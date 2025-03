Friheds.net

Er en ny IT-platform, som skal gøre det let at arrangere bytte- og baggagerumsmarkeder over hele Danmark.

Søndag den 6. april kl. 14-17 afholdes det første baggagerumsmarked på p-pladsen foran Vrensted Hostel, Sct. Thøgers Plads 2, 9480 Løkken. Derefter vil der være markedsdag hver søndag samme tid, samme sted.

Alle fremtidige baggagerumsmarkeder bliver annonceret på Friheds.net.

Bemærk at du kun kan blive medlem af netværket ved fysisk fremmøde, enten til et baggagerumsmarked eller til et af de mange kommende informationsmøder.

Netværket er nemlig kun for rigtige mennesker og ikke for Bot’er og anonyme profiler!

Herunder billeder af nogle af de madvarer du kan købe på baggagerumsmarkedet i Vrensted. Bemærk også at du sagtens kan lave aftaler på forhånd med medlemmet der tilbyder varerne, så du ikke risikerer at hun har udsolgt.

Fordele:

Du møder rigtige mennesker, der handler med andre rigtige mennesker!

Platformen indbyder til lokalt producerede varer af høj kvalitet: Usprøjtede fødevarer og naturmaterialer, fremfor Frankenstein-food og Kina-skrald.

‘Big brother’ kan ikke følge med i dine handlinger, for Friheds.net platformen er afsondret fra det øvrige internet, ved at der ikke er ‘samarbejdende platforme’.

Der er ingen der høster dine data og genbruger dem.

Der er ingen automatiserede annoncer, kun de andre brugeres opfordring til at du handler med dem.

Som medlem inviteres du til alle de arrangerede bytte- og baggagerumsmarkeder i dit område og i resten af landet.

Du får mulighed for at afsætte dine egne varer lokalt, men du har også mulighed for at tage til markeder i andre landsdele.

Du kan sågar lave aftaler om afsætning af dine varer inden du tager afsted hjemmefra.

Alle - også naboer og andre der ikke er medlemmer - er velkomne til baggagerumsmarkederne; men det er kun medlemmerne på Friheds.net der kan lave aftaler online.

Nye medlemmer er altid først godkendt af en Friheds.net administrator, hvilket kun kan foregå ved et fysisk møde.

Der vil være administratorer lokalt rundt om i hele landet, som hjælper med at stable de lokale baggagerumsmarkeder på benene.

ALLE kan gratis deltage i alle markederne, men det koster 100 kr. at blive medlem af Friheds.net for resten af kalenderåret. (pengene skal betales fysisk og går udelukkende til at finansiere og vedligeholde platformen)

Tryk på nedenstående knap for at gå til forsiden af Friheds.net.

Hvordan bliver du medlem?

Du kan kun blive medlem af Friheds.net ved fysisk møde med en Friheds.net administrator. Sascha Schmidt er hovedadministrator for Friheds.net. Skriv evt. en email til Sascha på saschakirstine@outlook.dk for mere information.

Mød op til et baggagerumsmarked eller til et af de kommende infomøder, hvor der også vil være en administrator tilstede, så du evt. kan blive medlem dér.

Kommende infomøder

THY - Tirsdag 18. marts kl. 17-19 i Hvidbjerg, Thyholm

Se Facebook event HER! (Jeg ved det, vi skal væk fra den platform!)

Ingen tilmelding, alle er velkomne.

ODSHERRED - Søndag 23. marts kl. 13-15 i Egebjerg

Mere information kommer (jeg opdaterer den online udgave af nyhedsbrevet så snart jeg har adressen på plads. Du skal bare klikke på øverste link i nyhedsbrevet)

Ingen tilmelding, alle er velkomne.

SYDSJÆLLAND - Tirsdag 25. marts fra kl. 17 på Udby Kro

Program:

17:00 - 19:00 Info om bytte- og baggagerumsmarked (Flemming)

19:00 - 20:00 Spisning og hygge (der serveres tærter og salater)

20:00 - 21:00 Info om Loppegården på Udby Kro (Hanne)

Alle er velkomne men der er tilmelding hvis du vil spise med:

Send en email til flemming@de3fiktioner.dk

Se Facebook event HER! (Ja ja, jeg har jo sagt at jeg godt ved at vi skal væk fra Facebook;)

KØBENHAVN - Torsdag 27. marts kl. 19-21 i Henry George Biblioteket

Sted: Lyngbyvej 56 A, 2100 København Ø, se link til Henry George Biblioteket HER!

Yderligere infomøder er på vej - også i dit område!

Jeg kommer en tur rundt i landet fra midten af marts til midten af april.

Ledige datoer:

Onsdag 19/3 (Jylland)

Torsdag 20/3 (Jylland)

Mandag 24/3 (København)

Onsdag 26/3 (Sjælland)

Lørdag 29/3 (Nordsjælland)

Søndag 30/3 (Nordsjælland)

Onsdag 2/4 til lørdag 5/4 (Fyn og Jylland)

Men jeg har brug for din hjælp til at finde lokaler:

Hjælp!

Hjælp mig gerne med at finde et mødelokale nær hvor du bor. Skriv på 53891307 eller flemming@de3fiktioner.dk med evt. forslag.

OBS!

Jeg har selvfølgelig bøger med til dem der endnu ikke har anskaffet sig litteraturen der forklarer hvordan illusionen blev til. Kan du ikke vente, så sender jeg gerne en bog til dig forinden:

