Dobbeltforedrag

Fra fredag den 6. marts til fredag den 13. marts vil jeg holde fire foredrag forskellige steder i Danmark. Der er tale om to foredrag i ét:

Et Perspektiv på Grønland

Trumps interesse for Grønland har været et stort trækplaster over den brede mediefront. Nu ser stormen ud til at have lagt sig lidt, men debatten skal nok blusse op igen på et senere tidspunkt.

Vidste du fx.:

at Amerikanerne havde op mod 50 forskellige forlægninger på Grønland under Den Kolde Krig?

at der ligger en brintbombe (75 gange kraftigere end Hiroshima bomben) under indlandsisen ud for Thule AirBase fordi et amerikansk B-52 nødlandede på Grønland?

at der ligger et mini atomkraftværk under indlandsisen.

at USA havde et program i 1950’erne hvor de byggede mange kilometer tunneler under indlandsisen i en forlægning som de havde døbt Camp Century?

at Amerikansk militær træner deres Hercules fly med ski på, til, at lande på indlandsisen for at træne til deres operationer på Antarktis?

at Grønland ikke er medlem af EU?

Hvordan Rothschild overtog Skandinavien

Med inspiration fra min nylige tur til Stockholm, har jeg sammensat en helt ny præsentation om hvordan Verdens nok mest kendte elite-familie, Rothschild, i 1800-tallet fik overtaget Skandinavien. Det endda på trods af at nordmændene forbød jøder adgang til riget, da de i 1814 fik deres selvstændighed fra Danmark. Men halvtreds år senere sidder på Norge og Sverige i den samme saks som Danmark: En enorm gæld til jødiske bankfirmaer relateret til Rothschild-familien fra Frankfurt. I præsentationen gennemgår jeg hvordan det skete.

Optakten til anden del af foredraget optog jeg som en Facebook live-video direkte fra “Frimurer Allé”, bedre kendt som Hambros Allé, optaget i juli 2023:

https://archive.org/details/facebook-1294278891474534

(I dag er opslaget selvfølgelig slettet fra Facebook)

Hvilke datoer og hvor?

6. marts i Silkeborg kl. 19-21

Horsensvej 12, 8653 Them

(kontakt evt. Karen på karen@karenklarbaek.dk)

8. marts i Thise (ved Brønderslev) kl. 13:30-15:00

(bare mød op i Manna-Thise Multihus, Jens Thisevej 33, 9700 Brønderslev)

11. marts i Nykøbing F. kl. 17-19

Nykøbing Falster Bibliotek, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing Falster

(kontakt evt. Charlotte på c291266@gmail.com)

13. marts i Svenborg kl. 18:30-20:30

Færgegården, Færgevejen 13, 5700 Svendborg

(kontakt evt, Lene på lene@gallerilykkelig.dk)

HUSK OGSÅ: At jeg bygger videre på den viden jeg erhvervede mig da jeg skrev mine 4 bøger, og at du derfor med fordel kan tage dem ned fra hylden i den kommende uges tid og læse lidt i dem:-D

Jeg glæder mig til at komme rundt i landet og hilse på jer alle:)

Kh Flemming