Illusionen om Danmark

De 3 Fiktioner
Bliv set, mødt og hørt!
0:00
-7:54

En af Alliancen-BUFs valgplakater fortæller om at sætte mennesket før systemet.
Flemming Blicher
Nov 16, 2025
Hvis man scanner QR-koden kommer man til en gennemgang af plakaten (se link HER!)

Se forklaringen HER!

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden har hængt omkring 20 plakater op ved kommunal- og regionsvalget her i 2025. Du kan se en gennemgang af alle valgplakaterne inde på hjemmesiden.

Gå til valgplakaterne HER!

