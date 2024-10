Angrebet på vores hukommelsesbank Hippocampus

af Andrei Fencker - oktober 2024

1. Indledning

Dr. Michael Nehls er læge (Ph.d.), molekylær genetiker og en kapacitet indenfor Alzheimers. I 2016 udgav han sin samlede teori om Alzheimers i den videnskabelige artikel “Unified theory of Alzheimer’s disease (UTAD): implications for prevention and curative therapy”.

To af dr. Nehls opdagelser er blevet offentliggjort i samarbejde med to nobelprisvindere. Derudover blev hans opdagelse af et nøgle gen i immunitetsudvikling hædret af “American Association of Immunologists” som en "Pillar of Immunology”. For sine banebrydende resultater indenfor udvikling, forebyggelse og terapi af Alzheimers blev han tildelt Hanseprisen for psykiatri af Rostock Universitetshospital.

Dr. Nehls var vicepræsident for genomforskning (genom = arvemasse) i en amerikansk virksomhed i tre år og chief scientific officer og administrerende direktør for en München-baseret bioteknologivirksomhed i otte år.

Forsiden på bogen “The Indoctrinated Brain” (1949) af Michael Nehls

Nu er han selvstændig med 50 videnskabelige publikationer og adskillige videnskabelige bøger bag sig, sidst bogen

“The indoctrinated brain”,

som samlet set handler om en ekstrem vigtig del af vores hjerne Hippocampus (søhesten), den koordinerede kæde af begivenheder der er skabt for at angribe vores individualitet (Hippocampus), og særdeleshed den skade som mRNA-injektionerne skaber.

Bogen igennem henviser Michael Nehls til George Orwells dystopiske fremtidsroman “1984”, udgivet i 1949 hvorfra udtrykket “Big Brother is watching you” stammer fra, og Aldous Huxleys dystopiske fremtidsroman “Brave New World”, hvor mennesker produceres, så de passer til forskellige roller med forudbestemt intelligens, hvor nogen få er hævet over andre og alle - især dem der ingenting har, er bevidst udviklede til at være permanent lykkelige, med det lidt de har, mens de der er hævet over dem har meget mere.

Det minder tilfældigvis meget om en af de delplaner “Word Economic Forum” har om, at i 2030 når “The Great Reset” har fundet sted, så vil:

“You’ll Own Nothing. And you’ll be happy”.

Jeg har ikke selv læst bøgerne, men som jeg forstår på Dr. Nehls, så er der meget, der er sammenligneligt over til vores tid, især i forbindelse med alle COVID-19 foranstaltningerne.

En af forudsætningerne for, at alle er lykkelige i Huxleys roman er, at børn produceres kunstigt, samtidig med at deres hjerner formes målrettet mod, om man skal tilhøre den herskende klasse eller en af arbejdsklasserne. Det gør man i fremtidsromanen ved at styre tilførslen af ilt til fostrets hjerne og hermed intelligensniveauet. Jo mindre ilt fosterets hjerne gives under dets udvikling, jo mere tilpasset bliver man, jo lavere er man i hierarkiet, og jo mere monotomt og automatisk arbejde er man i stand til at udføre, være lykkelig og ikke lave rav i den, med stress, opstand og andet der er ubehageligt for den herskende klasse. En målrettet påvirkning af Hippocampus indgår tydeligvis i dette.

I Huxleys roman anvendes “hypnopedia” søvnindlæring på børnene fra de fødes, så deres ubevidste sind programmeres (hjernevaskes) til, hvad de skal tænke og tro er sandt. Det drejer sig om beskeder, mottoer og slogans. Meget lig det der sker skjult i vores samfund.

Jeg kan stærkt anbefale Dr. Michael Nehls bog “The indoctrinated brain”, hvis man blandt meget andet ønsker at forstå, hvorfor så mange omkring os er ændret i deres mentale og åndelige adfærd efter COVID-19 injektionerne. Og hvorfor det var et mål for regeringerne, at det skulle være sådan.

Bogen er et jævnt fremadskridende rædselsvækkende togt ind i Huxleys og Orwells dystopiske fremtid, som nu er nutid - med de grundigt underbyggede afsløringer Dr. Nehls kommer med, med en meget lille tidshorisont før den handlingsplan - som “nogen” har sat i gang, er fuldt afsluttet. Og “de” er i mål. Efter “nogens” plan nemlig i 2030. Planer som der ikke ligges skjul på, men som mange omkring os ikke ser, og ikke vil interessere sig for at se, endsige høre om. Sådan er det bevidst blevet styret af “nogen” til at være. Og det er lige præcis det, der er humlen i det hele.

Overalt beretter folk om denne ændring omkring os. Dr. Naomi Wolf som har skrevet forordet til “The indoctrinated brain” skriver blandt andet følgende - oversat af mig:

Mange har bemærket, at vores elskede og kolleger er ændret. Efter indførelsen af mRNA-vaccinationerne har vi bemærket, at personer, der før var højt uddannede kritiske tænkere, ikke længere er i stand til at tænke uden for to simple valgmuligheder. Vi ser forbløffet, hvordan tidligere sofistikerede venner og bekendte gylper (regurgitate) talepoints op uden selvbevidsthed. Vi undrer os over, hvorfor der er en følelse af noget ufuldstændigt, som om noget mangler, når vi sidder sammen med en vaccineret ven. Vi kan ikke forstå, hvad der har forårsaget denne ændring.

For mig føles det som en “Nå-tidsalder”, vi er røget ind i. Det er det svar, jeg får, når jeg prøver at fortælle andre om chemtrails, COVID-19 vacciner med selvsamlende nanoroutere i, der fordeler sig i hele kroppen og “hør her - også i HJERNEN!!! Og det er vildere endnu, de vaccinerede “shedder” det til os ikke-vaccinerede, er det ikke vildt?” *) og andet oprørende i samme dur. “Nå... nå gør de det” siger de. Og så sker der ikke mere. Når jeg møder dem igen, er det som om, vores samtale aldrig har fundet sted.

Jeg kan - efter forudgående aftale - sende links, der uomtvisteligt beviser chemtrails’ eksistens i hvide horder ovenover hovedet på os, udrensningsdokumenter jeg har skrevet, om de specialmidler der skal til, for forhåbentlig at få renset det nanoskidt ud af vores krop og hjerne **). Men filmen ser de ikke, dokumenterne vækker ingen “Hold da op mand, tak for det. Jeg må fluks se at komme igang med at gøre noget - følelser”. De nævner intet om noget af det. Hvordan kan det være?

Dr. Naomi Wolf skriver videre i forordet til bogen:

Hvis Dr. Nehls har ret, forklarer det så mange forbløffende træk ved de sidste tre år - især det faktum, at tidligere eftertænksomme, stærkt individualiserede ledere af institutioner, helt ned til de menige borgere, fulgte kultlignende diktater uden en lyd og fulgte meningsløse mål som isolation, maskering og underkastelse af vaccinemandater uden protest. Dr. Nehls tese vil forklare den bizarre oplevelse, som mange af os har med at se vores tidligere så analytiske kære, være ude af stand til at holde to tanker i hovedet på samme tid, ude af stand til at deltage i en rolig debat uden at eksplodere følelsesmæssigt, og ude af stand til at opretholde kontakt og forbindelse med mennesker, som de er uenige med.

Hvorfor og hvordan vi er kommet ind i “Nå-tidsalderen, som desværre har enormt vide konsekvenser for vores verden, og os der er i den, handler Dr. Michaels Nehls bog “The indoctrinated brain” i udvidet form om, og dette skrift i mindre udvidet form om, med mine egne tilføjelser.

2. Om Hippocampus

Hippocampus er en del af det limbiske system, som ligger i den midterste del af tindingelappen. Der er en i hver side. I flertal er det derfor Hippocampi. Jeg nøjes med ental her. Hippocampus har en meget vigtig rolle i vores hjerne, for når vi lærer nyt eller danner nye erindringer, er Hippocampus ansvarlig for at lagre den tilegnede viden og sanseindtrykkene i en samlet erindring i langtidshukommelsen, så vi senere kan hente den lagrede hukommelse om disse erindringer frem.

Det drejer sig meget vigtigt om:

Alle vores erindringer, de fortidige for at kunne vurdere fremtidige.

Det at huske ting fra vores liv og verden omkring os.

Evnen til at lære nyt og huske det.

Vores selv-identitet - hvem er jeg?

Og

Evnen til nysgerrighed, det at undre sig over ting, og undersøge hvorfor og hvordan det hænger sådan sammen.

Hippocampus er det eneste sted i hjernen, som vokser efter ca. 25-årsalderen. Tilvæksten i Hippocampus af nye neuroner, er derfor meget vigtig i relation til modtagelse og lagring af ny viden, som hukommelseslageret har behov for at udvide sig med.

Uden nye hjerneceller (neuroner) i Hippocampus må ny viden nødvendigvis overskrive gammel viden, hvilket vil medføre en gradvis svindende hukommelse jo mere nyt Hippocampus tvinges til at lære, hvis der ikke kommer nye neuroner til. Det er derfor normalt for Hippocampus hele tiden at udvide sig med nye neuroner. Sådan har det også været før i tiden. Dengang alt var normalt. Hvornår det så end var.

Omfattende undersøgelser viser desværre, at Hippocampus i de senere år for manges vedkommende ikke udvider sig, men skrumper. Det medfører et stigende antal tilfælde af demens og Alzheimers, idet begge dele hænger sammen med Hippocampus’ forringelse.

3. Den målrettede kamp mod Hippocampus og en forandring af menneskeheden

Der er mange grunde til at Hippocampus ikke udvider sig med nye neuroner, og også får ødelagt de eksisterende, herunder livstil, det vi spiser, drikker og gør. Og det vi ikke gør, som kunne være med til at aktivere Hippocampus.

Af nogle få forhold kan jeg nævne, at en kop kaffe med koffein nedsætter blodtilførslen til hjernen med 52%, og også hæmmer Hippocampus evne til at danne nye neuroner, hæmmer langtidshukommelsen og hæmmer Hippocampusmæssig indlæring. Så lidt som 0,3 g koffein pr. liter i et langtidsforbrug bremser Hippocampusafhængig indlæring og svækker langtidshukommelsen.

Alkohol har på samme måde en negativ effekt på Hippocampus. Interessant er det så, fra det perspektiv, at det så netop er kaffe og alkohol, vi ser rigtig mange reklamer på. Måske er det dem, der talt sammen er flest reklamer på? Mange af dem “skjult” i film, serier m.v., så kun den ubevidste del af sindet ser og husker dem, mens det bevidste sind er optaget af filmens handling. En kaffemaskine på et bord. Et skilt til en kaffebar i baggrunden, kun synligt i forbifarten i få sekunder. Et vintermøde på en varm kaffe- og cocktailbarbar. Alt sammen noget som skal cementere følelsen af, at hygge nødvendigvis må inkludere disse elementer. Det hele nøje planlagt af instruktør og producer af filmen, og de der betaler for at få denne reklamepåvirkning overført til og lagret i os. Overalt er disse synlige OG skjulte tegn, hvilket den ubevidste del af hjernen som sagt tager imod, og efterfølgende reagerer på.

Læs min artikel “En hypnotisørs syn på, hvorfor vi er endt, hvor vi er nu - bliver vores sind hijacket?”, hvis du vil vide mere om, hvordan vores sind reagerer på forskellige typer budskaber, herunder skjulte budskaber. Artiklen er udgivet i bogen “Fritænkerne” del 3 i Flemming Blichers serie: “Illusionen om Danmark”.

Bluetooth og mobilsignaler skader og dræber også nerveceller i Hippocampus ifølge prof. Olle Johansson en af verdens højeste autoriteter indenfor virkningerne af elektro-magnetiske felter på sundheden. På 30 år er baggrundsstråling forøget med 1.000000000000000000 gange (18 nuller), fortæller Olle Johansson. Dette har meget stor negativ indflydelse på vores krops fysiske og mentale sundhed.

Mange forarbejdede fødevarer har ligeledes en negativ indflydelse på Hippocampus, ligesom motionsunderskud har det. Ifølge Michael Nehls er det således ikke - som man hidtil har ment - alder, der er afgørende for, om man får demens eller ej. Tværtimod handler det om, at de foroven nævnte forhold netop tager tid, for at kunne reducere Hippocampus i en sådan grad, at det over tid i en glidende degenerativ udvikling bliver til erkendt demens og Alzheimers.

Hertil kommer manglende mikronæringsstoffer, som er essentielle for Hippocampus vækst. Disse inkluderer jod, vitamin D3 og omega-3 fedtstoffer. Især tilstrækkelige niveauer af vitamin D3 vil udover at være med til at forhindre skrumpning af Hippocampus, også have kunne have reddet mange liv under Coronaepidemien.

Mange seriøse videnskabelige undersøgelser bekræfter alle dette. Ifølge Michael Nehls har myndighederne i mange lande gjort (og gør stadig), hvad de kan for at forhindre tilstrækkelig levering af vitamin D3 og omega-3 fedtstoffer gennem for eksempel stort anlagte studier, der enten er fejlfortolkede eller dårligt designede til at give en forståelse af de niveauer, der er nødvendige, for som person at være dækket bedst ind.

I august og november 2020 udkom to seriøse studier som begge viste hvor vigtige tilstrækkelige niveauer af vitamin D (prohormonet til vitamin D) er i blodet. Det belgiske studie der udkom i november, viste blandt andet, at hvis niveauet af vitamin D i blodet (prohormonet) faldt til under 50 nmol/l steg risikoen for at dø næsten 4 gange.

For højrisikogrupper steg risikoen for at dø, hvis niveauet var under 50 nmol/l 15 gange i forhold til et niveau på 100 nmol/l. Ifølge det tyske kræftforskningscenter kunne 9 ud af 10 COVID-19 dødsfald være undgået med tilstrækkeligt vitamin D i blodet, det vil sige et vitamin D prohormon niveau på 125 nmol/l. Hvem ville have taget de ikke eksperimentelle mRNA-vacciner, hvis de havde vidst det?

I stedet kom der i halen på de nævnte studier flere fupstudier, som blev nævnt overalt i pressen, uden at nævne de førnævnte studier som viste at vitamin D tilskud har livreddende effekter. Dr. Michael Nehls gennemgår disse fupstudier i bogen, og skyder dem ned, lige så let som man ville kunne ramme en elefant i en etværelseslejlighed med et haglgevær. Det er vigtigt at nævne dette, fordi uden mRNA-vacciner ville der ikke have været et målrettet angreb på Hippocampus via mRNA-vaccinerne. For ikke at nævne alle de mange andre forfærdelige fortrædeligheder mRNA-vaccinerne har bragt med sig, og som jeg ikke skal komme ind på her, undtagen i forbifarten at nævne det link, jeg til slut har sat ind til det første videnskabelige studie om selvsamlende nanoroutere, som også er i mRNA-vaccinerne, og som jeg har svært ved at se skulle gavne hverken Hippocampus eller andet i kroppen.

Lad mig dog i samme forbindelse nævne, at den “vaccine” der blev brugt i Pfizers forsøg, IKKE er dén “vaccine”, der senere er blevet givet til mennesker. Og så heller IKKE dén, der blev godkendt. De brugte en metode til de kliniske forsøg (metode 1), og en helt anden (metode 2) til selve produktionen af de vaccinedoser, der skulle bruges til landenes befolkninger. Er det ikke lidt mærkeligt? Er det noget, der gør en utryg eller så tryg, at man tænker, jeg må endelig få et par boostere mere?

Desuden har det vist sig, at de mange vaccinedoser, der blev produceret til landenes befolkninger, udover grafenoxid og selvsamlende nanoroutere er alvorligt forurenede med bakterielt DNA. Moderna brugte også metode 2 til den endelige produktion, med samme alvorlige bakterielle forurening, som metode 1 ikke har. Ca. ⅓ af hver injektion er bakterielt DNA. Totalt er der i hver injektion henholdsvis 13 (Pfizer) og 40 billioner (Moderna) mRNA molekyler, der fordeler sig overalt i kroppen, og begynder at producere spikes, så snart de har sneget sig ind i cellerne. Det er ikke godt nyt, hverken for kroppen og slet ikke for Hippocampus.

4 billioner (4.000.000.000.000) i Pfizers og 13 billioner (13.000.000.000.000) i Modernas injektioner af det totale antal molekyler i hver injektion, er fremmed bakterielt DNA. Laboratorieforsøg viser, at dette bakterielle DNA let optages i det menneskelige DNA, med en forandring af det menneskelige DNA til følge. Hvem undersøger konsekvensen af det? Så vidt jeg ved - ingen! Det er dobbelt op på “ikke godt nyt”. Essensen her er:

Hvem ville have taget de mRNA-vacciner, hvis de havde vidst det?

Det lader til, at “nogen” er meget interesserede i, at så mange mennesker herunder gravide og børn så hurtigt som muligt skal tage alt, hvad de overhovedet kan af mRNA-vacciner, som på ingen måde er på retur, men det modsatte. Man kunne få den tanke, som Dr. Nehls har, at en permanent forandring af menneskeheden er målet, meget lig Huxleys fremtidsroman.

Hvad angår misinformationen om vitamin D, så er resultatet, at et alvorligt underskud af vitamin D3 og omega-3 i store dele af befolkningen, ikke bliver opdaget og ikke korrigeret på grund af for lave grænseværdier fastsat af landenes sundhedsmyndigheder. Det af sundhedsmyndighederne i Danmark anbefalede indtag/niveau af vitamin D3, er milevidt under det, som internationale eksperter anbefaler.

For at ramme det korrekte niveau af vitamin D3, og vide hvor meget man skal supplere med, skal der tages en blodprøve, hvor niveauet af prohormon D3 i blodet bestemmes. Men i Danmark er det blevet meget svært - for ikke at sige umuligt - at få sin læge til at tage denne blodprøve og få den indsendt til analyse, så man frit selv kan indtage den mængde vitamin D3, som man vil, efter den ekspert og faginstans man sætter sin lid til.

Immunforsvaret kan ikke arbejde korrekt når niveauerne af D3-vitamin i blodet er for lave. Det er IKKE virussen der dræber, der er immunforsvarets overreaktion på grund af manglende vitamin D hormon, siger Michael Nehls.

Hvor kommer mon den modvilje hos vores Sundhedsmyndigheder fra, mod vitamin D3 sammen med modviljen mod at måle folks niveau af prohormon D3 i blodet?

Tidligt i morges, hvor jeg lå og kiggede ud i den mørke luft, kom jeg pludselig til at tænke på et studie som Dr. Michael Nehls omtaler i bogen omtalt af det navnkundige medicinske tidskrift “New England Journal of Medicine” (NEJM).

NEJM publicerede et studie den 28. juli 2022, som blev hilst velkommen af mange medier, som den definitive dom om det emne. Studiet var designet til at afgøre sandsynligheden for benbrud med vitamin D3 tilskud. En iøjefaldende grel fejl i dette studie er, at deltagerne allerede havde et vitamin D niveau på 73 nmol/l, før studiet begyndte, hvilket er mere end nok for bevarelsen af sunde knogler, hvilket anses for at være opnået ved 50 nmol/l.

Selv før data blev indsamlet giver det sig selv - skriver Dr. Nehls, at der ikke ville være forskel på forsøgs- og kontrolgruppe, hvilket ikke overraskende blev bekræftet. Og videre skriver han: Dette må have været klart for de ansvarlige for studiet, så vel som dem der foretog review af studiet og anbefalede publikation i det velansete NEJM.

Her er det på sin plads at nævne, at en tidligere redaktør af et af disse navnkundige medicinske tidsskrifter, også havde bemærket denne nye tendens til at godkende og publicere fupstudier, og derfor nøje gennemgik en lang række af de publicerede studier i flere af disse tidsskrifter. Vedkommende kom frem til at omkring 50% af de publicerede studier aldrig skulle have været publicerede. Så også der må vi erkende, at “nogen” har været forbi og øget sin indflydelse.

I deres redaktionelle bemærkninger om forsøget missede NEJMs redaktører ikke muligheden for at fælde en afgørende dom over vitamin D tilskud. De skriver blandt andet at studiet, som de syntes et vitalt, viser at vitamintilskud ikke har en vigtig helbredsfordel for den generelle befolkningsgruppe af ældre, selv de med lave niveauer af vitamin D prohormon. Og mens Dr. Michael Nehls henviser til undersøgelser, der viser det stik modsatte, spekulerer han over, hvorfor dette ansete videnskabelige magasin tillader så unuancerede statements.

Men det foregående blegner nu alligevel, da han læser redaktørernes forslag om at udbydere (det må være læger i vores land) bør stoppe med at screene (patienter) for vitamin D niveau og anbefale vitamin D tilskud, og at folk skal stoppe med at tage vitamin D tilskud for at forhindre alvorlige sygdomme eller for at forlænge livet.

Så mon ikke der her er et link, til modviljen mod vitamin D tilskud og mod screening af vitamin D-niveauet i blodet i vores land? En modvilje, der ikke er til gavn hverken for Hippocampus, tværtimod - eller for udviklingen af kræfttilfælde, som andre studier udenfor enhver tvivl har vist, kan reduceres med mindst 13 % ved et tilstrækkeligt indtag af vitamin D3.

3.1. Museteorien

Til orientering kan jeg meddele, at jeg efter grundig research har fundet ud af, at et godt blodniveau ifølge eksperter på det felt er 100 - 150 nanomol pr. liter (nmol/l). Michael Nehls stemmer på 125 nmol/l, som det optimale niveau. Folk - siger eksperterne - med over 100 nmol/l var uskadte af covid.

Når man nu ikke kan få de læger, der ellers skulle være med til at beskytte os, til at måle ens D-vitaminniveau i blodet (eller rettere prohormonet til D-vitamin), blandt andet fordi det er alt for tidskrævende, hvad gør man så?

Her kommer der først en lille disclaimer - en ansvarsfraskrivelse:

STOL ikke på mig, jeg er hverken læge, forsker, sundhedsminister, medlem af statsministerens ekspertboyband eller noget andet flot, som kan godtgøre, at det jeg siger er sandt, sikkert at indtage eller til at komme i “den Blå Bog" for. Følg derfor din egen intuition og sandhed.

Dr. David S. Grimes der sammen med Dr. David C. Anderson har skrevet bogen “Vitamin D Deficiency and Covid-19 - Its Central Role in a World Pandemic” har i et interview med Dr. John Campbell givet følgende retningslinje, man kan følge, hvis man tør.

Alt det der med, at man bare kan kaste sig ud solen - vel at mærke den farlige sol - uden en trevl på, ligge lidt der, mens man nyder de kunstneriske chemtrailsmønstre på himlen, og så skulle ens D-vitaminniveau være helt oppe på den høje klinge, den hopper jeg ikke mere på. Jeg har set og hørt andre eksperter på området skyde den teori ned, senest Dr. Grimes. Desuden er der her i Danmark noget, de kalder vinterhalvåret, hvor det kan være lidt tvivlsomt at ligge afklædt i parken.

Og - hvad der også er væsentligt, så er der på grund af de højtliggende cirrusskyer, som jetfly skaber, 22% mindre solskin i dag end i 1950’erne ifølge Dr. Gerald Stanhill. Derfor har jeg for nylig besluttet mig for at gå musevejen, som jeg vil redegøre for i det følgende.

Først skal man lige vide, at D-vitamin måles både i microgram (mcg) og i internationale units (IU), sikkert for at gøre det hele lidt mere enkelt. 1 IU er lig med 0,025 mcg. Til tider angives pillernes indhold i mcg og andre gange i IU.

Dr. David Grimes siger at forsøg har vist, at 1 mus, der vejer 10 gram, skulle have 1 IU for at være dækket ind med D-vitamin. Altså lige dækket ind. Min mor var ikke matematiker, og det er jeg så heller ikke, fordi det helt sikkert er arveligt, så jeg skulle ha’ regnemaskinen frem og lægge hovedet i blød. Det foregår på den her måde med mange svinkeærinder og mellemregninger:

De Vitamin D3 jeg har købt, er på 80 mcg. Jeg vejer 70 kg, nyklippet - det er 70.000 gram divideret med 1 mus. Det giver 7.000 IU. For at få mcg skal jeg dividere med 40. At komme frem til de 40, tog et godt stykke tid, hvor det føltes, som om min hjerne var ved at gå fra hinanden. Men det giver så 175 mcg. Pyyha - det vil sige “bum bum”, at jeg skal ha’ 2,19 pille pr. dag for at være lige så fit for fight som en mus.

Det er vigtigt at vide i immunforsvarets navn, som rask væk bruger D-vitamin til sine forsvar, at det tager flere dage fra man tager sine D-vitaminer, til de via leveren er omdannet i kroppen til brugbart skyts. Så start ikke i sidste øjeblik. Man kan tage dem dagligt eller én gang om ugen, som Dr. Grimes gør det. Han tager 40.000 IU på en gang. Husk der skal fedt til, da vitamin A, D, E og K (Alle Der Elsker Kage) er fedtopløselige.

Og ja, man kan godt få for meget D-vitamin. Men hverken Dr. David Grimes eller Dr. John Campbell havde oplevet klienter, som har fået for meget. De havde hørt om en, som det var sket for, og som formentlig havde taget fejl af IU og mcg. Så kig godt på pilledåsen og ovennævnte gennemgang, inden du kaster oceaner af D-vitaminer i halsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler som det højeste 20 mcg (800 IU) til personer over 70 år i vinterhalvåret, personer i plejebolig og hjemmepleje, og personer i øget risiko for knogleskørhed uanset alder. Og endnu mindre til børn og voksne (5 - 10 mcg). Med de oplysninger kan du selv vælge, om du vil gå musevejen eller Sundhedsstyrelsens vej.

4. Forskellige metoder til at reducere Hippocampus på voksne, børn og unge.

I sin bog “The indoctrinated brain” gennemgår Michael Nehls metodisk med utallige henvisninger til videnskabelige undersøgelser, der bakker hans påstande op, hvordan de foranstaltninger der blev iværksat af regeringerne verden over, netop ramte Hippocampus og dens neurogenesis (dannelse af nye neuroner) med fuld kraft. Herunder angst og frygt, som der hos os i Danmark den 11. marts 2020 blev lagt ud med som første nummer i et fortsat angstpotpourri, som nu også har fået atomkrig med Rusland med i sanghæftet.

Åbningssangen blev sunget meget flot af vores statsminister med fuld opbakning af det ministerielle boyband, som allesammen var helt oppe at køre. Bedre kunne det ikke blive. Senere kom der andre backinggrupper med, som kunne sørge for at holde stemningen af angst og frygt oppe, med et par indskudte småsange, der handlede om udelukkelse af visse gnavne og obsternasige grupper, som ikke ville synge med på angstsangen, fordi de ikke troede på, at mRNA-vaccinerne var så effektive og ufarlige, som det blev lovet. Hvilket desværre for sangarrangørerne har vist sig at holde stik. Hvilket de ikke lader sig mærke med. Indtil videre.

Startnummeret sammen med lukning af lufthavne, værdiløs maskeiklædning og meget mere var tilfældigvis også velegnet til at skabe “Pretraumatic Stress Disorder”. Det svarer til PTSD (Posttraumatisk Stress Disorder), og er lige så frygteligt og fatalt, men medført af en påvirkning, før traumet er virkelighed (Pre…), og ikke efter (Post…).

I øvrigt er det to danske forskere, der som de første har udført et studie omkring “Pretraumatic Stress Disorder”, publiceret allerede i 2015. Problemet er, at man forestiller sig, hvad der kan ske, lige så virkeligt for sindet, som hvis det var nu, det skete, med alle de dertil hørende processer i kroppen af adrenalin, kortisol m.v. Sindet - som alle indenfor disse felter ved, kan ikke adskille, hvad der er virkeligt, og hvad der er forestillet.

Pretraumatisk stress medfører ikke kun at Hippocampus ikke danner nye neuroner, men at den også skrumper. Det er åbenlyst ikke særlig godt for specielt børn, teenagere eller unge, som er særligt nemt påvirkelige. De har brug for alt det Hippocampus, de kan skrabe sammen, og ikke mindre.

Som jeg har antydet, så var denne frygtoppiskning alt andet end tilfældig. Tusinder af lækkede WhatsApp chats med statements fra den dengang britiske Sundhedsminister Matt Hancock beviser dette.

Det samme i Tyskland. Ifølge “Der Spiegel” blev både Forsvarsministeriet og Forbundskanslerens kontor den 22. marts 2020 af Indenrigsministeriet informeret om en pakke af tiltag med præcis samme mål, nemlig at få sat gang i angst, bekymring og uro i befolkningen. Ifølge Indenrigsministeriet var strategipapiret skrevet af administrations-, business- og kriseeksperter samt eksperter fra sundhedssektoren.

Dette “urovækkende papir”, var tilgængeligt indtil april 2021, hvorefter det forsvandt fra det Deutsche Bundesministeriums officielle hjemmeside, og som Dr. Nehls igen har fundet frem via andre uafhængige søgemaskiner, formentlig “Wayback Machine”. Lad os kigge på punkt 4, som er gengivet i hans bog, og som jeg syntes er interessant i forhold til agendaen om, at få folk overbevist om, at de hurtigst muligt skulle få sig en PCR-test (med en fejlmargin på 97% ved 35 cykler), for derefter hurtigst muligt at stille sig op i vaccinationskøen, og det systematiske angreb på Hippocampus, som desværre syntes at have båret frugt.

Punkt 4 i uropapiret, som viser den uro- og angstplan, de havde for den tyske befolkning - hedder i oversat form til dansk:

“Konklusioner for tiltag og åben kommunikation”

For at opnå den ønskede chokvirkning, må konkrete virkninger af et angreb på det menneskelige samfund gøres klart: (In order to achieve the desired shock effect, the concrete effects of an infestation on human society must be made clear):

Mange alvorligt syge patienter bliver bragt til hospitalet af deres familiemedlemmer, men bliver afvist og dør hjemme, mens de kæmper for at få vejret/for at ånde. At blive kvalt af mangel på luft, er en primær frygt for ethvert menneskeligt væsen . . . Det samme er en situation, hvor intet kan gøres for at hjælpe ens kære, hvis liv er i fare. Billederne fra Italien er foruroligende.

Børn vil næppe lide under epidemien: Forkert. Børn bliver let smittede, selv med udgangsforbud, for eksempel af naboens børn. Hvis de så smitter deres forældre, og en af dem dør i smerte og kval hjemme, og de (børnene) føler, at de har skylden, fordi de glemte at vaske deres hænder, efter de har leget, er dette det mest forfærdelige et barn nogensinde kan opleve.

Dr. Michael Nehls skriver: “Den radikale implementering af denne gennemtænkte og yderst perfide angst- og panikstrategi fra den føderale regering mod dens egen befolkning havde da også den ønskede effekt, især med hensyn til børn, som til sidst blev gjort til fokus for denne psykologiske krigsførelse.

Det tyske psykologsamfund skriver for eksempel, at børn og unges hverdag midt i COVID-19-pandemien var præget af mange stressfaktorer. Mange af de foranstaltninger, der er truffet indtil videre, “rammer børn og unge særligt hårdt. Skolelukninger og fjernundervisning, lukkede ungdomscentre og få fritidsmuligheder, ledsaget af bekymringer om forældres og bedsteforældres sygdom og død.”

Denne bekymring handlede ikke kun om, at et familiemedlem kunne dø af en infektion. Medierne spredte budskabet om, at selv de yngste kunne man skyde skylden på (were to blame). Det slap regeringen (den tyske) af krogen, selv da den førte mediekampagner for at sikre, at effektive foranstaltninger (som f.eks. tilstrækkeligt indtag af D-vitamin) ikke blev taget.”

Sjovt nok har vi også samtidig fået skruet godt op for narrativet om at den globale opvarmning skyldes os mennesker, for det er børnene også særligt sårbare overfor, samtidig med at de kan rammes af frygt for fremtidige vejrkatastrofer.

Jeg hørte for nylig en ingeniør, som længe havde studeret den globale opvarmning herunder chemtrails og det parallelle narrativ om, at de (hvis de ikke benægtes totalt), er der for at skærme for og afkøle solens varme på jorden. Han fortalte, at de i den høje højde, hvor disse chemtrails lægges, IKKE køler jorden af, men opvarmer den. De lave cumulus skyer vi kender - vattotterne - køler jorden af, de andre opvarmer den. Og således - som Sherlock Holmes ville ha’ sagt - Yes dear Watson det passer jo fint med narrativet om, at jorden bliver varmere og varmere.

En rapport fra 2017, sponsoreret af “American Psychological Association og EcoAmerica”, bekræftede, at angstscenarier om klimaforandringer har akut effekt på den mentale sundhed: “De forårsager stress, depression og angst; belaster sociale og samfundsmæssige relationer; og er forbundet med stigninger i aggression, vold og kriminalitet.”

Ja, man kan jo spørge sig selv, hvordan Hippocampus hos både børn og voksne har det under de forhold. Trives den og bliver større og kan indeholde flere hukommelsesspor, eller bliver den mindre og overskriver de nuværende oplysninger med disse angstfremkaldende scenarier?

Det er normalt - eller rettere det var normalt, at Hippocampus udvidede sig med 1,5 % pr, år. Nu er det blevet normalt - men ikke naturligt - at den skrumper. Og det sker med foruroligende hast.

Michael Nehls skriver: “Forskere testede i alt 424 elever i syvende, ottende og niende klasse i Tyskland ved hjælp af “Berlin Intelligence Structure Test” i slutningen af august og begyndelsen af september 2020.

Scorerne på alle intelligenstestelementer var lavere i 2020-pandemiprøven end i tilsvarende præpandemiske prøver fra 2002 og 2012.

Alle målinger af intelligensfunktioner var steget betydeligt fra 2002 til 2012. Den generelle intelligens faldt med næsten otte point i forhold til 2012, og den selvbiografiske hukommelse (Hippocampus) faldt med over otte point blandt de unge. Dette tager ikke højde for, at man kunne have forventet en opadgående tendens.”

Allerede i 2021 udviklede et exceptionelt stort antal mennesker i Tyskland ny demens med omkring 436.800 nye tilfælde. I forhold til 2018, hvor der var 333.000 nye tilfælde er det en dramatisk stigning på 31,1%. Det er vigtigt at forstå, som Dr. Nehls fremhæver gang på gang, at Alzheimers ikke er et resultat at alder, som det ofte påstås af årsager, som efter hans mening hænger sammen med den farmaceutiske industri, fordi individuelle livsstilsændringer ikke genererer salg af farmaceutiske midler. Tværtimod tager udviklingen af Hippocampus-demens tid grundet individuelle faktorer som en usund livsstil og faktorer nævnt i denne artikel.

Desværre må man forvente, at vores samfund vil opleve dramatiske stigninger af borgere med Alzheimers. Dødsattesterne for mennesker med Alzheimers bliver ofte opgjort med akutte sygdomme som lungebetændelse som dødsårsag i stedet for Alzheimers. Resultatet er at mennesker med Alzheimers demens som dør på grund af disse akutte sygdomme, ikke bliver talt med i antallet af personer, der er døde af Alzheimers. I stedet bliver de talt med som død af COVID-19, hvorfor tallet af Alzheimers ofre kan være meget højere end de officielle tal indikerer.

Lockdown, isolation og “social distancing”, masker (hvor ansigtet og ansigtsudtryk forsvinder), lukning af motionscentre og mangel på motion osv. var alt sammen en del af planen fra den samme skuffe, nemlig at få Hippocampus til ikke at udvide sig, men i stedet at blive mindre og overskrive de eksisterende oplysninger i Hippocampus med de nye, som myndighederne syntes er bedre i ensretningens navn.

Mange havde søvnproblemer, depression, angst og stress som følge af disse drastiske tiltag. Især oplevede mange unge mennesker søvnproblemer under de første to måneder af pandemien. I tillæg hertil var høje niveauer af PTSD-symptomer og COVID-19 relaterede bekymringer associeret med dårlig søvn blandt yngre voksne. De som reducerede deres fysiske aktivitet, havde de højeste niveauer af humørforstyrrelser - depression m.v., ligesom mange på grund af fejlernæring tog på i vægt.

I en større undersøgelse blandt børn og teenagere udført af Susann Weihrauch-Blüher, senior læge ved “University Hospital Halle an der Saale”

havde 16% af børnene og teenagerne taget på i vægt, og mellem de 10 - 12-årige var tallet så højt som 32%.

44% af børnene og teenagerne motionerer mindre end de gjorde før pandemien, sammenlignet med 57% af de 10 - 12-årige

For 43% af børnene og teenagerne har pandemien haft en medium til stærk indflydelse på deres mentale stabilitet

70% af børnene og teenagerne har forøget deres brug af medier - TV, Computer, og spillekonsoller.

Blot for at nævne nogle få af resultaterne. Alt sammen noget, som har negativ indflydelse på Hippocampus.

5. mRNA-injektionerne er neurotoksiske

Oven i hatten kommer så, at mRNA-injektionerne er neurotoksiske, og målrettet angriber Hippocampus på en sådan måde, at der blokeres for produktionen af nye hjerneceller i Hippocampus. Men det var der da heldigvis ingen, der på forhånd kunne vide, da mRNA-injektionerne under høje hip hip hurraråb kom frem i forbindelse med SARS Covid 2 i december 2020?

Desværre jo - det kunne “man” godt vide, for det er sikker viden fra SARS Covid 1 i 2002-2003. I 2007/2008 blev det videnskabeligt dokumenteret at spikeproteinet skaber neuroinflammation. Det er så vigtigt, at selv om jeg passer umanerligt på, ikke at gentage mig selv, så vil jeg gentage det her.

I 2007/2008 blev det videnskabeligt dokumenteret at spikeproteinet skaber neuroinflammation.

Det vil sige en inflammationsproces i Hippocampus og i omegnen af Hippocampus. Inflammation forbindes ofte med betændelse og med infektion, men inflammation kan også udløses af andre årsager. Slag og forbrændinger er eksempler på dette. Og sættes altså også i gang af spikeproteinet, som vores egne celler i forbindelse med mRNA-injektionerne tvinges til selv at producere.

Fordi man vidste det og havde adgang til den viden, er det ifølge Dr. Michael Nehls gjort bevidst.

For lige at vende tilbage til indledningen og binde dette sammen med den, så beretter Michael Nehls sammen med flere andre, at noget underligt er sket, med flere af de mennesker de kender, og som har modtaget flere mRNA-injektioner og boostere.

Nemlig at de virker anderledes efter end før. Michael Nehls siger, at han kan tale med kolleger og bekendte om almindelige emner, men når han dykker ned i for eksempel emner som disse Covid injektioner, og vil diskutere hvorvidt de er gode eller dårlige, så er det pludselig ikke muligt at argumentere for eller imod noget. Diskussionen i sig selv bliver et problem. Det er som at træde på en øm tå. Eller som andre beretter, så får man bare et uinteresseret “nå”. Der er ingen nysgerrighed og ønske om at søge ny viden.

Hvad er årsagen til dette, spørger han?

Det er at menneskers individualitet og personlighed via Hippocampus bliver overskrevet med de mange narrativer, som bevidst er skabt med netop dette formål for øje.

Det er narrativer, der er ladet med

Frygt: Som krigen mod pandemien, krigen mod klimaet, krigen mod misinformation, krigen om grænser. Forvirring: Som vi oplevede det under nedlukningerne, historierne ændres på daglig basis, og reglerne ændres dagligt. Som om de ikke ved, hvad de gør? spørger Michael Nehls retorisk. Med Gentagelser på mange måder, alle steder. Dette gør, at Hippocampus tvinges til at lære narrativerne i alle varianter, og når der ikke er nye neuroner i Hippocampus til at lagre disse nye påtvungne regler og informationer, så bliver de gamle informationer om hvem man er - ens individualitet og personlighed - overskrevet i stadig større omfang. Den ny programmering bliver en del af eller hele deres nye personlighed. De bliver anderledes end de var før. Dette svarer ganske nøje til en avanceret form for skjult hypnose med medicinsk hjælp fra Covid 19 injektionerne. For at overskrive hele folks personlighed, skal narrativerne ændres meget ofte, “hver dag”. Nøjagtig som det skete under Covid-pandemien, og stadig sker sammen med de frygtbaserede informationer af allehånde slags, som sensibiliserer sindet og gør en overskrivning meget lettere og dybere, hvilket har været kendt i mange år på blandt andet det hypnotiske plan.

Se især på punkt 1 - men også på 2 og 3, og tænk på den tidligere omtalte dramatiske stigning i demenstilfælde i Tyskland med hele 31% nye tilfælde fra 2018 til 2021, og vurder så, om du syntes, at det følgende statement af Dr. Michael Nehls er helt ude i skoven, eller noget vi som personer og som samfund bør begynde at tænke alvorligt over og handle på.

Han skriver:

Det er skræmmende at se så stor en stigning i tilfælde af Alzheimers sygdom over så kort et tidsrum, når det kan vurderes, at det ikke er på grund af bedre diagnostiske metoder. Vi kan allerede nu forestille os den katastrofale udvikling, der ligger forude i de kommende år.

Den dårlige nyhed er, at vi selv er ansvarlige for denne udvikling, fordi den ikke er en uforanderlig skæbne, der handler om aldring. Den gode nyhed er, at vi kan tage ansvar for at forhindre det værste og undgå de fejltagelser, der er blevet gjort.

6. Zombie mode er virkelig

Som nævnt udvider den autobiografiske hukommelse (Hippocampus) sig ikke hos mange mennesker livet igennem, som den naturligt skulle, og derfor mister den gradvis sin lagerkapacitet. Det gør det næsten umuligt for mange mennesker at overveje eller gennemføre handlinger, der ikke svarer til deres sædvanlige rutiner - selv når deres liv og frihed afhænger af det. I stedet følger folk blindt de af myndighederne nøje udvalgte og gennem gentagelser trænede overbevisninger, som jo oftere de gentages bliver mere og

mere fasttømrede. Dette resulterer i en stereotyp adfærd, som kaldes “zombie mode”, i modsætning til at tænke og planlægge ny og kompleks adfærd.

Begrebet “zombie mode” eller zombie tilstand kommer fra den britiske molekylære biolog Francis Crick - nobelprismodtager i 1962 - og hans kollega den amerikanske neurovidenskabsmand Christof Koch i forhold til stereotyp adfærd som beskrevet ovenfor.

Dr. Michael Nehls skriver i introduktionen til sin bog: Jeg overdriver overhovedet ikke ved at bruge denne terminologi. Jeg vil vise, at

flere og flere mennesker er i dag fanget i en sådan næsten permanent zombie tilstand på grund af det kroniske tab af autobiografisk hukommelse, som stammer fra vores tiltagende fremmedgjorte livsstil, og er blevet kraftig accelleret af Covid-19 foranstaltningerne

(inklusive spikeprogrammet forklædt som vaccination, som jeg vil vise).

Derfor kan man bestemt ikke sige, at folk selv villigt ofrede evnen til at tænke kritisk, siger han.

Vedrørende den fremmedgjorte livsstil, så beretter professor i psykologi Mattias Desmet, at en undersøgelse udført lige før Corona-krisen viste, at 60 % af mennesker verden over, betragtede deres job som et “bullshit job”. 40% af mennesker verden over havde ikke et eneste meningsfyldt forhold til andre, og connectede kun til andre via internettet.

Problemet med de tilstande, der er gjort rede for i det ovennævnte er, at de narrativer regeringerne er kommet med, er lagret på hypnotisk vis i Hippocampus, den autobiografiske hukommelse, og lige meget hvor forkert narrativerne efterfølgende viser sig at være, vil de facts som bliver fremvist, om at narrativet er forkert, blive pure afvist og negligeret af mange - beretter blandt flere prof. Mattias Desmet om. Hvilket jeg som hypnoseterapeut er helt enig i.

En af de metoder der bruges til at lagre narrativerne i det ubevidste sind og i den autobiografiske hukommelse (Hippocampus) - udover angst og frygt - er gentagelser. For eksempel gentagelsen om at “vaccinerne” er “sikre og effektive”, “safe and effective” gentaget igen og igen og igen på alle mulige sprog. Og at andre meninger end regeringens og sundhedsmyndighedernes narrativer er konspiration. Endda farlig konspiration, ligeledes gentaget i alle mulige variationer.

Derfor - siger Michael Nehls - er det ikke muligt at argumentere for eller imod noget. Diskussionen i sig selv bliver et problem. Folk bliver vrede og vil ikke argumentere.

Dr. Michael Nehls

Dr. Michael Nehls siger i et interview, at Covid injektionerne ikke handler om helbred. Det handler ikke engang om penge.

Det handler om at underminere den menneskelige evne til at tænke selvstændigt.

Det handler om at erobre det menneskelige sind.

Og siger han, det er endda værre end det.

Og det må jeg give ham ret i.

Andrei Fencker

*) se bl.a. Dr. Pierre Kory om Shedding

**) se bl.a. det første videnskabelige studie om selvsamlende nanostrukturer i Pfizer og Modernas COVID-19 vacciner: Real-Time Self-Assembly of Stereomicroscopically Visible Artificial Constructions in Incubated Specimens of mRNA Products Mainly from Pfizer and Moderna: A Comprehensive Longitudinal Study. Udkommet i “International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Link er her: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/102 . Studiet handler om de selvsamlende nanostrukturer, som stadig er aktivt selvsamlende efter 2 år, og som efter injektion med Pfizer og Modernas COVID-19 vacciner findes overalt i menneskekroppen herunder i hjernen og i sæd. De er især aktive i babyer og børn. Se fotos af de nanostrukturer der er i flere vaccineredes og ikke vaccineredes blod. Hele studiet er her som PDF: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/102/291 På Rumble.com kan du finde et interview om studiet i tre dele med Dr. Jane Ruby og Dr. Youngmi Lee, den ledende forsker i studiet. Dr. Youngmi Lee er i færd med at udforme en del 2 af studiet, hvor hun siger at oplysningerne der, er endnu mere opsigtsvækkende end i del 1.

Jeg interviewede Andrei Fencker tilbage i april 2024, hvilket blev til to nyhedsbreve, som du kan finde herunder:

Kan du li’ mine nyhedsbreve?

Hvis du gerne vil støtte mit arbejde men ikke vil betale et månedligt beløb, så kan du købe mig en kop kaffe HER!