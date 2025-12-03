December Nyhedsbrev

Indhold:

Teknokrati i stedet for Deep State (David Hughes)

Valgkampens ulidelige frihed

Kampagne: Væk for Facebook!

At sande omfanget af teknokraternes fremskredne planer

Nogle anbefalinger til dig

Teknokrati i stedet for ‘Deep State’

Jeg har begået et af de bedre interviews med selveste David A. Hughes, der er akademiker og indehaver af ikke mindre end to ph.d.-titler. Som en akademiker der er helt exceptionel til at videreformidle meget komplekst materiale er David et kæmpe aktiv for alle der modsætter sig elitens (teknokraternes) planer om Agenda 2030.

Interviewet foregår på et rimelig letforståeligt engelsk, hvor David får forklaret hvorfor Teknokrati er den bedste betegnelse for det totalitære system som Verden er på vej til at blive fuldstændig overtaget af.

Jeg er ikke færdig med at nærlæse bogen endnu, men nyder alle de stunder jeg har med bogen, for jeg bliver hele tiden klogere på ‘det store puslespil’ som det er at prøve at forstå hvorfor en elite forsøger at betvinge verdens befolkning, og ikke mindst hvordan.

Davids bog er nok den grundigste og bedst forklarende bog der findes på markedet indenfor kategorien ‘forstå Verdens sande tilstand’. Der findes link til helt gratis at downloade hans bog i det engelske nyhedsbrev jeg sendte ud for ganske nyligt (se link herunder). Husk også at abonnere på mit engelske nyhedsbrev, hvis du også vil modtage de nyheder jeg sender ud på engelsk).

Valgkampens ulidelige frihed

Jeg leger bevidst lidt med ordene i denne overskrift for det føltes som alt andet end frihed, at stille op til det netop overståede kommunal- og regionsrådsvalg. Det var næsten ved at tage livslysten fra mig. Men også kun næsten!

Den største åbenbaring fik jeg på Gribskov Gymnasium i Helsinge, hvor jeg sammen med 15-16 andre opstillede politikere, skulle forsøge at få noget fornuftigt ud af de to timer i 2G og 3G’ernes selskab.

Det var et hårdt slag for mig at erkende, hvor meget mere hjernevaskede de 17-18-årige er blevet siden jeg for 4 år siden mødtes med deres ligestillede på Marie Kruses Gymnasium i Farum.

Men man skal heller ikke underkende hvordan teknokraterne har skruet uendelig meget mere op for hjernevasken i den seneste årrække, og at tro at gymnasieeleverne selv kan gennemskue dette uden de voksnes hårdt tiltrængte hjælp er jo nærmest utopi. Hvor skulle gymnasieeleverne vide andet end hvad deres lærere fylder i dem (når de er tvunget til at aflægge deres smartphone for en 45 minutters lektion) og hvad deres social medie newsfeed i den øvrige tid fortæller dem?

Vil du se og høre flere af mine refleksioner fra valgkampen, så kan du med fordel se nyhedsbrevet jeg har linket til herunder:

Friheden

Når jeg alligevel referer til ‘friheden’ i forbindelse med valgkampen, ja så er det fordi det er lykkes mig at få øje på den relative frihed, jeg stadig har efter en valgkamp, hvor jeg har følt mig bundet op på hænder og fødder af de mange aktiviteter, primært valgmøderne i Gribskov Kommune.

Lad mig derfor også straks indrømme, at jeg ikke lige nu har motivationen til at stille op til folketingsvalget der finder sted inden udgangen af oktober 2026, altså senest om mindre end et år. Jeg kan simpelthen ikke lige se mig selv tage endnu en tur på den ‘demokratiske illusionskarrusel’, hvor deltagerne deles op i en A, B og en C-klasse. A-klassen er for socialkommunister, og andre såkaldte socialt liberale (fantastisk opfindsom sammensætning af de to ord ‘social’ og ‘liberal’) partier fra hele spektret fra højre til venstre. B-klassen er for dem der stiller op udenfor disse partier. C-klassen er for dem der stiller op uden for partierne og samtidigt har den frækhed at fortælle at systemet er korrupt.

Nu da valget er ovre tilhører jeg ikke længere C-klassen, så hvem ved om jeg en dag måske igen får godkendt et debatindlæg i den lokale presse. Det må jeg finde ud af ved lejlighed. De har i hvert fald været overordentligt dygtige - de lokale pressefolk - til at at holde min eksistens hemmelig for vælgerne i kommunen. Ganske imponerende indsat, som man næsten skulle tro de fik betaling for(!)

(i resten af nyhedsbrevet er der en del private informationer og refleksioner, og det er derfor kun for de abonnenter der betaler for nyhedsbrevet)