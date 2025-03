Fønikerne blev i stor udstrækning glemt da oldtidshistorien blev skrevet

Det længe ventede opgør med den hellenistisk-centriske historieskrivning er i fuld gang

Dansk uddrag af en videnskabelig antropologisk artikel af John C. Scott fra 2018 med titlen “The Phoenicians and the Formation of the Western World “. (1)

Fønikien var en lille søfartsregion, som lå ved den østlige middelhavskyst. Fønikerne, som var semitter, opstod som en særskilt kanaanæisk gruppe omkring 3200 f.Kr. Omkranset af Libanonbjergene var deres første byer Byblos, Sidon, Tyrus og Aradus. (2)

Forskere er enige om, at der er to kilder til den vestlige tradition: Den jødisk-kristne doktrin og den antikke græske intellektualisme. Mere generelt er der anerkendelse af, at vestlige civilisation i høj grad er bygget oven på de nærorientalske civilisationer i Mesopotamien og Egypten. Der opstår dog et grundlæggende spørgsmål om, hvilke gamle mennesker der specifikt forberedte vejen for Vestens udvikling. Mens de tidlige ægæiske kulturer ofte ses som drivkraften, afslører en vurdering af den voksende litteratur, at bystaterne i Fønikien stimulerede (gennem bronzealderen) og fostrede (gennem jernalderen) den vestlige civilisation.

Fønikien, den vigtigste akse for østlig indflydelse, sendte banebrydende søfarere ud, dygtige ingeniører, begavede håndværkere og antikkens mesterentreprenører. Gennem et fredeligt langdistance-udvekslingsnetværk af varer og ideer påvirkede de handelen, kommunikation og den civilisatoriske udvikling i Middelhavsområdet. Højden af fønikisk skibsfart, handel og kulturel aktivitet var under den græske tidlige arkaiske periode, især den orientaliserende fase, ca. 750-650 f.Kr. som ser ud til at har lagt grunden til det klassiske Grækenland i det femte århundrede f.Kr.

Fønikisk merkantilisme førte også til europæiske statsdannelser i Ægæerhavet, Italien, og Spanien. Rom skulle efterfølge Grækenland og Karthago. Endelig fremmede det romerske Karthago den latinske kristendom.

Ovenstående uddrag er kun en af mange artikler der gør op med den vestlige verdens meget fejlbehæftede opfattelse af dens oprindelse.

En anden artikel, som også er skrevet af John C. Scott “Phoenicians: The Quickening Of Western Civilization” er fra 2019 og fortsætter med uddybelse af fønikernes betydning, i forlængelse af den første artikel. (3)

Da jeg selv præsenterede for omkring 120 mennesker i Aarhus den 22. marts 2025, gennemgik jeg i foredraget de to tusind års Deep State-historie som har ført os frem til den situation vi står i i verden af i dag. Men det var nok ikke mange der virkelig forstod den røde tråd, som jeg havde forsøgt at lægge ind i foredraget. Det er fuldt forståeligt, da jeg havde sat mig selv på en enorm opgave.

Om kort tid vil jeg udgive en videooptagelse af præsentationen i Aarhus og krydre det med mere uddybende forklaringer af de mange detaljer, som er nødvendige for at man kan se det større sammenhængende billede. Et billede der viser at vores oldtidshistorie skal skrives om, og at vores opfattelse af den vestlige civilisations vugge er grundlæggende forkert.

Her kommer lige et spørgsmål fra en af de slides, som jeg viste i Aarhus, og som samtidigt er en cliff-hanger. Når du kan svare på dette spørgsmål, så har du fanget pointen;)

OBS: Jeg er ikke anti-semit da jeg - som min tipoldefar - til enhver tid vil forsvare alle grupper i samfundet, og da især de svage! Steen Steensen Blicher tog nemlig også den jødiske befolkning i forsvar under “Den litterære jødefejde” i 1813. Denne artikel handler lige præcist ikke om at udpege en bestemt gruppe som syndebukke i samfundet, men om at forstå hvor vi alle sammen kommer fra. Forstår vi dette, så forstår vi hinanden, og så er der ingen grund til at bekæmpe hinanden, da vi i bund og grund er ens: Mennesker fanget i en samtidshistorie som er blevet skrevet af de magthavere som vandt krigene!

Links: