Bogreception

Et af de mennesker jeg respekterer allermest, Jon Knudsen, holder bogreception på søndag i København. Hans nye bog, Jesus Kristen fortjener al den opmærksomhed den kan få.

Søndag 9. november kl. 19:00

Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, 2100 København Ø

Entré er gratis

OBS: Han holder også en bogreception på Fyn: Onsdag d. 12. nov. kl. 19.00 Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg

Boganmeldelse

Jon Knudsen har skrevet en bog om kristendommen, der indvarsler en helt ny æra for dem, der tror på Jesus. På en måde er bogen Jesus Kristen samlet set den mest oplagte bog om kristendommen, der overhovedet kunne skrives. Det er derfor overraskende, at en sådan bog først udgives mere end 1600 år efter kanoniseringen af Bibelen i Hippo i 393, da den romerske (og senere katolske) kristendom blev undfanget. Og næsten 500 år efter reformationen, der gav anledning til de mange protestantiske kirker. Fragmenter af bogens ideer har bestemt altid eksisteret, men Jon er tilsyneladende manden, der samler detaljerne til en helhed, der er så indlysende, når den først præsenteres for dig, at du næsten må sidde og slå dig for panden, mens du læser.

Religioner er skabt for at adskille mennesker fra Gud, i modsætning til hvad de ellers hævder. Jons bog er derimod skabt for at give mennesker den mest direkte adgang til Gud, nemlig gennem hans søn Jesus.

Den korte forklaring: Kristendommen er baseret på, at Jesus er Guds søn. Derfor må Jesu ord og gerninger nødvendigvis være det mest centrale aspekt i alle kristne trosretninger. Men de mange kristne kirker og trosretninger, med deres vidt forskellige distraktioner, fra Jomfru Maria, Paulus osv., fokuserer så tilpas langt væk fra Jesu oprindelige lære, at en religion opstår, i stedet for at lade Jesu ord og gerninger tale til folks hjerter.

Disse distraktioner forvrænger Jesu lære og ender med at aflede opmærksomheden fra det oprindelige budskab.

Med denne bog gør Jon op med netop denne udvanding, afledning og forvrængning af Jesus. Han guider læseren sikkert gennem religionens tåger, og undervejs påpeger han frygtløst skøgekirkens slangehoveder i de mange kristne kirkelige retninger.

Det er modigt, men ikke uforsigtigt, for Jon synes at være drevet af sin egen søgen efter sandheden om Faderen, Sønnen og Helligånden, og han går selv foran som den stærke hyrde, han også er, og inspirerer sine brødre og søstre til at følge i Jesu fodspor.