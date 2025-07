Dansk demokratis udfordringer - foredrag på Café Globen (DEL 2)

En rejse i dansk demokratis historie

Café Globen er en café i København, hvor der hver eller hver anden dag i hverdagen, bliver holdt foredrag om rejser til eksotiske verdenshjørner. Jeg havde fået lov til at komme og berette om en rejse i dansk demokratis historie. (se event HER!).

Herunder kan du se den første del af optagelserne af foredraget:

En af de vigtige pointer ved foredraget var at gøre opmærksom på at USA har stor indflydelse på både dansk indenrigs- og udenrigspolitik via en semihemmelig organisation der blev dannet af zionister, kommunister og andet godtfolk fra den såkaldte Frankfurt Skole-ideologi (ekstrem variation af socialistisk, kapitalistisk, fascistisk og nazistisk ideologi).

The Trilateral Commission

The Trilateral Commission hedder på dansk Den Trilaterale Kommission (DTK). Som man kan se af wikipedia-beskrivelserne, så blev den stiftet i 1973 af David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski og den senere præsident Jimmy Carter. Siden har amerikanske præsidenter flokkes om medlemskab af Trilateral Commission, da medlemskabet er en vigtig forudsætning for at blive præsident. Præsidenter som Ronald Reagan, George H.W. Bush, m.m.f. var alle medlem inden de blev præsidenter.

Også i Danmark er der de senere dekader opstået det samme mønster: Inden en kandidat bliver udråbt til dansk statsminister, har vedkommende allerede været medlem af den danske DTK-gruppe. Den danske gruppe ledes typisk af Politikens chefredaktør.

I sin tid var det den erklærede zionist, Herbert Pundik, der (ifølge ham selv!) spionerede for Mossad samtidigt med at han var Politikens chefredaktør. Siden har Tøger Seidenfaden og Bo Lidegaard (bror til Radikales partileder Martin Lidegaard!) gjort ham kunsten efter, nemlig at være leder af den danske DTK-gruppe samtidigt med at de var chefredaktører for Politiken. Det er stadigvæk Bo Lidegaard der er leder af DTK, selvom han overlod chefredaktørposten ved Dagbladet Politiken til Carsten Jensen i 2016.

Et lille udsnit af danske nuværende og tidligere medlemmer af DTK.

Herunder kan du se det slide-deck jeg havde med til denne anden del af foredraget:

Slide 1-9 fra mit foredrag "En rejse i dansk demokratis historie"

Slide 10-18 fra mit foredrag "En rejse i dansk demokratis historie"