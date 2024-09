Jeg har stor respekt for de mennesker der i mange år har kæmpet for oplysning af befolkningen, og ikke er bukket under for overmagten. Et sådant menneske er Tom Gillesberg, og nu har jeg den glæde at invitere ham indenfor i Henry George Biblioteket på torsdag d. 11/1 kl. 19-21.

Foredrag ved Tom Gillesberg:

BRIKS og Bælte og Vej-Initiativet i et dansk perspektiv

Allerede i februar 2014 advarede Schiller Instituttet det danske Folketing om at konflikten i Ukraine ville kunne udvikle sig til Tredje Verdenskrig.

Beskrivelse:

Tom Gillesberg fra Schiller Instituttet kommer og holder et kort foredrag om BRICS-landende og det kinesiske Bælte- og Vej-initiativet. Tom vil også åbne debatten ind i et dansk perspektiv på emnerne. Tom har i mange år beskæftiget sig med samfund og politik gennem hans virke som formand for Schiller Instituttet. Schiller Instituttet i Danmark samarbejder med det internationale Schiller Institut og Lyndon LaRouches internationale bevægelse.

Program:

18:00-19:00 Netværkscafé. Kom og drik en kop te eller kaffe og få en snak med andre fremmødte

19:00-19:45 Præsentation af Tom Gillesberg

19:45-20:00 Pause

20:00-21:00 Spørgsmål til Toms præsentation og debat

Sted:

Henry George Biblioteket, Lyngbyvej 56 A, 2100 København Ø

Deltagelse:

Alle kan deltage. Du behøver ikke at tilmelde dig. Det er gratis at deltage. Det er muligt at donere til Henry George Bibliotekets lokaler, så vi også i fremtiden kan arrangere foredrag.

Er Schiller Instituttet Ukraines værste fjende?

Ifølge den såkaldte “Ukrainian Center for countering Disinformation” (UCD), så er talerne ved Schiller Instituttets konferencer ofte også fjender af Ukraine.

UCD hører undre Ukraines “National Security and Defense Council” og er dermed en del af den ukrainske efterretningstjeneste. UCD har genereret en liste på 78 individer som er udråbt som “fjender af Ukraine”, hvoraf de første 30 har deltaget på diverse Schiller konferencer.

To danskere er på Ukraines “fjendeliste”

To danskere har også deltaget på Schiller Instituttets dansk-svenske fredskonference, og er derfor også havnet på “fjendelisten”.

Der er tale om Jens Jørgen Nielsen og Jan Øberg.

Jens Jørgen Nielsen

Uddannet i idé- og kommunikationshistorie, Moskva-korrespondent for det dagbladet Politiken i slutningen af 1990’erne, forfatter til flere bøger om Rusland og Ukraine, leder af organisationen Russisk-Dansk Dialog og lektor i kommunikation og kulturforskelle ved Niels Brock Handelshøjskole i København

Jyllands-Posten var hurtig til at bagvaske Jens Jørgen Nielsen som “Dansk Putin-apologet er fuld af Kreml-propaganda”.

I den forbindelse er det værd at bemærke den bekymrende udvikling på chefredaktørgangen på et af Danmarks største medier JP/Politiken som står bag ovenstående artikel.

Se hvad den tidligere embedsmand (ministersekretær, kabinetschef, departementschef og stedfortrædende ministerråd) Søren Skafte har skrevet om chefredaktør-skiftet hos JP/Politiken HER!



Uddrag af Søren Skaftes artikel:

Gjertsen trådte i karakter i sagen om den “Israel-kritiske” RUC-forsker Sune Haugbølle Jyllands-Posten har taget skridtet at varedeklarere enkelte forskere, så det altid fremgår, at de for eksempel er Israel-kritiske. Det gælder professor Sune Haugbølle, der underviser og forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet (RUC). Forskeren var i 2021 var medunderskriver på en opfordring i Politiken om en boykot af Israel til støtte for palæstinensernes kamp. I Jyllands-Posten er forskeren af chefredaktør Neel Gjertsen anklaget for at ”relativere Hamas’ terrorangreb på Israel den 7. oktober”, og avisen har derfor taget skridtet at varedeklarere alle hans udsagn fremover som ”Israel-kritiske”. ”Israel, der ifølge ham er et apartheidstyre, som han politisk har engageret sig i at bekæmpe. At en dansk underviser og forsker forklarer et koldblodigt terrorangreb som indirekte krigslogik, er forstemmende, og RUC burde øjeblikkeligt reagere,” skrev JP’s chefredaktør Marchen Neel Gjertsen i en leder forleden.

Jan Øberg

Jan Øberg, ph.d., freds- og fremtidsforsker og kunstfotograf, ph.d. i sociologi, gæsteprofessor i freds- og konfliktstudier i Japan, Spanien, Østrig og Schweiz, medstifter og direktør for det uafhængige TFF, Transnational Foundation for Peace and Future Research, i Lund, Sverige, og forfatter.

Jan Øberg driver mediet TTF, se bloggen HER!

Moralen af Ukraines efterretningsinitiativ, med at generere denne fjendeliste, ser ud til at være:

Hvis du er for fred, så er du imod Ukraine!

Læs mere om fjendelisten på det Internationale Schiller Instituts hjemmeside HER og om Schiller Instituttets dansk-svenske fredskonference i maj 2022 HER!

Se herunder et tidligere opslag på Illusionen om Danmark-bloggen, hvor det også beskrives hvordan Tom Gillesberg og Schiller Instituttet advarede om udviklingen i Ukraine tilbage i 2014:

