerne. Det handler om at få endnu flere skud på mål, hvis man skal bruge en sportsmetafor.

Det handler ikke om at komme til at sidde og visne i en kommunalrådsbestyrelse og diskutere kommunens dobbeltkloakering og hvor den næste REMA1000 får lov til at ligge.

Skulle jeg nogensinde ende med selv at komme til at sidde sådan et sted som en kommunalrådsbestyrelse, så vil jeg bruge hvert eneste minut, hvert eneste møde og hver eneste kontakt til presse og borgere på at fremkalde sandheden om det arbejde der foregår på kommunalt plan. Jeg ved fra alle mine ture rundt i landet samt fra at snakke med alle de over 40 kandidater jeg har været med til at stille op til kommunalrådsvalgene i 2021, at det der foregår på kommunalt plan er mindst lige så korrupt som det der foregår i Folketinget.

Det er mit valg og det tog jeg allerede i 2021, dengang sammen med 42 andre kandidater over hele landet, der dengang stillede op for Frihedslisten til kommunal- og regionsvalget. (Det blev til næsten 13.000 stemmer i alt i 2021).

Om at give systemet validitet ved at stille op til valg

Desværre kan jeg ikke bare afvise de kritikere, der mener at jeg bidrager med at give systemet kredibilitet og validitet ved at stille op til valg. For det er sandt. Og en af dem der er bedst til at bringe fokus på dette faktum er den mangeårige aktivist Morten Wilder fordi han selv gør en masse for at udbringe sandheder om vores samfundsstruktur, endda helt uden om at deltage i valghandlinger (se evt. oplysning.org).

At Morten Wilder så vælger fuldstændig at anerkende muligheden for at ‘vække nogle borgere’ ved at deltage i en valghandling er mig en reel gåde. Og spørgsmålet til at Morten er jo så også om han går rundt med et lille gult-hvidt plastikkort i baglommen? Og om han har tænkt sig at bruge dette såkaldte sygesikringsbevis til at få behandling hvis han en dag skulle brække et ben? Giver han så ikke bare kredibilitet og validitet til systemet?!

Det er (næsten) altid forbundet med kompromiser at foretage en handling. Det gælder også om den aktivisme som handler om at oplyse danskerne om at deres land er på vej ind i en meget mørk tid, hvis ikke de gør noget. Hvis ikke man bruger alle platforme til den kampagne, så mener jeg at man gør sig selv en bjørnetjeneste.

Bare sådan en ting som at vi foreløbigt er tre kandidater i det nye Region Østdanmark, som for en periode på 5 uger kan have valgplakater hængende i lighed på den plakat som blev legendarisk i 2022 (se slutningen af nyhedsbrevet for en nærmere forklaring!).

Jeg har i øvrigt redegjort for alle mine beslutninger vedrørende mit aktivistiske virke i bøgerne Illusionen om Danmark, hvor du blandt andet også kan læse om den voldelige anholdelse, om Forfatningspartiet, om Frihedslisten, om kommunalvalgkampen i 2021, og folketingsvalgkampen i 2022. (se mere om bøgerne HER!)

Alliancen fokuserer på det positive: Børnene, Ungdommen og Fremtiden

Hvis du har set den video som jeg har linket til under billedet af den voldelige anholdelse, så sidder du sikkert lige nu med nogle følelser af uretfærdighed. Og hvis du så også har læst om hvordan Frihedslisten - på ulovlig og dybt udemokratisk vis - blev holdt udenfor offentlighedens opmærksomhed under folketingsvalget i 2022, så kommer der muligvis nogle stærke følelser op (det gør der i hvert fald for mig!), som har med uretfærdighed og med magtapparatets selvfuldkommenhed at gøre. Så kan man godt få lyst til at råbe op og gøre uoverlagte ting. Men til hvad nytte?

I 2020-2022 (beskrevet i første del af trilogien Illusionen om Danmark) var jeg nok meget i den følelse af at systemet var uretfærdigt og magtfuldkomment, og min lyst til at råbe det ud i verden var stor.

Nu her i 2025, så kan jeg godt se at danskerne ikke kan tåle at blive talt direkte og hårdt til, men jeg har jo stadig lyst til at kommunikere med dem og fortælle dem nogle sandheder.

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden er et initiativ der fokuserer på at fuldføre en oplysningskampagne uden at hæve stemmen, og uden at lægge en masse uafklarede følelser i aktiviteterne. Jeg er ganske afklaret med hvad det er for et system jeg står overfor, og derfor vil jeg gerne bruge denne afklarethed til at kommunikere budskabet endnu klarere, så det forhåbentlig skaber endnu større resonans for modtageren.

Det er børnene og ungdommen, der skal overtage denne verden efter os voksne. Det er vores ansvar at give verden videre. Kan vi ikke give en verden videre som er mindst lige så god, eller bedre end den vi selv overtog, så har vi fejlet. Kan vi nå at rette op på det endnu? Jeg tror og håber på det og sætter min lid til skaberværkets indvirkning.

Men, det vil stadig kræve en del snarrådighed og at man har nogle budskaber der formår at brude igennem den usynlige lydmur, som presse, politikere og det øvrige system har stillet op.

Derfor vil der stadig være kontante budskaber involveret i Alliancens kampagne. Vi vil uden tvivl finde inspiration i Frihedslistens, for nogle provokerende, budskaber. Se billederne af tidligere valgplakater

Skal du være Alliancens kandidat i dit lokalområde?

Hvis du selv er interesseret i at stille op, så sidder du muligvis og tænker hvad du skal gøre for at blive en del af gruppen af Alliancens kandidater over hele landet.

Du skal selvfølgelig starte med at læse om Alliancen på hjemmesiden hvorefter du skal lave en aftale med kommunen om at hente kandidatlister hos dem. Vil du også stille op i regionen, så skal du kontakte din region som sender kandidatlisterne til dig.

Først efter du har kontaktet kommunen og/eller regionen, skal du skrive en email til info@alliancen-buf.dk, så vil jeg vende tilbage til dig:)

OBS: Hvis vi ikke har haft noget med hinanden at gøre tidligere, så er der en stor chance for at jeg ikke kan hjælpe dig med at stille op under Alliancens paraply. Det er simpelthen fordi jeg ikke orker alle dem ,der kun kommer for at puste solskin op i deres egen bagdel, eller har endnu værre agendaer med sig. Ingen tvivl om at der også er aktører på spil, som er agenter for noget andet end det de udgiver sig for at være. Jeg vil gerne være fri for at bruge tid på den slags mennesker.

Nogle fakta om Alliancen og KV25 og RV25

Der er foreløbigt 4-5 kandidater der stiller op i 4-5 forskellige kommuner og 3 forskellige regioner. Hvis du har mod og overskud til selv at lægge en indsats i at samle stillerunderskrifter til din egen opstilling, så kan du også være med til at stille op under Alliancens paraply.

Der skal bruges 25 stillerunderskrifter for at kunne stille op til kommunalrådsvalg. Der skal mellem 100-400 stillerunderskrifter til at stille op i regionen, alt efter hvilken region du bor i. Man skal have bopæl i den kommune eller region man stiller op i.

De to regioner, Hovedstaden og Sjælland, bliver efter regionsvalget valgt sammen til en. Dvs. at halvdelen af Danmarks befolkning i fremtiden kommer til at bo i Region Østdanmark, som regionen kommer til at hedde. Næppe særligt demokratisk og næppe noget der kommer til at gavne hele sundhedssektoren. Men sikkert noget der gavner de globalistiske kræfter der styrer Christiansborgs marionetter: Et mindre gennemsigtigt sundhedssystem, med mange uigennemsigtige lag, er noget der gavner de kyniske pengekræfter der styrer dette system.

I region Østdanmark skal Alliancen derfor hente 400 stillerunderskrifter, mens man i den mindste region, nemlig Region Nordjylland, kun skal have 100 godkendte stillerunderskrifter. Er man flere på den samme liste i en region, skal man tilsammen have 100-400 stillerunderskrifter. Man kan med andre ord deles om denne store opgave med at få folk til at skrive under og udlevere deres CPR. Nr. til en vidt fremmed person, som er kravet for at en stillerunderskrift bliver godkendt.

Til gengæld, når man så fx. har fået stillerunderskrifterne på plads for det nye Region Østdanmark, så har man lov til at hænge lige så mange valgplakater man vil op over hele Sjælland, til gavn for omkring det halve af Danmarks befolkning.

Frihedslistens plakater fra folketingsvalget i 2022.

Den sidste plakat “Hvorfor Lyver Mette” må siges at have opnået legendarisk popularitet eftersom at næsten samtlige blev stjålet under og efter folketingsvalget i 2022, inden vi nåede at tage dem ned. Den bliver nok genvalgt som budskab når jeg selv skal hænge valgplakater op på hele Sjælland.

Skriv en email til info@alliancen-buf.dk hvis du er interesseret og gerne vil stille op til KV25/RV25 valget.