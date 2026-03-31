Illusionen om Danmark

De 3 Fiktioner
En pædagog på Godhavn sparkede Marcus - Nu vil kommunen sende ham tilbage til Godhavn
0:00
-55:08

PODCAST DEL 3: 10-årige Marcus og 15-årige Malou har været tvangsanbragt i to år og otte måneder. Nu fortæller de, sammen med deres forældre, om, hvordan de har oplevet den turbulente periode.
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Mar 31, 2026

Interview med Maria og Martin og deres to tvangsanbragte børn, Marcus og Malou

Det startede med en mistanke om vold. Selvom mistanken for længst er manet i jorden, har kommunen beholdt deres børn.

Forældrene mødte kommunen med stor tillid, men erfarede at kommunens forvaltning ikke lytter til hverken børnene, eller forældrene.

Børnene fortæller det samme: Ingen tillid, hverken fra kommunens forvaltning, eller personalet på opholdsstederne! :(

Lyt til den 55 minutter lange podcast, der blev optaget den 30. marts 2026 i deres hjem.

Jeg har tidligere interviewet Maria og Martin om deres kedelige tvangsfjernelsessag. Du kan finde de to tidligere interview herunder:

De fleste Gribskov borgere ved godt at der er store problemer på børneområdet i kommunen. Desværre er det et landsdækkende problem. Selvom der er store variationer fra kommune til kommune, så er der en generel udvikling hen imod at flere og flere børn bliver tvangsfjernet. Præcist som Mette Frederiksen forudsagde det inden hun blev statsminister i 2019.

Herunder kan du du finde et nyhedsbrev som omhandler netop hvorfor flere og flere børn bliver tvangsfjernet: Kommunerne tjener få mange penge tilbage fra staten, når de behandler meget komplicerede sager, som bl.a. tvangsfjernelsessager er.

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Flemming Blicher · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture