Forårs-vandretur på Sjællands nordkyst med afslutning på Il Molino

Kom med ud og gå en tur i Nordsjælland

Nu gentages nytårskuren med endnu en vandretur langs den nordsjællandske kyst. Turen afsluttes med at sætte tænderne i en af de berømte pizzaer lavet af Il Molinos mesterkokke.

Det er en invitation til at bruge en søndag i april i det bedste selskab, nemlig dit eget og naturens. Nå ja, og så alle de 24 andre dejlige deltageres:-D

Vi går 12,5 km langs kysten hele vejen, hvilket er noget af det smukkeste Sjælland har at byde på. Vi starter ved stationen i Hellebæk og går første del af ruten på 7,5 km til Hornbæk, hvor vi drikker kaffe på Hotel Hornbækhus i pejsestuen.

Efter pausen er der kun 5 km tilbage langs den smukke kyststrækning til Dronningmølle, hvor vi skal trakteres.

Turen går fra Hellebæk, via Ålsgårde og Hornbæk, til Danmarks nok hyggeligste italienske spisested, Il Molino i Dronningmølle (se Facebook side HER).

Det er en 12,5 kilometer lang gåtur langs den smukkeste nordsjællandske kyststrækning. Og lokaltoget kører også den samme strækning, så du kan altid hoppe på toget hvis bentøjet driller. Toget stopper nærmest lige udenfor Il Molino hvor gåturen også stopper;)

Du kan vælge at tage toget, eller stille bilen enten ved startstedet i Hellebæk eller ved målet i Dronningmølle .

Du er også velkommen til at støde til gruppen i Hornbæk, så du kun skal gå de sidste 5 km til Dronningmølle.

Målet er den hyggelige italienske restaurant (hvor jeg selv arbejder;) i Dronningmølle, lige ved siden af Dronningmølle Station.

Christian er en af Danmarks bedste pizzabagere (og så er han vågen;). Ovenfor er han i gang med en anden specialitet, nemlig hans lækre to-die-for Tiramisu.

Menuen er en Tapas tallerken til forret og en af Christians berømte pizzaer til hovedret. Du får hele menuen (og sågar underholdning bagefter) for kun 175 kr.

Christian holder særskilt åbent for os, og det bliver mig selv - sagde hunden - der serverer for jer, præcist som jeg har serveret for gæsterne i Christian og Kristians hyggelige restaurant siden de åbnede stedet tilbage i juni måned. Det er i øvrigt mig der har skudt videoen herunder:

Steder:

Vi starter på Hellebæk Station, adressen er Hellebæk Stationsvej 21, 3150 Hellebæk

Vi følger kysten gennem Hornbæk Plantage og via Hornbæk Havn

Vi slutter i Dronningmølle på Il Molino, adressen er Dronningmølle Strandvej 649 A, 3120 Dronningmølle

Dato:

Søndag 26. april 2026

Tidspunkter:

11:00 Vi begynder vandreturen fra Hellebæk Station

Ca. 13:30 holder vi en pause i Hornbæk Havn (evt. på en café hvis det er koldt)

Ca. 14:30-15:30 vi ankommer til Il Molino i Dronningmølle

16:00 2-retters menu serveres. (koster 175 kr. som betales til restauranten

Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail til flemming@de3fiktioner. Du er først tilmeldt når du har fået en bekræftelse. Der er nemlig kun plads til 25 spisende gæster den dag!

Togene kører lige til døren, både ved starten ved Hellebæk Station og i Dronningmølle. Er du i bil kan du evt. stille bilen i Dronningmølle (eller i Hellebæk). Togene kører 2 gange i timen.