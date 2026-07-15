Kom til marked på søndag i Dronningmølle!

Tid: Søndag den 19. juli kl. 12-14

Sted: P-plads v/Dronningmølle station, Dr Mølle Strandvej 645A, 3120 Dronningmølle

Arrangør: Friheds.net

Alle er velkomne, både dem der er interesseret i at købe varer og dem som gerne vil sælge. Ingen tilmelding nødvendig, bare mød op på dagen!

Man behøver ikke være medlem af Friheds.net, hverken for at kunne deltage eller for at kunne udstille og sælge varer.

Hvis du er medlem af Friheds.net kan du gå direkte til Dronningmølle gruppen på linket herunder:

Friheds.net - Dronningmølle

Efter markedet er der tradition for at snuppe en pizza på Il Molino, der ligger lige ved siden af. Se videoen herunder for en ‘smagsprøve’ på stenovnspizzaerne:

Billeder fra det sidste bytte- og bagagerumsmarked i Dronningmølle:

En stor del af deltagerne gik på Il Molino bagefter sidste marked i Dronningmølle.

Jeg vil selv have friske forsyninger af natur tandpasta og deodoranter med til markedet:

Kommende markeder over hele landet

Svendborg

Tid: Lørdag 18. juli kl. 13-15

Sted: Parkeringspladsen ved Strandkiosken, Skårupøre Strandvej 53, 5881 Skårup Fyn

Markedet gentages hver lørdag i juli måned 2026. Vil du med på den lokale mailingliste kan du skrive en e-mail til Lene: lene_hoeffner@hotmail.com

Silkeborg

Tid: Lørdag den 25. juli kl. 10-14

Sted: Horsensvej 12, Salten, 8653 Them

Der er bytte- og bagagerumsmarked på parkeringspladsen for Karens hyggelige garnbutik i Salten. Det sker hver den sidste lørdag i måneden i maj, juni og juli!

Hørsholm

Tid: Søndag den 26. juli kl. 10-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Husk at der også er et hønselaug i Hørsholm, som du stadig kan nå at blive medlem af! Kontakt Susanne på email: mvloumand@gmail.com

Vrensted

Tid: Søndage kl. 14:30-16 hele sommeren

Sted: P-pladsen ved købmanden, Bådstedhedevej 8, 9480 Vrensted

Billede fra det første, i øvrigt meget velbesøgte, marked i Vrensted i 2025.

Sandved (mellem Slagelse og Næstved)

Tid: Lørdag den 15. august kl. 10-14

Sted: Egegården, Nyvej 52, 4262 Sandved

Rejs omkring 100 år tilbage i tiden ved at deltage i et bytte- og bagagerumsmarked på Egegården i Sandved. Kom og støt Berit og Freddys fantastiske landmandsbrug hvor tiden har stået stille i mange år:)

Friheds.net - platformen bag

Er en IT-platform, som gør det let at arrangere bytte- og baggagerumsmarkeder over hele Danmark.

Alle fremtidige baggagerumsmarkeder bliver annonceret på Friheds.net.

Bemærk at du kun kan blive medlem af netværket ved fysisk fremmøde, enten til et baggagerumsmarked eller til et af de mange kommende informationsmøder.

Gå til Friheds.net HER!

Netværket er nemlig kun for rigtige mennesker og ikke for Bot’er og anonyme profiler!

Herunder billeder af nogle af de madvarer du kunne købe på et af de første baggagerumsmarkeder, der blev holdt i Vrensted i Vendsyssel. Bemærk også at du sagtens kan lave aftaler på forhånd med et medlem der tilbyder en bestemt vare, så du ikke risikerer at han eller hun har udsolgt.

Fordele ved bytte- og bagagerumsmarkederne:

Du møder rigtige mennesker, der handler med andre rigtige mennesker!

Platformen indbyder til lokalt producerede varer af høj kvalitet: Usprøjtede fødevarer og naturmaterialer, fremfor Frankenstein-food og Kina-skrald.

‘Big brother’ kan ikke følge med i dine handlinger, for Friheds.net platformen er afsondret fra det øvrige internet, ved at der ikke er ‘samarbejdende platforme’.

Der er ingen der høster dine data og genbruger dem.

Der er ingen automatiserede annoncer, kun de andre brugeres opfordring til at du handler med dem.

Som medlem inviteres du til alle de arrangerede bytte- og baggagerumsmarkeder i dit område og i resten af landet.

Du får mulighed for at afsætte dine egne varer lokalt, men du har også mulighed for at tage til markeder i andre landsdele.

Du kan sågar lave aftaler på Friheds.net om afsætning af dine varer inden du tager afsted hjemmefra.

Alle - også naboer og andre der ikke er medlemmer - er velkomne til baggagerumsmarkederne; men det er kun medlemmerne på Friheds.net der kan lave aftaler online.

Nye medlemmer er altid først godkendt af en Friheds.net administrator, hvilket kun kan foregå ved et fysisk møde.

Der vil være administratorer lokalt rundt om i hele landet, som hjælper med at stable de lokale baggagerumsmarkeder på benene.

ALLE kan gratis deltage i alle markederne, men det koster 100 kr. (lige nu kun 50 kr!) at blive medlem af Friheds.net for resten af kalenderåret. (pengene skal betales fysisk og går udelukkende til at finansiere og vedligeholde platformen)

Tryk på nedenstående knap for at gå til forsiden af Friheds.net. Du kan tilmelde dig på linket, men du får først adgang når du har betalt for medlemskabet.

Gå til Friheds.net

Hvordan bliver du medlem?

Du kan kun blive medlem af Friheds.net ved fysisk møde med en Friheds.net administrator.

Mød op til et baggagerumsmarked og find en administrator eller en arrangør, så du kan blive medlem ved at give vedkommende din email adresse ledsaget af 50 kr (for resten af året).





