Hvorfor…

snyder politikerne konstant befolkningen til at betale flere skatter og afgifter

bestemmer det danske folk ikke selv om Danmark skal deltage i krige?

ser det danske demokrati ud til at være gået i stykker?

Illusionen om Danmark-trilogien giver svar på ovenstående - plus mange flere hidtil ubesvarede - spørgsmål om Danmarks såkaldte demokrati!

Trilogien består af bøgerne…

De 3 Tabte År De 3 Fiktioner Fritænkerne

Samt tillægget:

Illusionen om Grundloven - Et statskup over 175 år!

Tilsammen fortæller bøgerne hvordan Danmark er blevet en illusion.

Særligt det centrale værk Del 2 - De 3 Fiktioner udgør ‘lærebogen’ der giver svar på de stillede spørgsmål og sætter hele konceptet omkring Kongeriget Danmark ind i en forståelig forklaringsramme.

De 3 Fiktioner er simpelthen den bedst forståelige måde at forklare Illusionen om Danmark.

Den demokratiske fiktion

I den demokratiske fiktion gennemgås hvordan Kongehuset og Folketinget (tidligere også Landstinget) er centrale elementer, der indgår i bedraget af Danmarks befolkning.

Folketinget holder befolkningen mentalt beskæftiget med et teater som skjuler en underliggende korruption. Det er Folketinget der hvidvasker den internationale korruption som Danmark indgår i. Derfor er det vigtigt for den internationale globalistiske elite at få alle danskernes opmærksomhed rettet mod Folketinget, så danskerne ikke rigtigt lægger mærke til korruptionen i EU, NATO, FN, WHO og en lang række af andre internationale organisationer.

Den af Folketinget tildelte mediestøtte på næsten 6 mia. kr. årligt sørger for at alle landets statsbetalte medier (hvilket inkluderer stort set alle nyhedsmedier i Danmark) fortæller en nogenlunde fordøjelsesvenlig version af hvad der foregår i netop Folketinget, så den større konspiration - og den enorme internationale korruption - ikke er umiddelbar synlig for den almindelige borger. Det er nemlig vigtigt at danskerne betaler deres skatter og afgifter uden at stille spørgsmålstegn ved hvad pengene egentlig bliver brugt til.

EKSEMPEL: Det såkaldt “uafhængige” faktatjek-medie TjekDet er tildelt 5,9 mio. kr. i ÅRLIG støtte fra Folketinget.

OBS: Medierne må ikke fortælle sandheden om at den samlede mediestøtte ligger over 5 milliarder danske kroner. Derfor skal man helt tilbage til 2015 for at finde en CEPOS artikel som opgør den samlede mediestøtte til 5,2 milliarder, vel at mærke i 2015. Se CEPOS-artikel HER!

Den juridiske fiktion

Det juridiske bedrag er først og fremmest funderet i et statskup der primært foregik i tiden efter at Frederik 7. skænkede det danske folk en Grundlov i 1849. Det overordnede juridiske fiktion er bygget på antikkens romerske love og trækker endda aner tilbage til moselovene i Biblen.

Skal en borger bruge hjælp til et juridisk spørgsmål kan han henvende sig til en advokat. Det kan også være at han får beskikket en i forbindelse med en retssag. Advokaten er først og fremmest loyal mod sin klient fordi klienten betaler advokatens salær enten direkte eller indirekte via den offentlige beskikkelse. Det er i hvert fald hvad klienten bildes ind. Virkeligheden er at advokaten er loyal mod det danske retssystem, som er en del af den internationale BAR-system.

BAR-systemet er det overordnede juridiske system, som regulerer jura i den vestlige verden, og til dels i resten af verden. Kommer en dansk advokat på kant med systemet, så er han færdig med at praktisere i danske retssale. Dansk Advokatsamfund kan nemlig fratage ham hans bestalling. Alle advokater skal have en bestalling fra Dansk Advokatsamfund for at kunne praktisere ved danske domstole. Dansk Advokatsamfund er medlem af IBA, som varetager det internationale BAR-system på verdensplan.

For nyligt varslede USA’s præsident Trump sanktioner mod Den internationale kriminaldomstol i Haag (ICC), og gjorde det tydeligt at BAR-systemet (som også ICC er underlagt) i yderste konsekvens er kontrolleret af kræfter der ikke er venligt stemt over for noget så simpelt som retfærdighed i verden. Trump ville især ramme domstolen for dens medvirken i den sag om folkemord i Palæstina, som hans nære allierede Israels premierminister Benjamin Netanyahu er involveret og sigtet i.

Den økonomiske fiktion

Globalisme er i virkeligheden et andet udtryk for den økonomiske fiktion. Hele det globalistiske system er nemlig fortrinsvist et økonomisk system. Det er funderet i det amerikanske Federal Reserve system, der regulerer alle verdens nationalbanker på nær nogle få.

Det er Bank of International Settlement (BIS) i Basel i Schweitz der kontrollerer Federal Reserve systemet. BIS, der også kaldes for centralbankernes centralbank, kontrolleres af nogle få elitære familier, heriblandt Rothschild som den centrale spiller.

Danmarks Nationalbank er som andre nationalbanker også styret af Federal Reserve i USA. Den kongeudpegede øverste direktør, og de to andre mere eller mindre kongeudpegede direktører, er nok nogle af de få i Danmark, der har indsigt i statens virkelige økonomi, og forstår hvad der i virkeligheden foregår, til forskel fra ministre og hoveparten af deres øvrige embedsmænd.

Folketinget er nemlig en facade, et lystspil, et meget dyrt teater, hvor skatteyderne er taberne, og globalisterne er vinderne.

