The Trilateral Commission - der, hvor danske statsministre bliver født

Det kommer selvfølgelig bag på de fleste danskere, at de ikke bor i et demokrati, og derfor vil jeg forsøge at holde så forklarende en tone som muligt uden at det bliver mansplaining.

The Trilateral Commission (på dansk Den Trilaterale Kommission eller forkortet DTK) blev i 1974 indstiftet af David Rockefeller, officielt for at fremme samarbejdet mellem verdensdelene. På daværende tidspunkt havde Bilderberg Gruppen allerede eksisteret siden 1954. Bilderberg møderne skulle ifølge det officielle narrativ fremme samarbejdet mellem Nordamerika og Europa. Derfor tilføjede DTKs indstifter endnu et område, nemlig Asia Pacific, og kaldte i 1974 den nye semi-hemmelige organisation for DTK. Trilateral betyder treparts samarbejde på godt dansk (Nordamerika, Europa og Asien/Stillehavs-området). DTK har derfor officielt hovedkvarterer i både Tokyo, Paris og Washington.

Allerede to år efter stiftelsen vandt et af de stiftende medlemmer det amerikanske præsidentvalg i 1976, nemlig Jimmy Carter. Det er næsten en tradition, at amerikanske præsidenter på forhånd er valgt af DTK, eller blot er blevet optaget i organisationen, inden de vandt præsidentvalget.

Det samme sker for så vidt også for Danmark, nemlig at danske statsministre er medlemmer af DTK inden de vælges til det højeste, politiske embede. Den eneste statsminister i nyere tid, jeg er i tvivl om var medlem af DTK inden vedkommende blev statsminister, er Lars Løkke Rasmussen.

Også Jakob Ellemann-Jensen blev optaget i DTK og kvalificerede sig dermed til at blive Danmarks næste statsminister. Men desværre for ham så holdt han ikke til distancen og røg formentlig ud af loopet, da han fik tynd mave over at forære det danske forsvar til Ukraine. Det var nemlig mere eller mindre det, der skete i januar 2023. Se evt. denne videoartikel af TV2 Nyheder fra Kyiv d. 30. januar 2023, hvor Ellemann også ser noget betuttet ud. Jeg var selv igennem på radiokanalen Den Uafhængige i december 2022 og kommentere på Ellemanns fredian slip, da han blev vicestatsminister.

Men nu hvor Ellemann har skrevet sig selv ud af dansk politik, så lader det til, at DTK har kastet sin kærlighed på en anden dansk politiker…

Medlemmerne af den danske DTK gruppe skifter hele tiden. Ovenstående liste har fx. ikke den nuværende nationalbankdirektør Signe Krogstrup med i oversigten. Der sidder i øvrigt ALTID en nationalbankdirektør med i DTK. Medlemmerne af de nationale grupper offentliggøres ikke!

Ny statsminister ER fundet!

Alex Vanopslagh er i 2023 blevet valgt som såkaldt “David Rockefeller Fellow” og dermed blevet fuldgyldigt medlem af DTK, se den nyeste liste over DTK medlemmer HER, hvor man kan finde Vanopslagh på side 16 i PDF-dokumentet.

Læg mærke til at Alex Vanopslagh med kinesiske TikToks hjælp fik skovlet de unges stemmer ind under sidste folketingsvalg. Og nu er han altså klar til det helt store politiske embede mindre end 12 år efter, at han var telemarketingsælger for firmaet Online i Odense. Se hans CV på Folketingets hjemmeside HER!

DTKs danske gruppe har været styret af Politikens chefredaktør i mange år

Thøger Seidenfaden var i sin tid leder af den danske DTK gruppe, da han samtidig var Politikens chefredaktør. Siden overtog Bo Lidegaard, bror til Radikales leder Martin Lidegaard, både chefredaktørposten og ansvaret for den danske DTK gruppe.

De to poster ser ud til at følges ad, for da Lidegaard trådte tilbage som chefredaktør, overgav han både chefredaktør-posten og posten som leder af den danske DTK gruppe til Christian Jensen. Det er formentligt foregået sådan siden Mossad-agenten Herbert Pundik var chefredaktør på Politiken.

Nu, hvor Politiken er fusioneret med Jyllands-Posten til JP/Politiken, er det mig desværre uvist, om det stadig er Christian Jensen, der er DTKs danske leder. Måske han bliver (eller er blevet) erstattet på den danske DTK lederpost af tidligere forsvarschef Peter Bartram, der i 2017 skiftede general-titlen ud med titlen som vicebestyrelsesformand for det nu belgisk ejede JP/Politiken? Det vides ikke, men han er i hvert fald højere rangerende i koncernen end Christian Jensen.

OPSUMMERING: De skiftende chefredaktører for en af Danmarks største aviser har i mange år siddet som den danske leder i DTK, og dér formentligt været med til at udpege Danmarks statsministre.

Er det for tidligt at sige tillykke Vanopslagh, med det kommende embede?