GILLELEJE: Debat om Gribskovs spildevand

Potentiale til at løse spildevandsproblemerne

Indkaldelsen til debatmødet varslede en løsning på de største af spildevandsproblemerne i Gribskov Kommune, og i resten af landet.

Spildevandet udgør en stort miljøsvineri, og sammen med jordpåfyldningsskandalerne, så må vi i Gribskov konstatere, at fremtidens drikkevand er i fare for at blive forgiftet.

Debatmøde på Skipperkroen i Gilleleje

Torsdag 30. oktober havde Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden kaldt til debatmøde om fremtidens måske vigtigste naturressource, nemlig grundvandet, som er der vi får vores drikkevand fra.

Håndteringen af vores spildevand - der risikerer at ende med at forgifte grundvandet - har derfor stor indflydelse på, hvor rent vores fremtidige drikkevand bliver. Derudover har spildevandet store negative konsekvenser for naturen, havmiljøet og klimaet i øvrigt.

Alle de i Gribskov opstillede partiers repræsentanter var i forvejen blevet inviteret. Dog var kun 5 af de opstillede kandidater til byrådsvalget mødt op. Det var Venstres borgmester, Bent Hansen, Alternativets Simon Rigét, SF’s Stina Egedius Miller og Folkestyrets Gert Lassen (samt undertegnede), der havde fundet frem til den lokale beværtning Skipperkroen i Gilleleje for at deltage i debatten.

Det blev en oplysende eftermiddag som endte i en yderst interessant debat, hvor både lokale brugere af havn og hav, lokale politikere, samt inviterede ressource-personer deltog ivrigt.

Jeg har tidligere lavet en podcast med Steen Brabrand Rasmussen om hans opfindelse som løser en række presserende problemer med spildevandsrensning.

Se og hør podcasten herunder: