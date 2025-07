Af gæsteblogger Erik Wikström

Erik Wikström skriver Substack-bloggen "Am I Crazy Here?". Han er en svensker med et fantastisk flair for at kommunikere om ‘det som mainstream katagoriserer som konspirationsteorier’.

Han har skrevet en blog på engelsk for en del måneder siden, hvor han sammenfattede historien om Elon Musk (se hans opslag på engelsk HER). Jeg kontaktede Erik for at bede om hans tilladelse til at publicere artiklen på dansk. Den fik jeg med det samme, men det er først nu at jeg har fundet tid til at oversætte og udgive denne vildt informative artikel om Elon Musk.

Nedenstående er Eriks egne ord oversat til dansk:

ANSVARSFRASKRIVELSE: Det følgende er muligvis udviklet sig fra en analyse til en fuldstændig tirade – og det undskylder jeg ikke for. ERIK WIKSTRÖM

Vi lever i en verden, hvor de dummeste mennesker har magten.

Normalt stemmer vi dem, pinligt nok, ind i embedet. Men Elon Musk har netop vist os, at man ikke behøver stemmer, når man har ubegrænsede fanboys, et sort hul, hvor hjertet burde være, og et ødelagt system. Tilsyneladende er vi alligevel holdt op med at give en skid for demokrati, og virkeligheden er nu dummere end fiktion.

Velkommen til illusionen.

Forestil dig at lade den rigeste svindler på jorden styre landet og tro, at det vil ende godt. Hvad kunne der gå galt?

Vi kunne ikke engang få en kompetent superskurk, kun denne pinlige skiderik.

Indledningen: Hvorfor dette ikke bare er endnu en milliardærhistorie

Den 20. januar 2025 skete der noget så fucking dumt, så kolossalt absurd, at historikere vil have svært ved at beskrive det uden at lyde som om de skriver satire.

Elon Musk – en mand, hvis hele karriere er bygget på brudte løfter, aktiemanipulation og verdens mest tørstige fanboys – fik kontrol over det amerikanske finansministerium.

Ikke billedligt talt. Bogstaveligt talt.

Mens du læser dette, roder Musk og hans håndplukkede team af Silicon Valley-brødre rundt i de betalingssystemer, der forvalter billioner af dollars i offentlige udgifter. De har adgang til bankkonti, personnumre og medicinske data for millioner af amerikanere. De beslutter, hvilke agenturer der får finansiering, og hvilke der bliver nedlagt – på trods af at ikke en eneste person har stemt på dem.

En af disse udnævnte blev fyret fra en praktikplads for at have lækket fortrolige dokumenter. En anden er en 19-årig krypto-idiot, der mener, at enhver finansiel regulering er »regeringens overgreb«. En anden pralede åbent med at være racist på Twitter.

Hvis dette var en film, ville kritikere kalde handlingen for urealistisk. Men sådan er det nu engang.

Elon Musk – en mand, der har løjet om selvkørende biler, hjernechips, rumrejser og endda sine egne forbandede videospilfærdigheder – har nu adgang til den finansielle infrastruktur i verdens største økonomi. Og på en eller anden måde står vi alle bare og ser på.

Dette handler ikke om politik. Dette handler ikke om, hvorvidt man er liberal eller konservativ, demokrat eller republikaner. Dette handler om en fundamental trussel mod institutionel integritet fra en mand med et dokumenteret patologisk forhold til sandheden. Dette handler også simpelthen om ikke at blive ved med at blive snydt af en forbandet idiot – hvor dumme er vi blevet, at vi så let lader os narre af disse charlataner og tåber?

Truslen er ikke, at Elon Musk er rig. Det er, at vi har tilladt en person med hans track record at akkumulere både enestående rigdom OG enestående regeringsmagt baseret på en mytologi, der kollapser under selv den mindste granskning.

Overvej dette: Musk kontrollerer nu en formue på 477 milliarder dollars. Det er ikke bare et stort tal. Det er et så stort beløb, at hvis du tjente 26.000 dollars i timen, skattefrit, og arbejdede 24/7 siden Jesu Kristi død, ville du stadig ikke have akkumuleret så meget rigdom som Elon Musk.

Og nu er den samme formue parret med en statslig autoritet, som ingen ikke-valgt person nogensinde har haft i amerikansk historie.

Manden, der lovede robotaxis i 2020 (de findes ikke), solcelle-tagsten i 2016 (de var falske), fuldt selvkørende biler siden 2015 (fungerer stadig ikke) og hyperloop-transport (opgivet som skrot), beslutter nu, hvilke regeringsprogrammer der er »spild«.

Hvordan er vi kommet hertil? Hvordan har en person med denne track record formået at hacke sig vej til denne position med enestående rigdom og magt?

Lad os metodisk dekonstruere den moderne bedragers håndbog, som Musk har forfinet til en kunstform.

Virkelighedsforvrængning: Kløften mellem løfter og resultater

Den første og måske mest effektive teknik i Elon Musks strategi er det, vi kunne kalde »virkelighedsforvrængning« – kunsten at afgive så grandiose løfter og sætte så aggressive tidsfrister, at de fylder overskrifterne, driver aktiekurserne og skaber en opfattelse af visionært geni. Det smukke ved denne teknik er, at når fristen udløber uden at noget er leveret, har et nyt, endnu mere utroligt løfte fanget offentlighedens fantasi, og den tidligere fiasko er glemt.

Det er ikke bare, at Musk giver løfter, han ikke kan holde. Det er, at han har skabt et helt system, hvor det at tage fejl gentagne gange absolut ikke har nogen konsekvenser.

Faktisk bliver det belønnet.

Mønstergenkendelse: Musks femtrinsløftecyklus

Det umulige løfte: Kom med en teknologisk påstand, der er så revolutionerende, at den dominerer nyhedscyklussen. Afvisningen af »eksperterne«: Fremstil skeptikere som »ikke forstående teknologien« eller »fastlåste i gammel tankegang«. Den uundgåelige forsinkelse: Når deadline nærmer sig, skub den diskret tilbage eller omdefiner, hvad succes betyder. Hukommelseshullet: Anerkend aldrig den overskredne deadline; i stedet skal du komme med et nyt, endnu mere storslået løfte. Den historiske revision: Årevis senere skal du hævde, at det enten var en delvis succes, eller at »det altid ville tage længere tid end forventet«.

Denne cyklus er ikke tilfældig. Den er metodisk. Og den virker, fordi de fleste mennesker glemmer, de fleste journalister ikke følger op, og det nye løfte altid overskygger den tidligere fiasko.

Fuldstændig selvkørende: Den evige »næste år«-teknologi

2015: »Jeg tror, vi vil have fuldstændig autonomi om cirka to år.«

2016: »Jeg betragter virkelig autonom kørsel som et løst problem... Jeg tror, vi er mindre end to år fra fuldstændig autonomi.«

2017: »I november eller december i år bør vi være i stand til at køre fra en parkeringsplads i Californien til en parkeringsplads i New York uden at røre ved kontrollerne under hele rejsen.«

2019: »Jeg er meget sikker på, at Tesla vil have autonome robotaxis næste år... Jeg er sikker på, at vi vil få myndighedernes godkendelse et eller andet sted i løbet af næste år.«

Men Musk lovede ikke kun teknologien. Han kom med specifikke økonomiske forudsigelser, der påvirkede folks købsbeslutninger:

»Hvis du køber en Tesla i dag, tror jeg, du køber en værdiforøgende aktiv, ikke en værdiforringende aktiv.«

Elon Musk fortalte verden med alvorlig mine, at køb af en Tesla dybest set var en pengemaskine. Han hævdede, at hver bil ville indbringe 30.000 dollar om året i robotaxi-indtægter. Regn selv efter:

En bil til 38.000 dollar, der tjener 30.000 dollar om året – hvilket betyder, at den betaler sig selv på mindre end halvandet år og derefter bliver en pengemaskine, der skider gratis penge ud resten af livet.

Hvis det var bare en smule sandt, ville det eneste logiske træk være at optage lån, maxe kreditkortene, sælge en nyre og købe så mange Teslas som muligt. På bare få år ville man tjene 6 millioner dollar om måneden og eje en flåde på 2.600 Teslaer.

Bortset fra at intet af det skete. For det hele var noget fis.

Ikke en eneste Tesla har nogensinde været en robotaxi. Ikke en eneste. Teknologien findes ikke. Den har aldrig eksisteret. Musk fandt bare på det for at pumpe Teslas aktier op, og folk købte det.

Helt ærligt, hvor naiv skal man være for at tro, at en fyr i en hættetrøje bare tilfældigt tilbød den bedste investeringsmulighed i menneskehedens historie på en indtjeningskonference? Som om han havde knækket koden til uendelige penge, men i stedet for at bruge den selv, fortalte han dig bare om den?

Hold nu kæft.

Musk kunne fortælle sine fans, at han har opdaget en portal til Narnia i sin garage, og de ville stå i kø for at købe »Magical Gateway Access«-opgraderinger til 15.000 dollars. På et eller andet tidspunkt vågner man op eller accepterer, at man er offer for verdens længstvarende tech-svindel.

»Det grundlæggende budskab, som forbrugerne bør tage til sig i dag, er, at det er økonomisk vanvittigt at købe andet end en Tesla... At eje en anden bil ville være som at eje en hest om tre år.«

Det er 2025. Der er ingen Tesla-robotaxis. Ingen Tesla har kørt fra kyst til kyst uden menneskelig indgriben. Og »Full Self-Driving« er stadig et tillægsudstyr til 15.000 dollars, der kræver, at førerne holder hænderne på rattet og øjnene på vejen hele tiden.

Faktisk viser lækkede interne kommunikationer, at Tesla-ingeniører erkender over for tilsynsmyndighederne, at systemet aldrig vil være i stand til fuld selvkørsel, som det er designet i øjeblikket. Alligevel fortsætter Musk med at sælge drømmen og bebrejde brugerne, når systemet svigter.

Solcelle-tag-svindlen

Det måske mest åbenlyse eksempel på Musks virkelighedsforvrængning var afsløringen af Teslas soltag i 2016, hvor han virkelig demonstrerede sine primære færdigheder – ikke ved faktisk at opfinde noget, men ved at lyve så overbevisende, at folk alligevel troede på ham.

Han stod foran det, der så ud til at være huse udstyret med Teslas splinternye soltagsten, og erklærede stolt: »De huse, I ser omkring jer, er alle solhuse. Har I bemærket det?«

Nej, Elon. Ingen lagde mærke til det. For det var sgu ikke sandt.

Demonstrationen var udelukkende iscenesat med falske, ikke-fungerende tagsten – et rent Hollywood-agtigt kulisse, der var designet til at narre investorer og medier til at tro, at Tesla netop havde revolutioneret energiforsyningen til hjemmet. Musk indrømmede senere under ed, at tagstenene faktisk ikke fungerede. Det var ren bluff. En falsk demonstration for at hype Teslas aktier og få kunderne til at lægge depositum for et produkt, der ikke eksisterede.

Ni år senere er solcelleinstallationer stadig sjældne, dyre, og selve produktet er langt fra det, der blev reklameret for.

Det mest bemærkelsesværdige er, at dette ikke er hemmeligheder. Disse løfter og deres manglende opfyldelse er fuldt dokumenterede og let tilgængelige, og alligevel ser det ikke ud til at have nogen indflydelse på Musks troværdighed hos hans tilhængere eller medierne.

For hemmeligheden bag Musks succes er ikke innovation – det er korttidshukommelsestab.

Han har taget fejl i alle de store påstande, han nogensinde har fremsat. Men når en løgn falder sammen, er han allerede i gang med at fodre verden med en ny. Og ligesom guldfisk nulstiller alle bare og tror på ham igen.

Spillevrangforestillingen: Når patologien bliver tydelig

Hvis Musks teknologiske bedrag synes at være beregnet til økonomisk gevinst, afslører hans løgne om videospil noget mere foruroligende om hans psykologi.

I 2023 var Musk gæst i Joe Rogans podcast og hævdede med en selvtillid, som kun en mand, der aldrig har måttet tage konsekvenserne, kan have, at han var »en af de 20 bedste Diablo 4-spillere i verden«. Det var ikke en joke, det var ikke en tilfældig bemærkning – han fordoblede indsatsen, da han blev spurgt.

Virkeligheden? Hans konto var faktisk højt placeret. Problemet? Det var ikke ham, der spillede. Den milliardær-messias, som Tesla-fans tilbedte, tog endnu en gang æren for andres arbejde, for det var selvfølgelig det, han gjorde. Da han blev konfronteret af streameren Asmongold – som i modsætning til Musk faktisk ved, hvad han taler om – var Elons reaktion ikke at bevise sine evner, men at fjerne Asmongolds verifikationsmærke på X/Twitter i et raserianfald. En tech-mogul til en værdi af næsten en halv billion dollars mistede besindelsen over en videospilrangering og tyede til digital vandalisme som et småligt barn.

Det bliver værre.

I 2024 forsøgte Musk at vise sine »elite gaming-færdigheder« i en livestream af Path of Exile 2, hvor han hævdede at være en veteran i spillet. Men da han tog controlleren i hånden, blev det tydeligt: han havde ikke en skid forstand på, hvad han lavede. Manden fumlede med de grundlæggende mekanismer som en far, der prøver at spille Fortnite for første gang.

Hvorfor skulle verdens rigeste mand lyve om noget, der så let kan modbevises – for slet ikke at tale om barnligt? Fordi bedraget ikke kun handler om forretning – det er hele hans personlighed. Gaming-episoderne afslører, at Musks forhold til sandheden ikke er strategisk – det er fundamentalt ødelagt. Han lyver om store og små ting, vigtige og trivielle, fordi det at skabe en forbedret virkelighed er blevet hans standardmåde at fungere på. Manden gør ikke ting – han tager æren for dem. Han er high school-taberen, der puster sine statistikker op, den rige dreng, der betaler nogen for at lave hans lektier og lader som om, han har fået topkarakterer.

Men der er endnu et lag: hans desperate, næsten tragiske behov for bekræftelse. Forestil dig at være verdens rigeste mand med en formue på 477 milliarder dollars, der angiveligt revolutionerer flere brancher, og alligevel være så desperat usikker, at du føler behov for at spille rollespil som en elite-gamer for at imponere en flok Reddit-fyre, der tilbeder dig som en cyberpunk-Jesus.

Denne trang til beundring afslører det dybt sårede ego, der driver meget af hans adfærd – en lille mand, der desperat forsøger at blive set som cool, magtfuld og exceptionel i alt.

Hvis Musk havde nogen selvbevidsthed, ville han i det mindste forsøge at være en kompetent løgner. I stedet er hans løgne så dumme, så let at modbevise, så latterligt gennemskuelige, at det er pinligt, at vi overhovedet skal diskutere dem. Men her er vi. For på en eller anden måde, trods al den dokumenterede bullshit, køber millioner af mennesker (NPC'er?) stadig myten.

Manden, der ikke engang kan lade som om han spiller et videospil overbevisende, står her og hævder, at han er den klogeste person i live. Hvis det ikke er det største røde flag i historien, ved jeg ikke, hvad der er.

History Hacking: Rewriting the Past

»Elon Musk, grundlægger af PayPal, Tesla, OpenAI og SpaceX...«

Denne sætning er blevet gentaget i tusindvis af nyhedsartikler, tv-introduktioner og konferencenotater. Det er blevet en så fastslået kendsgerning, at det virker absurd at sætte spørgsmålstegn ved den. Selvfølgelig grundlagde han disse virksomheder. Det er alment kendt, ikke?

Men det gjorde han ikke. Det er noget vrøvl.

Musk er ikke grundlæggeren af Tesla. Han er ikke grundlæggeren af PayPal. Og han er bestemt ikke det geni, som folk foregiver, at han er. Han er derimod en historiehacker – en mand, der har brugt årtier på omhyggeligt at omskrive virkeligheden for at indsætte sig selv som hjernen bag virksomheder, han ikke har startet, teknologier, han ikke har opfundet, og revolutioner, han ikke har haft noget med at gøre.

Opfindelsen af PayPal

Hjørnestenen i Musks identitet som »serieiværksætter« er påstanden om, at han grundlagde PayPal. Denne påstand gentages så ofte, at de fleste mennesker accepterer den uden at stille spørgsmål. Men virkeligheden er en helt anden.

Musk grundlagde aldrig PayPal. Faktisk har han aldrig engang arbejdet for et firma ved navn PayPal.

Efter at have solgt Zip2 (hans revolutionerende bidrag til menneskeheden: at lægge de gule sider online – selvom koden var så dårligt skrevet, at de nye ejere måtte skrotte den helt), skabte Musk X.com, et onlinebankkoncept. I mellemtiden havde Peter Thiel og Max Levchin allerede grundlagt Confinity og udviklet deres betalingsplatform ved navn PayPal.

I marts 2000 fusionerede X.com og Confinity. Musk blev CEO for den fusionerede enhed, som stadig hed X.com, ikke PayPal.

Efter kun seks måneder blev Musk fyret som CEO, mens han var på bryllupsrejse, fordi han var en kaotisk, uvidende leder, der insisterede på at erstatte PayPals nuværende backend med Microsoft-software.

Efter Musks afgang overtog Peter Thiel som CEO, omdøbte virksomheden til PayPal, børsnoterede den i februar 2002 og solgte den til eBay for 1,5 milliarder dollar senere samme år. På det tidspunkt var Musk allerede for længst væk.

Alligevel står Musk på en eller anden måde i den kollektive bevidsthed som »grundlæggeren af PayPal«.

Overtagelsen af Tesla

Af alle myterne omkring Elon Musk er Tesla-løgnen måske den mest skandaløse. Spørg hvem som helst på gaden, hvem der grundlagde Tesla, og de vil sandsynligvis svare Musk. Selv »journalister«, der burde vide bedre, kalder ham den »visionære grundlægger« af elbilsrevolutionen.

Elon Musk skabte ikke Tesla. Han købte sig ind, gennemførte et kup, udslettede de rigtige grundlæggere og omskrev historien.

De rigtige grundlæggere – de mænd, Musk slettede

Ikke alene grundlagde Musk ikke Tesla Motors, men de egentlige grundlæggere, Martin Eberhard og Marc Tarpenning, er næsten blevet slettet fra offentlighedens bevidsthed.

De:

✅ Kom på ideen.

✅ Grundlagde virksomheden i juli 2003.

✅ Byggede den første Tesla Roadster-prototype.

✅ Skrev forretningsplanen.

✅ Indsamlede den første finansieringsrunde.

✅ Gav virksomheden sit navn.

I mellemtiden var Musk ingen steder at se.

Han investerede ikke engang før i februar 2004, næsten et år senere, da Tesla allerede var et fungerende selskab. Men det forhindrede ham ikke i at snyde sig vej til toppen.

I 2007 iscenesatte Musk et kup i bestyrelseslokalet, der fjernede Eberhard som CEO. Dette førte til en retssag, hvor Eberhard anklagede Musk for injurier, bagvaskelse og kontraktbrud. Retssagen blev til sidst afgjort, og en af betingelserne var, at Musk lovligt kunne kalde sig selv »medstifter« af Tesla – selvom han bogstaveligt talt ikke havde grundlagt det.

Ja, du læste rigtigt. Musk sagsøgte sig vej til at blive stifter.

Forestil dig at investere i Apple i 80'erne, fyre Steve Jobs og derefter lovligt tvinge folk til at kalde dig »grundlæggeren« af Apple. Det er præcis, hvad der skete her.

Eberhard beskrev senere i interviews, at samarbejdet med Musk var »mit livs største fejltagelse« og beskrev ham som en person, der »tror, at historien vil blive omskrevet til hans fordel«.

Hvor profetisk.

I dag tror millioner af mennesker, at Tesla er Elon Musks hjernebarn.

De egentlige grundlæggere? Forsvundet fra historien.

Musk fortsætter med at kalde sig selv »ingeniør« og tager æren for Teslas innovationer – på trods af at han ikke har nogen formel ingeniørbaggrund og på trods af, at han kom til, efter at det revolutionerende arbejde allerede var udført.

Elon Musk skabte ikke Tesla.

Han kaprede det.

Fremstillet kaos: Hvordan Musk hacker opmærksomhedsøkonomien

Da Cybertrucks »ubrydelige« ruder gik i stykker på scenen under præsentationen i 2019, så de fleste tilskuere det som en pinlig fiasko – en live-demonstration, der gik galt og underminerede netop den funktion, Musk forsøgte at fremvise.

Det, de overså, var, at denne tilsyneladende »fiasko« genererede flere overskrifter, engagement på sociale medier og gratis omtale, end en vellykket demonstration nogensinde kunne have gjort.

Dette var ikke et uheld. Musk forstår en brutal sandhed om moderne medier: intet får mere opmærksomhed end uventede fiaskoer, kontroverser og spektakulære begivenheder.

Hvis Cybertruck-demonstrationen var forløbet uden problemer, ville det have været en forglemmelig produktlancering. Men da ruderne imploderede, gik optagelserne viralt fra den ene dag til den anden.

Memes eksploderede. Late-night-værter gjorde grin med det. De sociale medier gik amok. Og al den gratis reklame førte til hundredtusindvis af forudbestillinger på en bil, der endnu ikke engang eksisterede.

Det er Manufactured Chaos – kunsten at vende en katastrofe til dominans.

Kerneindsigten bag Manufactured Chaos er enkel: i et medieøkosystem, der belønner engagement frem for alt andet, skaber vrede og kontroverser mere opmærksomhed end kompetence og konsistens. Musk har udnyttet denne indsigt mere effektivt end måske nogen anden person i moderne historie. Undtagen måske Andrew Tate – men det er en anden historie.

Den nazistiske hilsen »hændelsen«

I 2024 løftede Elon Musk sin arm ved et Trump-møde på en måde, der så ud som en nazihilsen, ja, præcis som en nazihilsen. Gestussen udløste naturligvis øjeblikkelig forargelse. Var det med vilje? Var det et uheld? Var det en »joke«? Var det bare en romersk hilsen? (Helt ærligt... Hvor meget copium skal man ryge for at finde på en sådan undskyldning? Og til hvad? En verdensklasse, pinlig, stammende svindler, milliardær og super-kælling?!)

Er han virkelig nazist? Var det bare venstrefløjen, der endnu en gang forsøger at fremstille alle kontroversielle personer som nazister? Var det fordi han angiveligt (!!!) er autist?

Her er, hvad det faktisk var: en distraktion.

På nøjagtig samme tid var alvorlige undersøgelser ved at afslutte Musks Department of Government Efficiency (DOGE) - hans ulovlige, ikke-valgte og uansvarlige overtagelse af de amerikanske finansielle systemer. Folk begyndte at stille reelle spørgsmål om:

Hvorfor Musks håndplukkede, ukvalificerede lakajer var inde i det amerikanske finansministerium

Hvilke personlige økonomiske data han nu havde adgang til

Hvordan han var i gang med at afvikle regeringsorganer, der forstyrrede hans forretningsinteresser

Men i stedet for at tale om NOGET af det, brugte medierne DAGE på at analysere billeder af Musks arm frame for frame og debattere, om hans gestus virkelig var en nazihilsen eller ej, i stedet for at undersøge, hvad hans team faktisk lavede med sin hidtil usete adgang til regeringssystemerne.

"Var det en nazihilsen? Var det bare en akavet vink? Hvem ved! Hvem bryder sig om det!

Lad os diskutere det i det uendelige!"

Og sådan blev det virkelige problem begravet.

Dette er den virkelige magt ved Manufactured Chaos – at kapre offentlighedens opmærksomhed, at drukne virkelige skandaler i en strøm af meningsløs støj, at kontrollere fortællingen ved konstant at kaste nye brande på bålet.

Musk behøver ikke at være kompetent.

Han behøver bare at være den højeste distraktion i rummet.

Dobbeltmoral: Sammenligningen mellem Nikola

Hvorfor den ene svindler kom i fængsel, og den anden fik et job i regeringen

Hvis du nogensinde har haft brug for bevis på, at virkeligheden er ødelagt, behøver du ikke lede længere end historien om to tech-svindlere.

På den ene side har vi Trevor Milton, grundlæggeren af Nikola (ja, jeg ved det, næsten for ironisk) – en mand, der løj om en enkelt lastbil. Under en demonstration i 2020 afslørede Nikola en »elektrisk semi«, der, som det viste sig, ikke blev drevet af andet end tyngdekraften. Lastbilen rullede ned ad bakke uden motor, mens Milton stod der og lod som om han netop havde genopfundet transportmidlet.

Resultatet?

Han blev dømt for værdipapirbedrageri og idømt fire års fængsel.

Lad os nu tale om Elon Musk.

I 2017 afslørede Musk Tesla Semi og fremsatte endnu større, dristigere og mere åbenlyst falske påstande om kapacitet, produktionstidsplaner, præstationsmålinger og »revolutionerende« funktioner (som platooning, der ville »slå jernbanen«), som ikke er blevet realiseret år senere.

Alligevel var der på en eller anden måde ingen retssag om bedrageri. Ingen strafferetlige anklager. Ingen konsekvenser overhovedet. Musk fik ikke engang en reprimande. I stedet blev han den rigeste person på jorden og fik kontrol over det amerikanske finansministerium.

Milton løj om en lastbil. Musk har løjet om flere produkter i flere virksomheder i over to årtier. Og alligevel sidder den ene i fængsel, mens den anden sidder i et privatfly og tweeter memes og nedlægger offentlige myndigheder.

Forskellen? Beskyttelse.

Trevor Milton var en andenrangs svindler, der ikke havde en fanatisk kult af tech-brødre, et medieimperium, der tilbad ham, eller en hær af Twitter-tilhængere, der var klar til at forsvare hver eneste af hans løgne, som om deres liv afhang af det.

Musk har derimod perfektioneret kunsten at forvrænge virkeligheden. Han fremstiller sine fiaskoer som »fremskridt«. Han udskyder deadlines, indtil folk glemmer det oprindelige løfte. Han holder sine fans så begejstrede for »det næste store«, at de aldrig stopper op for at spørge, hvorfor det sidste store aldrig skete.

Det er den virkelige svindel.

Milton kom i fængsel, fordi hans svindel var for lille. Elon Musk slipper af sted med det, fordi hans svindel er så massiv, så poleret og så dybt forankret i systemet og dets planer for verden, at han slipper af sted med det.

For i det omvendte klovneshow, vi lever i, viser det sig, at hvis dit svindelnummer er stort nok, højt nok og fucked up nok, er der ingen, der stopper dig.

I stedet gør de dig til den mest magtfulde mand i verden.

Beskyttelseskartellet: Hvordan svindlere beskytter hinanden

Svindlere arbejder ikke alene. De arbejder i grupper. De opbygger netværk til gensidig beskyttelse, hvor hver svindler validerer, forstærker og forsvarer de andre, så ingen af dem nogensinde kommer til at stå over for reelle konsekvenser.

Velkommen til The Protection Racket – et kartel af svindlere, der beskytter hinanden mod ansvar, mens de udfører deres respektive svindelnumre.

Musk, Trump og Rogansphere

Det mest synlige eksempel på denne beskyttelsesracket er alliancen mellem Musk, Donald Trump og mediepersonligheder som Joe Rogan, der tilbyder platforme med enorm rækkevidde og minimal kontrol.

Musk bidrager med tech-bro-kultisterne, den finansielle magt og illusionen om genialitet.

Trump bidrager med den politiske magt, regeringens gunst og personlighedskulten.

Rogan bidrager med rækkevidden – den største medieplatform, hvor milliardærer kan udbrede vrøvl uden at blive stillet et eneste kritisk spørgsmål.

Tilføj andre svindlere – som Andrew Tate – der roser Musk og Trump i desperat håb om at blive optaget i klubben, så han kan undgå sin velfortjente fængselsstraf – og du har et selvforstærkende system, hvor svindlere støtter hinanden som et hus af riggede kasinokort.

Dette er ikke en sammensværgelse med hemmelige møder. Det er et økosystem, hvor forskellige arter har udviklet gensidigt fordelagtige relationer:

Trump giver Musk adgang til den amerikanske regerings magt (som at udnævne ham til at lede DOGE, hvor Musk nu har sine hænder dybt i statskassen).

Musk giver Trump penge og teknologisk indflydelse (ved at hjælpe med at pumpe hans kampagne, hans meme-coin og hjælpe ham med at normalisere en unik form for teknologisk fascisme).

Rogan giver dem begge en mikrofon, hvor intet nogensinde bliver stillet spørgsmålstegn ved (og sikrer, at deres vrøvl spredes ufiltreret til millioner af lyttere).

Joe Rogan: Hofnar for milliardærsvindlere

Rogan spiller rollen som »bare en dum komiker, der stiller spørgsmål«, mens han fungerer som en troværdighedsvaskemaskine for Musk, Trump og alle andre svindlere, der sidder over for ham.

Når Musk er med i hans show og hævder at være »en af de 20 bedste Diablo 4-spillere i verden«, griner Rogan ikke ad ham – han nikker bare som en lydig hundehvalp.

Når Musk erklærer, at han ved mere om produktion end nogen anden i live, spørger Rogan ikke, hvorfor Tesla har nogle af de dårligste kvalitetskontrolprocedurer i branchen – han stryger sig over hagen og kalder det »fascinerende«.

Når Musk kalder Social Security »det største Ponzi-svindel nogensinde« – samtidig med at han udhuler de offentlige myndigheder, der regulerer og måske gransker hans egne virksomheder – protesterer Rogan ikke.

Han absorberer bare vrøvlet og går videre.

Joe Rogan er ikke en interviewer. Joe Rogan er et PR-aktiv for milliardærklassen. Han lobotomiserer sit publikum og pakker hver eneste af Musks løgne ind i et hyggeligt tæppe af »Bro, hvad nu hvis han har ret?« og »Dude, jeg stiller bare spørgsmål.«

Rogan har effektivt forvandlet sig fra en formodet modkultur-rebel til en milliardær-apologet. En komplet skændsel.

Den gensidige forsvarsprotokol

Når et medlem af beskyttelsesracketet udsættes for berettiget kritik, aktiverer netværket en gensidig forsvarsprotokol:

Øjeblikkelig modangreb: Andre medlemmer angriber kritikerne personligt i stedet for at tage fat på det egentlige problem. (»Åh, du er bare en misundelig hater eller en agent for det etablerede system!«) Distraktion: Skab irrelevante kontroverser for at skifte emne. (»Se, Musk gjorde nazihilsen!«) Motivationsspørgsmål: Antyd, at kritikere har skjulte dagsordener (»Matrix angriber mig, fordi jeg taler sandheden, og hun er kun efter mig, fordi jeg er rig og berømt!«) Konstruktion af alternativ virkelighed: Benægt simpelthen etablerede fakta og skab en parallel fortælling. Dobbelt op på løgnene. Omskriv historien i realtid. (»Musk GRUNDLAGDE Tesla, han er en kodegud, og der er ikke et eneste bevis mod Tates.«)

Mobilisering af publikum: Få tilhængere til at chikanere og intimidere kritikere til tavshed.

Dette er ikke bare standard PR. Dette er en fuldgyldig beskyttelseskartel-plan for svindlere, der er designet til at sikre, at ingen i økosystemet nogensinde står over for reelle konsekvenser.

De lyver for hinanden. De forsvarer hinanden. De distraherer for hinanden.

Og hver gang de slipper af sted med det, bliver de mere dristige.

Systemets sårbarheder: Hvorfor svindlen virker

Elon Musk opfandt ikke patologisk løgn, virkelighedsforvrængning eller beskyttelsespenge. Disse teknikker er blevet brugt af svindlere gennem hele historien. Det, der er uden fortilfælde, er den skala, han har været i stand til at anvende dem på, og de ekstraordinære belønninger, han har modtaget i stedet for konsekvenser.

Det handler ikke kun om, at Musk er en kompulsivt uærlig, usikker bullshit-kunstner – det handler om de ødelagte systemer, der lader ham trives. Det handler om systemiske sårbarheder i vores medie-, finansielle, teknologiske og politiske økosystemer, der er blevet udnyttet.

Ekspertisens sammenbrud

Den måske mest grundlæggende sårbarhed er sammenbruddet af ekspertise som en værdsat valuta i den offentlige debat. I løbet af de sidste årtier har en kombination af faktorer (hvoraf virksomheders indflydelse er en af de vigtigste) udslettet offentlighedens tillid til ægte eksperter, samtidig med at selvsikre amatører er blevet ophøjet.

Musk har ingen baggrund inden for AI, men folk behandler ham som en gud inden for maskinlæring.

Musk har ingen uddannelse inden for raketvidenskab, men folk opfører sig, som om han er førende inden for rumforskning.

Musk har ingen kvalifikationer inden for neurovidenskab, men på en eller anden måde er han ved at genopfinde hjernen.

Musk har konsekvent taget fejl om alt fra robotaxis til tunneler til energi, men folk behandler ham stadig som en visionær.

I mellemtiden bliver de egentlige eksperter, der påpeger de åbenlyse fejl i hans påstande, afvist som kedelige, etablerede, forældede eller »ikke tænkende stort nok«.

I en verden, hvor selvtillid er vigtigere end kompetence, betyder det ikke noget at have ret.

Milliardærmyten

Vores kultur har udviklet en næsten kultlignende tilbedelse af milliardærer.

Et eller andet sted undervejs begyndte folk at forveksle penge med intelligens.

Vi er blevet hjernevasket til at tro:

Musk er rig, derfor må han være et geni.

Fordi han er et geni, bør vi tro på hans påstande.

Hans påstande øger hans rigdom yderligere gennem aktiemanipulation og investeringer.

Hans stigende rigdom »bekræfter« yderligere hans geni.

Gentag. I al evighed.

Dette er en cirkulær svindel, der sammenblander økonomisk succes (ofte på grund af held, timing, forbindelser og udnyttelse) med ægte indsigt, ekspertise eller moralsk autoritet.

Important Reality check: Being rich does not make you a genius.

Being rich does not make you an innovator.

Being rich does not mean you’re good at anything other than making money.

Musks hele offentlige image er bygget på denne grundlæggende kategorifejl, og verden bliver ved med at falde for den.

Opmærksomhedsøkonomiens fælde

Internettet skulle gøre os klogere – i stedet har det gjort os til klik-drevne raseri-afhængige.

Vi belønner ikke nøjagtighed.

Vi belønner ikke opfølgning.

Vi belønner ikke langsom, omhyggelig analyse.

Vi belønner drama. Vi belønner forargelse. Vi belønner spektakulære begivenheder.

Dette skaber en grundlæggende sårbarhed, som personer som Musk udnytter:

Han siger vanvittige ting → Får massiv opmærksomhed.

Han giver umulige løfter → Får overskrifter.

Han provokerer kontroverser → Dominerer samtalen.

Han gentager cyklussen i det uendelige → Forbliver permanent relevant.

Medieplatforme, drevet af engagementsmålinger og reklamepenge, er strukturelt motiveret til at forstærke netop den type indhold, der får Musks svindel til at blomstre.

Med andre ord:

Jo højere, jo dummere og jo mere provokerende han er, jo mere opmærksomhed får han.

Det moderne mediesystem er ikke designet til at afsløre svindlere som Musk.

Det er designet til at gøre dem til kendte navne.

Og det er netop derfor, han bliver ved med at vinde.

Underskud på ‘Håbs-kontoen’

Elon Musks største trick er ikke at overbevise folk om, at han er et geni. Det er at overbevise dem om, at han er den sidste håb for fremtiden.

Vi lever i en tid med økologisk sammenbrud, politisk dysfunktion, ulighed i velstand og korruption i virksomhederne. Regeringer svigter, institutioner smuldrer, og folk hungrer efter reelle løsninger.

Musk udnytter denne hunger hensynsløst.

Han sælger ikke teknologi. Han sælger frelse.

Han fortæller os, at AI vil løse alle problemer (eller muligvis udrydde menneskeheden) – samtidig med at han fører an i kapløbet om at frigøre AI og i øjeblikket bruger den til at fyre menneskelige arbejdere, manipulere den offentlige opfattelse og lægge grunden til en hidtil uset befolkningskontrol.

Han fortæller os, at Mars vil være vores flugtplan – samtidig med at han ikke formår at fremstille Teslas, der ikke bogstaveligt talt falder fra hinanden, og skyder satellitter op, der allerede har evnen til at overvåge hver eneste centimeter af planeten.

Han fortæller os, at han vil helbrede lammelse og gøre os til supermennesker med hjernechips – samtidig med at han driver et firma, der dræber laboratorieaber i grufulde eksperimenter for at indføre kronjuvelen i en digital dystopi – der tilsidesætter menneskets opfattelse direkte ved kilden.

Han fortæller os, at han kæmper for ytringsfrihed – samtidig med at han lukker munden på kritikere og forbyder journalister.

Det er et fupnummer. Men folk vil gerne tro på det.

Ikke fordi de er dumme – men fordi de er desperate.

Musk tilbyder nemme svar på problemer, der faktisk kræver grundlæggende ændringer i, hvordan denne verden fungerer. Han får folk til at tro, at vi ikke har brug for radikale politiske ændringer, regeringsansvarlighed eller en økonomisk omlægning.

Nej. Alt, hvad vi har brug for, er en magisk milliardær og hans store hjerne.

Dette er måske hans mest magtfulde svindel.

For det narrer ikke bare folk. Det bedøver dem.

Det ultimative hack: selve demokratiet

Alt det, vi har talt om -

Løgnen.

Kaoset.

Omskrivningen af historien.

Beskyttelsesracket.

Det hele har ført til dette.

Musk vil ikke bare have penge. Han vil ikke bare have indflydelse.

Han vil have kontrol.

Og takket være hans uhellige alliance med Trump har han nu fået det.

Elon Musk har fået adgang til det amerikanske finansministerium.

Elon Musk har fået ubegrænset beføjelse til at nedlægge offentlige myndigheder.

Elon Musk – en mand, der aldrig har vundet et valg, aldrig er blevet undersøgt, aldrig er blevet holdt ansvarlig – har nu en magt, som ingen privatperson i USA's historie nogensinde har haft.

Dette er ikke bare endnu et virksomhedssvindel.

Dette er ikke bare endnu en milliardær, der bliver rigere.

Dette er et fuldskala demokratisk kup.

Look, I know what some of you are thinking at this point.

"This guy's just scratching the surface."

Fair enough. There are deeper aspects to what's really going on here, who's pulling whose strings, and why. But I've made a deliberate choice to stick with what most people can grasp and see with their own eyes - the visible players, the documented lies, the verifiable patterns, the publicly accessible evidence. Not because the deeper stuff isn't worth exploring, but because the surface-level reality is already a fire-alarm that most of us are somehow sleeping through.

Fra forbrugerbedrag til forfatningsmæssig krise

Der er en grundlæggende forskel mellem Musks tidligere bedrag og det, der sker nu.

Da han løj om selvkørende biler, tabte forbrugerne penge. Da han iscenesatte demonstrationer af batteriskift, blev investorerne vildledt. Da han udgav sig for at være grundlægger af virksomheder, han ikke havde grundlagt, blev historien forvrænget.

Men nu er indsatsen blevet en helt anden. Department of Government Efficiency (DOGE) repræsenterer noget hidtil uset i USAs historie: en privat borger (og ulovlig indvandrer) uden valg, uden bekræftelse, uden tilsyn, uden relevante kvalifikationer og uden etisk kompas har fået beføjelse til at gribe ind i selve regeringsapparatet og omorganisere det efter sine egne luner.

Dette er ikke bare endnu en forsinkelse fra Tesla eller en eksplosion fra SpaceX. Dette er forfatningen, der omskrives gennem bagdøren.

Han er allerede i gang med at lukke regulerende myndigheder, der er til gene for ham. Han saboterer allerede regeringsprogrammer, der ikke tjener hans interesser. Han beslutter allerede, hvilke tjenester det amerikanske folk faktisk fortjener.

Dette kan blive det øjeblik, vi ser tilbage på og indser, at demokratiet blev stjålet i fuldt dagslys – af en mand, der ikke engang kan spille et skide videospil.

Den fjendtlige overtagelse af regeringen

Overvej, hvad der faktisk sker:

En mand, der i årevis har angrebet offentlige myndigheder, der undersøger hans virksomheder, har nu magten til at fjerne finansieringen fra netop disse myndigheder. En mand, der har modtaget milliarder i offentlige tilskud, beslutter nu, hvilke offentlige programmer der er »spild af penge«. En mand, der gentagne gange har vist sin patologiske uærlighed, har nu adgang til følsomme økonomiske data om millioner af amerikanere.

Dette er ikke regeringsførelse. Det er i bedste fald et komplet cirkus – og i værste fald en fjendtlig overtagelse.

Lad os tale om et af Musks første træk som Amerikas uvalgte økonomiske overherre: nedlukningen af Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

CFPB er det agentur, der har tilbagebetalt over 20 milliarder dollars til amerikanere, der er blevet snydt af finansielle institutioner. Du ved – egentlige kriminelle.

Musks undskyldning for at lukke det? »Ineffektivitet.«

Den virkelige årsag? CFPB havde undersøgt betalingsformidlere – netop den sektor, Musk er ved at gå ind i med sin vision om Twitter/X som betalingsplatform.

Dette handler ikke om at reducere spild. Det handler om at fjerne tilsynet med hans egne svindelnumre.

Den klassiske definition på korruption.

Den forfatningsmæssige inversion

Det amerikanske system blev designet med checks and balances, der skulle forhindre netop denne form for koncentration af uansvarlig magt.

Grundlæggerne frygtede monarker og demagoger. De havde aldrig forudset en verden, hvor private rigmænd så grundigt kunne overtage regeringsfunktioner uden at skulle vinde valg eller navigere i forfatningsmæssige begrænsninger.

Musk behøvede ikke at vinde et valg. Han behøvede ikke at føre kampagne. Han behøvede ikke at overbevise en eneste vælger.

Han samlede bare rigdom nok, købte indflydelse nok og positionerede sig selv som »for stor til at fejle«.

Det, vi er vidne til, er en forfatningsmæssig inversion - hvor demokratiets nominelle strukturer forbliver intakte, mens den faktiske magt i stigende grad flyder mod privat rigdom og dens agenter.

Det er ikke længere virksomhedernes indflydelse på regeringen.

Det er virksomhedernes ejerskab af regeringen. Og Musk skjuler det ikke engang.

Finansministeriets indfangning

Et særligt alarmerende aspekt af dette hack er Musks adgang til finansministeriets betalingssystemer - de faktiske kanaler, hvorigennem offentlige midler strømmer til modtagere, entreprenører og agenturer.

Det handler ikke kun om budgetmagt. Det handler om at kontrollere selve rørene i den amerikanske økonomi.

Den føderale regerings bogstavelige finansielle infrastruktur - det system, der flytter billioner af dollars i betalinger, kontrakter og ydelser - er nu under indflydelse af en mand, der styrer Twitter som en Reddit-moderator på badesalt.

Det team, han samlede til denne opgave - herunder en 19-årig, der tidligere er blevet fyret for at lække følsomme oplysninger - har nu indsigt i personnumre, bankkonti og personlige data for millioner af amerikanere.

Dette er ikke kun et spørgsmål om privatlivets fred. Det er en total opgivelse af princippet om, at håndtering af offentlighedens ressourcer kræver kvalifikationer, kontrol og ansvarlighed.

Hvis historien har lært os noget, så er det, at når man giver ukontrolleret magt til en storhedsvanvittig, så stopper han ikke ved økonomien.

Han bliver ved.

Hacking af regeringen gennem »effektivitet«

Der er ikke noget mere effektivt fupnummer end at pakke korruption ind i sund fornuft.

Det geniale ved at bruge »effektivitet« som trojansk hest for denne magtovertagelse er, at det appellerer på tværs af politiske skel. For hvem vil ikke gerne have en effektiv regering? Hvem vil have spild og bureaukrati? Det lyder godt.

Indtil du spørger:

Effektiv for hvem?

Til hvilken pris?

Besluttet af hvem?

Ansvarlig over for hvem?

Men denne indramning skjuler bevidst de virkelige spørgsmål: Effektivt for hvem? Med hvilke omkostninger? Besluttet af hvem? Ansvarlig over for hvem?

Når han skærer ned på miljøhåndhævelsen, er det så »effektivitet«, eller er det beskyttelse af hans produktionsinteresser?

Når han afvikler forbrugerbeskyttelse, er det så »effektivitet«, eller er det at fjerne tilsynet med hans egne virksomheder?

»Effektivitets«-rammen gør det muligt helt at omgå disse grundlæggende spørgsmål om regeringsførelse og erstatte dem med en forenklet forretningsmæssig tilgang, der behandler demokratisk regeringsførelse som intet andet end en virksomhedsbalance.

Og fordi det er indrammet som »effektivitet«, er der ingen, der stiller det rigtige spørgsmål:

Hvorfor fanden får Elon Musk - af alle mennesker - lov til at bestemme, hvad der er »effektivt«?

De menneskelige omkostninger

Det værste ved dette virksomhedskup er ikke svindlen eller korruptionen. Det er den reelle menneskelige lidelse, der følger.

Musk er skide ligeglad med regeringens effektivitet. Han er kun interesseret i at bruge staten så meget som muligt til sine personlige formål, indtil nogen stopper ham.

Når forbrugerbeskyttelsen forsvinder, trives svindlere og rovdyr.

Når miljøhåndhævelsen forsvinder, forgiftes lokalsamfundene.

Når arbejdsmiljøregler fjernes, dør folk.

Når der skæres ned på sociale ydelser, sulter familier.

Når kryptosvindel ikke kontrolleres, forsvinder rigdommen fra middelklassen til de få.

Når staten køber Bitcoin for skatteydernes penge - som Musk er fortaler for - er det både hans personlige investeringsstrategi og en bevidst formueoverførsel, der pumper tech-milliardærers og virksomheder som BlackRocks beholdninger op, mens almindelige mennesker betaler regningen.

Det er ikke abstrakte resultater. Det er de direkte, forudsigelige resultater af at lade statslige funktioner blive overtaget af private interesser uden demokratisk ansvar - for slet ikke at tale om den fuldstændige mangel på empati eller moral.

Et skridt videre

Vi kan tage det et skridt videre. Hvis du har læst 1984 eller bare har en grundlæggende forståelse af, hvordan et algoritmisk teknokrati kan se ud, så tillykke - du ser det udfolde sig i realtid. Og Elon Musk dækker hele drejebogen.

SpaceX: Satellitdominans = global overvågning i fuld skala. (De ved, hvor du er, hvem du er sammen med, og hvad du laver - altid).

Tesla: Autonome køretøjer = statskontrolleret bevægelse. (Du bestemmer ikke, hvor du kører hen - eller i det mindste kan du ikke gøre det, uden at systemet ved det).

Neuralink: Hjerne-computer-interface = den uafhængige tankes død. (Glem alt om propaganda - når din hjerne er koblet til systemet, behøver du ikke at blive overbevist. Du kan blive tilsidesat).

X (tidligere Twitter): Informationskontrol = grundlaget for et socialt kreditsystem. (En »ytringsfri« platform, der bliver til en »alting-app«, som tilfældigvis er ved at opbygge et regeringsgodkendt betalingsnetværk. Gad vide, hvor det fører hen).

Grok: AI-tilsyn = det altseende algoritmiske øje. (Systemet overvåger, dømmer og håndhæver sin vilje - ikke baseret på lov, men på hvad maskinen beslutter er »optimalt«).

Dette er ikke bare en dystopisk tjekliste - det er en køreplan.

Og Musk bygger ikke bare infrastrukturen til total kontrol - han normaliserer den.

Når du ejer himlen, vejene, hjernerne, talen og den AI, der styrer det hele - hvilken del af menneskelivet er så ikke sporet, overvåget eller styret?

Det er ikke fremtiden.

Det er ikke fremtiden. Det er nutiden.

At bryde fortryllelsen: En opfordring til handling

Det er ikke nok at forstå svindlen. Det er ikke nok at dele artikler. Det er ikke nok at sende vrede tweets.

Dette er det øverste lag af en systemisk overtagelse i fuld skala.

Og lige nu er de eneste, der kæmper imod, en flok spredte stemmer, der bliver overdøvet af Musks propagandamaskine.

For det er den anden del af svindelnummeret:

Når du ser tusindvis af konti, der skynder sig at forsvare Musk, forstår du, at en betydelig del af dem ikke engang er rigtige mennesker. De er algoritmiske forstærkninger, bots, betalte agenter eller indfangede hjerner, der har opgivet deres kritiske tænkning.

Men det tavse flertal af menneskeheden lader sig ikke narre. De fleste almindelige mennesker gennemskuer disse svindelnumre. Eller erkender i det mindste, at der er noget galt. De genkender de tomme løfter, de skiftende tidslinjer og de åbenlyse selvmodsigelser. De ruller med øjnene, når milliardærer hævder at være ofre eller frelsere. De ved intuitivt, at der er noget helt galt med vores system.

Men det tavse flertal forbliver ... tavst. Og i den tavshed vinder de onde.

Den synlige modstand

Ikke mere stille forargelse. Det er tid til at larme.

Her er virkeligheden: De mennesker, der manipulerer dette system, er ikke stærkere end os. De er ikke klogere. De er ikke engang særligt kompetente. De er bare mere organiserede, mere hensynsløse og mere skamløse.

Og lige nu regner de med vores tavshed.

De forventer, at vi brokker os, klager, sender vrede tweets og så ... går videre til det næste. For det er sådan, de vinder - ikke ved at have ret, ikke ved at være ustoppelige, men ved at overbevise os om, at vi er magtesløse.

Det er tid til at bevise, at de tager fejl.

Det er på tide at gøre vores manglende efterlevelse synlig. Ikke gennem vold eller ødelæggelse, men gennem en fredelig, offentlig demonstration af vores kollektive afvisning af at blive snydt.

Hvad nu, hvis millioner af mennesker f.eks. den tredje dag i hver måned på et bestemt tidspunkt simpelthen stoppede med det, de var i gang med - og stillede sig op offentligt som en kollektiv, tavs afvisning af at blive holdt for nar længere?

Den simple handling at møde op, at blive talt, at vise, at vi er mange, og at vi holder øje.

Det er nu, vi skal være åbne for at danne overraskende alliancer.

Det handler ikke om venstre mod højre.

Det handler om fornuft kontra vrangforestillinger.

Det handler om sandhed vs. bekvem fiktion.

Det handler om en fremtid med velstand og fælles skabelse

vs. et oligarkisk hunger games-samfund.

Bare det at kunne genkende det globale fupnummer og kritisere det burde (for det meste) være nok til at vide, at vi alle er på menneskehedens hold.

Generobring af den offentlige plads

Det er ikke nok at kende sandheden - vi er nødt til at sige den.

Kampen foregår ikke kun online. Den foregår på vores arbejdspladser, i vores lokalsamfund og i vores familier.

Vi er nødt til at normalisere det at afsløre løgne i realtid. Når det næste svindelnummer dukker op, skal du være den første til at sige: »Har vi ikke set dette trick før?«

De regner med, at folk er for høflige, for trætte eller for distraherede til at slå igen.

Lad os gøre det til en fatal fejlberegning.

Det handler ikke om at være et irriterende røvhul over for nogen. Det ville ødelægge formålet. Det handler om at tvinge ærlighed ind i samtalen og gøre det socialt uacceptabelt at sprede gennemsigtige, egennyttige løgne uden at blive udfordret. Vi er nødt til at dyrke dette som samfund og mestre kunsten roligt og dygtigt at forklare vores perspektiv, og hvordan vi ser tingene, og få det til at give mening, blive modtaget og overvejet af andre.

Vi overbeviser ikke nogen om noget som helst ved at være fordømmende eller aggressive. Den eneste måde, du kan overbevise nogen på, er ved at tage dig sammen, vise dem, hvor fantastisk dit liv er, hvor glad du er - først da vil de være åbne for at stole på din dømmekraft og vurdering af tingene.

At skabe alternative systemer

Det er ikke nok at gøre modstand. Vi har brug for en ny plan.

Systemet er ikke bare korrupt. Det er strukturelt designet til at belønne udnyttelse. Det betyder, at hvis vi ikke opbygger alternativer, vil vi kæmpe de samme kampe igen og igen.

"Man ændrer aldrig noget ved at bekæmpe den eksisterende virkelighed. For at ændre noget skal man bygge en ny model, der gør den eksisterende model forældet." - Buckminster Fuller

Så lad os gøre det:

Organisere en bevægelse, der forener det fornuftige flertal - mennesker, der er færdige med at blive styret af halvhjernede psykopater.

Deltag i, skab eller støt projekter, der stræber efter at skabe den bedst mulige verden for så mange mennesker som muligt.

Støt medier og journalistik, der er finansieret af læsere i stedet for reklamer - så vi holder op med at belønne sensationalisme og begynder at belønne sandhed.

Udvikle sociale platforme, der er designet til sandhed og forbindelse i stedet for reklame, engagement, frygt og splittelse - opbygge rum, der styrker vores fælles virkelighed i stedet for at splitte den.

Skab økonomiske modeller, der fordeler mulighederne bredt - opbyg rigelige systemer, hvor succes skaber velstand for lokalsamfundene i stedet for at samle ressourcerne på færre og færre hænder.

Fokus på nettopositive landsbyer, virksomheder, projekter, handlinger og livsstile - at skabe systemer baseret på nettopositivitet, hvor dit nettopositive bidrag til menneskeheden og planeten er målestokken for succes, ikke udvinding af rigdom eller opmærksomhed.

Dette er ikke utopisk tænkning - det er eutopisk.

(Der kommer mere om dette - i mellemtiden kan du tjekke Eutopia Movement substack)

Og det bedste af det hele? Det sker allerede.

Folk organiserer sig.

Folk opbygger fællesskaber, der udfordrer den dominerende fortælling.

Der foregår fantastiske projekter over hele verden.

Virkelig uafhængige medier er på vej frem.

Det eneste, vi skal gøre, er at holde op med at vente på tilladelse og begynde at skalere disse ideer.

Tiden er inde nu

For hver dag vi tier, får de mere magt.

Hver gang vi undlader at udfordre åbenlyse løgne og svindelnumre, er det endnu et skridt mod en verden, hvor sandheden bliver helt til forhandling.

Hvert øjeblik, vi tøver med at organisere os, er et øjeblik, de bruger til at afvikle den beskyttelse og de institutioner, der gør modstand mulig.

Indsatsen kunne ikke være højere. Det handler ikke kun om én mands ego eller berigelse.

Det handler om, hvorvidt vi lever i en verden, der styres af sandhed, ansvarlighed og faktiske fremskridt - eller en verden, hvor magten ligger hos en håndfuld onde røvhuller.

Vi er ikke magtesløse.

Vi er ikke alene.

Vi er det store flertal.

Men vi er nødt til at opføre os sådan.

Tiden for stille afsky er forbi.

Tiden for passiv forargelse er forbi.

Tiden til at håbe på, at andre ordner det, er forbi.

Vi må blive synlige, højlydte og organiserede.

Hvis vi ikke står sammen nu, kan vi snart stå uden mulighed for at stå sammen overhovedet.

Valget er vores.

Tiden er inde nu.

Jeg er bestemt ikke skør her. Jeg kradser knap nok i overfladen.

Elon kan rende mig.

Ovenstående var Erik Wikströms vilde blogindlæg fra 6. marts 2025 (læs det HER!)

