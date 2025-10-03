Jeg har ikke for vane at viderebringe økonomers forudsigelser i mit nyhedsbrev. Men i dette tilfælde er der desværre lidt for mange indikationer som peger i retning af at spændingerne mellem øst og vest udvikler sig til en krig mellem Europa og Rusland.

Desuden har jeg selv fastslået at Danmark uformelt allerede er i krig med Rusland, også længe inden den helt igennem latterlige dronesag (som jeg end ikke har kommenteret et eneste ord omkring, endnu!)

Derfor er jeg ikke så overrasket over den seneste optrapning og heller ikke over at en i brede kredse anerkendt økonom forudsiger at krigen nu for alvor går i gang. Og heller ikke særlig overrasket over at de har samme “drone-øvelse” i gang i Tyskland, som vi har i Danmark, selvom danske medier næsten kun skriver om fænomenet i Danmark.

Men alligevel, der skal en stærk mave til at erkende at den verden jeg elsker er på vej i krig, især når jeg med bedrøvelse tænker på at jeg har sat tre døtre i verden. Det at jeg har kastet mig ud i en vild informationskampagne for at åbne folks øjne for hvad det er der er ved at ske, har uden tvivl rødder i den dårlige samvittighed jeg føler overfor mine døtre og den generation som skal arve verden i den dårlige tilstand den er i :-(

Nedenstående er en gengivelse af en artikel fra Armstrong Economics.

En forudsigelse af at Europas krig med Rusland starter den 22. oktober 2025

I Tyskland

…taler krigsmagere om at erklære en »militær spændingssituation« ved hjælp af de falske flag, de har skabt med droner. Dette er skridtet før undtagelsestilstand, som medfører de strengeste restriktioner. Dette er en forløber for den totale kapitalkontrol, som jeg har advaret om. Dette vil omfatte begrænsninger af ytringsfriheden, pressefriheden, forsamlingsfriheden og rejsefriheden. COVID var bare en prøvekørsel.

Selvfølgelig. Dette er et komplekst og stærkt reguleret område i tysk lovgivning, der har rod i landets historiske erfaringer. De tilladte begrænsninger af befolkningens frihed og finansielle kontrol afhænger helt af den specifikke lovmæssige undtagelsestilstand, der erklæres.

Det er vigtigt at forstå, at Tyskland som en Rechtsstaat (en stat baseret på lov og retfærdighed) har strenge forfatningsmæssige garantier. Enhver regeringshandling skal have et specifikt juridisk grundlag i Grundgesetz (grundloven, Tysklands forfatning).

Den tyske forfatning indeholder bestemmelser om flere eskalerende krisetilstande:

1. Spændingstilstand (Spannungsfall): Et indledende stadium, hvor en militær konflikt er nært forestående.

2. Forsvarstilstand (Verteidigungsfall): En formel erklæring om, at landet er under væbnet angreb.

3. Indre undtagelsestilstand (Innerer Notstand): Til håndtering af alvorlige trusler mod den offentlige sikkerhed og orden i landet.

De strengeste restriktioner er kun tilladt under en forsvarsstilstand.

I Østrig

…defineres udtrykket »spændingstilstand« i militærloven fra 2001 (§ 2) som en tilstand, hvor der er en umiddelbar fare for Østrigs eller dets allieredes sikkerhed, og hvor der er behov for forberedende foranstaltninger til forsvar. »Forsvarstilstand« (forsvarstilstand) opstår, når der finder et væbnet angreb sted, eller et sådant er nært forestående.

Ugen omkring den 22. oktober

Vi (Armstrong Economics) advarede om, at dette var den uge, som computeren forudsagde for skiftet. Den sigter især mod ugen omkring den 22. oktober, som kunne signalere starten på alvorlige restriktioner forud for en krig. NATO overvejer også at afskære Ruslands adgang til Baltikum.

Putin må nu indse, at enhver FRED med Ukraine er en joke. Europa vil have russisk blod, og de har ofret ukrainere ved at udnytte deres etniske had til russere for at svække Rusland så meget som muligt, så NATO kan erobre Rusland. Zelensky er den perfekte marionet, der vil ofre ukrainernes liv for en lomme fuld af sølv.