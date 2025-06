Flemming Blicher: “Det globalisterne frygter allermest”

Efter lørdagens foredrag i København fortsætter jeg i globalisternes og Deep States fodspor, og undersøger hvad deres (globalisternes) største frygt er!

Du har nemlig selv nøglen til at give globalisterne den modstand som de frygter allermest. Men, hvis du ikke er bevist om det, så kan du jo heller ikke gøre netop dette, og så fortsætter globalisterne med deres Great Reset.

Flemming starter dagen med foredraget allerede kl. 10.

Susanne Loumand: “Selvforsyning i Hørsholm”

Susanne har købt et hus med nogle tilhørende grunde, hvor mulighederne er mange. Hvis du bor et sted i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland, så kan det være at det er i Birkerød at du kan komme videre med dit selvforsyningsprojekt.

Kl. 11:30 holder Susanne et kort foredrag og viser gerne de nyerhvervede faciliteter frem:)

Se programmet for dagen herunder!

HUSK at tage din egen mad med til grillen (som starter vi op omkring kl. 14:00)

Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm

Tid: Lørdag den 14. juni kl. 10-17

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Vi måtte spille Tetris med bilerne! Så mange kom der til det første bagagerumsmarked i Hørsholm.

På grunden står det gamle foreningslokale for Hørsholm Brevdueforening, så vi kan altid rykke indenfor hvis vejret ikke arter sig på dagen.

Det er også inde i det gamle foreningslokale at der bliver holdt foredrag inden selve bagagerumsmarkedet går i gang. Dagen sættes i gang ved at jeg holder et foredrag om hvad globalisterne frygter allermest:) Dernæst vil Susanne fortælle lidt om de muligheder hun ser for selvforsyning i Hørsholm.

Program:

10:00 Foredrag: “Det globalisterne frygter allermest!” ved Flemming Blicher

11:30 Susanne Loumand fortæller om mulighederne med selvforsyning i Hørsholm

12:00 Bytte- og bagerumsmarked

14:00 Grillen tændes

Det er gratis at deltage, både i foredrag og bytte- bagagerumsmarked.