Desperat mor i sultestrejke: Hjælp med at råbe myndighederne op

Demonstration foran Frederiksberg Rådhus den 22. juli

Jeg har sat Tommy (Monk) Hedelund stævne for at interview’e ham som værende ‘paragraf 75-person’ for Wasan, en mor til fire med irakisk baggrund, som har fået tvangsfjernet sine børn.

Tommy har p.t. mellem 80-100 sager, hvor han hjælper familier mod kommunerne og det øvrige offentlige system, der rask væk tvangsfjerner børn fra familierne.

En mor kæmper alene, men sammen står vi stærkere. Støt demonstrationen onsdag den 22. juli kl. 10-16, og hjælp Wasan med at holde ud i kampen for sit yngste barn, Noor på 7 år.

At sultestrejke er en absolut sidste udvej som jeg selv på ingen måde kan anbefale. Men jeg anerkender Wasans ret til at bruge denne mulighed for at gøre opmærksom på at Frederiksberg Kommune har stjålet hendes barn og vedbliver med at holde barnet under traumatiserende forhold.

Som arrangør støtter jeg Wasans sag, men jeg opfordrer under ingen omstændigheder andre til at sultestrejke. Sultestrejke er en ekstrem og helbredstruende handling, som udelukkende bør ses som en absolut sidste udvej i en desperat situation.

Demonstration

SULTESTREJKE: Frederiksberg Kommune stjæler børn

Dato og tid: Onsdag den 22. juli kl. 10-16 (Wasan fortsætter sin demonstration derefter og jeg vil derfor anmelde demonstrationen til at fortsætte på ubestemt tid)

Sted: Foran Frederiksberg Rådhus

Demonstrationsleder: Flemming Blicher (undertegnede)

Kontakdetaljer: Mobil: 53891307 - email: flemming.blicher@protonmail.com

OBS: Efter onsdag den 22. juli vil Wasan fortsætte sin demonstrationen og jeg vil anmelde det som en demonstration der fortsætter indtil Wasans datter bliver sat fri af de traumatisernede omstændigheder. Men jeg kan ikke være tilstede efter onsdag den 22. juli. Derfor er der brug for en demonstrationsleder/kontaktperson der kan være på plads foran Frederiksberg Rådhus efter denne dato. Kontakt mig på ovenstående mobilnummer eller email, hvis du har mulighed for at hjælpe som demonstrationsleder/kontaktperson.

Kom og støt op på onsdag den 22. juli kl. 10-16. Det vil i hele demonstrationens løbetid være muligt at komme i kontakt med en repræsentant for demonstrationen ved fysisk fremmøde der hvor der er et rødt kryds på nedenstående kort over Frederiksberg Rådhus:

Afhængigt af fremmødet, vil demonstranterne bevæge sig rundt om Frederiksberg Rådhus-bygningen.

Go til Facebook begivenhed HER!

Vi ses (forhåbentligt) på onsdag!