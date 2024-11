Et kig ind i fremtiden

Desværre er vi nødsaget til at aflyse fredagens planlagte fortsættelse af Kaspars og Marie-Louises gennemgang af de forskellige benævnelser for guderne i biblen.

Til gengæld holder Kaspar Bonde Eriksen og Flemming Blicher en live transmitteret dialog om hvad fremtiden har i vente:

Hvordan vil fremtiden se ud for os?

Hvilke tendenser ser der ud til at præge fremtiden?

Hvad er de dominerende temaer?

Hvordan vil bevidsthedsniveauet udvikle sig?

Hvilke samfundsomvæltende begivenheder må vi forudse?

Hvordan vil fremtidens samfund udvikle sig?

Har vi noget godt i vente?

Den overordnede idé med denne dialog mellem Kaspar Bonde Eriksen og Flemming Blicher er, at indgyde noget mod til at tage fat på fremtidens omvæltninger.

Man skal så grueligt meget igennem før….

Vi mener nemlig begge at fremtiden ser lys ud, men vi forudser begge at der forinden lyset rigtigt vinder indpas, bliver en periode med store samfundsomvæltende begivenheder. Derfor vil vi vove pelsen og give nogle kvalificerede bud på hvad fremtiden har at bringe, og hvordan vi som menneskehed kommer bedst igennem de store forandringer vi har i vente.

Den nuværende situation kan sammenlignes med situationen i Europa og USA i slutningen af 1920’erne. Depressionen prægede 1930’erne som endda også kulminerede med Anden Verdenskrig. Men efter alle fortrædelighederne blev der udviklet en stor velstand og en stor velfærd, som har præget efterkrigstiden frem til i dag.

Men menneskehedens bevidsthed er i dag et helt andet sted end den var dengang. Hvad bevidstheden vil betyde for fremtiden er et af de centrale temaer som vil have en stor påvirkning af både den nærmeste fremtid og tiden derefter.

Praktiske oplysninger

Tid: Fredag d. 22. november 2024, kl. 19-21:30

Sted: Vrensted Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, 9480 Løkken

Pris: Det er gratis at deltage fysisk (donationer modtages gerne!)

Mad og drikke: Der bliver ikke arrangeret spisning, men der vil være kaffe, te, sodavand og øl til billige priser.

Overnatning (OBS: kun få pladser ledige!): Det koster 200 kr./nat.

Du skal selv tage håndklæde, lagen, pude- og dynebetræk med. Der er dejlige, bløde nye senge til alle, samt dyner og puder (uden sengetøj!)! Værelserne er nyistandsatte. Betaling ved ankomst. Send en e-mail til thoeger-weekend@de3fiktioner.dk for at booke overnatning. OBS: Det er først når du har fået en bekræftelse at du er garanteret en seng.

Deltagelse via zoom: Betalende medlemmer af nyhedsbrevet modtager zoom-link via e-mail. Det vil være muligt at stille spørgsmål på lige fod med dem der deltager.

Program:

19:00 - 19:45 Kaspar og Flemming del 1

19:45 - 20:00 Spørgsmål fra salen (og fra dem der deltager via zoom)

20:00 - 20:30 Pause (kaffe, te, vand, sodavand og øl til billige priser)

20:30 - 21:15 Kaspar og Flemming del 2

21:15 - 21:30 Spørgsmål fra salen (og fra dem der deltager via zoom)

OBS: Alle der, fredag morgen, er betalende modtagere af nyhedsbrevet vil modtage link til at deltage over Zoom. Deltagere over Zoom kan også stille spørgsmål til Kaspar og Flemming i løbet af aftenen.

Der er andre arrangementer denne weekend i Løkken-Vrensted-Thise, som du kan se herunder. For at deltage i disse arrangementer skal du tilmelde dig via Løkken Fri Kirke.

Lørdag 23/11 - Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, Vrensted

Profetisk samling (arrangeret af Løkken Fri Kirke)

Vi har alle profetiske evner, men bruger vi dem? Hvad kan vi bruge dem til?

Søndag 24/11 - Manna-Thise Multihus, Jens Thise Vej 33

11-13 Gudstjeneste v/Løkken Fri Kirke

13-? Julefrokost