Det Permanente Agurketidsshow #4: Fritaget af Ole Bjerg

“Fritaget” af Ole Bjerg

Det blev en spændende snak om Oles bog som kom vidt omkring.

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Jeg er stolt over at præsentere Ole Bjerg, som jeg blev gode venner med, da jeg opholdte mig i Vrensted for at skrive min bog De 3 Fiktioner (kronen på værket, trilogien i 3 dele, Illusionen om Danmark). Han interviewede mig sågar om bogen da den udkom og det blev til et afsnit af “JUL i Vendsyssel - 14. december” tilbage i 2024, hvor musikken blev skrevet, sunget og spillet af Ole Bjergs fantastiske sangerinde af en hustru, Linda Christine Drejer.

Herunder kan du lytte til “Make Vrensted Great Again”:

Forinden havde jeg ydermere interviewet Ole om hans foregående bog “The Meaning of Being a Man”. Lyt til afsnittet herunder:

Asger Trier Engberg - Kriminalmagasinet

Vi havde håbet på at Asger Trier Engberg kunne bruge denne lejlighed, som gæst på Agurketidsshowet til, at springe en BOMBE af rang. Desværre er hans kilde ikke 100% klar, så han må vende tilbage på Agurke-podcasten, når tiden er moden.

Til gengæld valgte han alligevel, at deltage med sine input da han også er gode venner med Ole Bjerg. Asger har desuden jødisk baggrund og det kunne også give nogle nuancer til situationen i Mellemøsten, Israel og Gaza, samt international politik.

Asger er en journalist der hjælper whistleblowere og samfundets svage og udsatte grupper via hans medie Kriminalmagasinet.

Gå til Kriminalmagasinet HER!

Det kræver enormt mange ressourcer at producere Illusionen om Danmark og Det Permanente Agurketidsshow. Alene dette afsnit har kostet mig to fulde arbejdsdage. Hvis du værdsætter mit arbejde og vil sikre, at jeg kan fortsætte i fremtiden, så overvej at støtte kanalen som betalende abonnent.

Tilmeld dig med et betalt abonnement på Illusionen om Danmark inden den 1. december og få oven i købet en helt gratis adgang til Dissident-Voices! Så kan du se alle de eksklusive debatpaneler med internationale gæster, som kun er tilgængelige for betalende abonnenter - vel at mærke i hele dit Illusionen om Danmark-abonnements livstid. Du får simpelthen to abonnementer i ét!

Bemærk at jeg for nyligt lancerede en ny podcast-kanal på engelsk. Den hedder Dissident-Voices og du kan se et af de nu 11 offentliggjorte afsnit på linket herunder.

Det er et interview med den danske fredsforsker der har arbejdet med at fremme fred i verden i over 50 år. Sammen med sin kone og med en lang række af prominente internationale personligheder, som bl.a. den canadiske professor Michel Chossudovsky.

En gang om måneden udkommer der på Dissident-Voices et afsnit, der kun er tilgængeligt for alle de betalte medlemmer. Det hedder Dissident Crossfire , og er et møde for alle de interviewede gæster. Se et preview af første afsnit på linket herunder.

Det er et dybdegående interview med Dr. Jacob Nordangård, Dr. Ursula Edgington og Rypke Zeilmaker (bemærk: at der er fri adgang til næsten 20 minutter af debatten, mens alle betalte medlemmer har adgang til alle 1 time og 25 minutter):

Og du har mulighed for at se hele Dissident Crossfire afsnittet helt gratis!

Lige nu har du mulighed for at få to abonnementer i et. Hvis du bliver betalt abonnent her på nærværende nyhedsbrev “Illusionen om Danmark” får du samtidigt gratis adgang til Dissident-Voices kanalen. Tryk på knappen herunder:

Hvis du synes jeg har fortjent en engangs-donation for den ekstra arbejdsindsats jeg har lagt i mit oplysningsarbejde i de sidste travle måneder, så kan du ‘købe mig en kop kaffe’ ved at klikke på billedet herunder:

Alternativt følge dette link: buymeacoffee.com/flemmingblicher

Det allerbedste er hvis du har lyst og overskud til at abonnere fast på Illusionen om Danmark, hvilket giver mig en relativ fast indkomst, så jeg kan koncentere mig om de mange opgaver jeg har påtaget mig i oplysningens og frihedens navn.

Jeg er taknemmelig for store og små bidrag. TAK!