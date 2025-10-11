Nogle af de emner vi skal berøre:

Hvad kommer fremtiden til at bringe?

Hvem og hvad kan man stole på i dag?

Hvorfor deltage i kommunal- og regionsvalg?

Hvorfor er det vigtigt at søge ud af byerne?

Disse emner og flere til vil blive behandlet på et zoom-møde på næste søndag d. 19. oktober kl. 17-18:30.

Her har du mulighed for at deltage og lytte til min fremlæggelse af tingenes tilstand og bagefter deltage med dine spørgsmål og egne synspunkter om situationen.

Du skal bare være en del af de betalende modtagere af nyhedsbrevet på lørdag 18. oktober (dagen inden), hvor jeg kun sender zoom-link ud til betalende medlemmer.

Er du ikke betalende medlem kan du altid ‘claime’ 7 dages gratis medlemskab i et modtaget nyhedsbrev. Har du opbrugt den mulighed kan du altid blive betalende medlem en enkelt måned, hvilket koster 50 kr. I så fald skal du selv huske at opsige det igen.