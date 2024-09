De gode nyheder først: Jeg har netop færdigskrevet en ny mindre bog, som er sendt til korrektur, og forhåbentlig når at udkomme inden jul.

Bogen bærer titlen “Illusionen om Grundloven” og er som sådan ikke en del af trilogien “Illusionen om Danmark”. Jeg vil lade forordet i den nye bog tale for sig selv herunder:

Forordet til Illusionen om Grundloven

Som det allerførste vil jeg forklare og undskylde overfor alle jer, der venter på bog nummer to i trilogien ”Illusionen om Danmark”, og som måske allerede har forudbestilt den. I mit arbejde med Den Demokratiske Fiktion blev det afsnit, der skulle have været en kort, historisk gennemgang af Grundloven, alt for omfattende. Da jeg vendte den ene sten, måtte jeg også vende den næste, og sådan fortsatte det under 6-7 ugers efterforskning og skrivning. Hvis du har læst del 1 af trilogien, kan du formentlig genkende et mønster.

Omtrent ved vejs ende befandt jeg mig i en besynderlig, euforisk sindstilstand. På den ene side var jeg overordentlig tilfreds med det gennemarbejdede stof og over at kunne bekræfte Martin Tidsvildes kardinalpunkter omkring Grundloven, hvilket jeg forinden havde haft stor forventning om ville ske. Og dog var det ikke alt, jeg kunne erklære mig enig med Tidsvilde i, trods det, at de vigtigste af hans udlægninger blev eftervist.

Det gav derfor anledning til min egen månedlange ‘grundlovsforskning’, og der skal ikke krattes særligt meget i overfladen, før Grundloven falder fuldstændig til jorden og nærmest bliver til støv. Og stor tak til Martin Tidsvilde for at være en sand pioner, der afslører dette for en befolkning, som i øvrigt ikke virker synderlig interesseret heri. Du kan læse mere om Tidsvildes arbejde i forordet til ”Illusionen om Danmark – Del 1”. Eller endnu bedre, læs hans trilogi omkring Grundloven. Jeg er overbevist om at du vil få endnu mere ud af Martins bøger efter at have læst nærværende bog.

Den historiske gennemgang af grundlovene fra Junigrundloven af 1849 til den nugældende grundlov af 1953 afslørede så gennembrydende viden, at det ikke blot skulle være en del af en større bog. Informationen skulle stå alene og præsenteres for sig selv, så den tog sig helt klart ud for det, den var: Et bevis på det vanvid, der har præget danske magthavere fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Samt et bevis på, hvordan danskerne er blevet ført bag lyset, hvilket Tidsvilde har fremført og dokumenteret i mange år. Med de nye sten, der nu er blevet vendt, og med min lyst og formåen til at beskrive historien, er denne bog tvingende nødvendig for Danmarks og for det danske folks fremtid.

Nødvendigheden består i, at vi i Danmark er ved at blive historieløse, for vi har fuldstændig glemt, hvordan vi er kommet frem til det punkt, hvor vi står i dag. Især på det forfatningsmæssige område, hvor vores historikere desværre ikke tør udfordre dem, der betaler for deres arbejde. Hvis vi ikke ved, hvordan vi er kommet frem til den midlertidige destination, hvor vi befinder os, hvordan skal vi så komme videre i den rigtige retning?

Forestil dig, at du står på den amerikanske prærie, og der løber et jernbanespor fra den ene horisont og tværs over landskabet til den anden. Hvis du ikke ved, om du er på vej fra nordkysten til sydkysten eller omvendt, hvordan skal du så vide, i hvilken retning du skal bevæge dig?

På samme måde er det med Danmarks forfatningsmæssige tilstand. Vi aner stort set intet om, hvordan vi er kommet frem til det punkt, hvor vi befinder os nu, og derfor er den videre vej frem en form for russisk roulette, hvor fem ud af revolverens seks kamre er fyldt med dødbringende ammunition.

For at forhindre en fortsættelse af denne russiske roulette med vores fædreland, opfordrer jeg enhver dansker, der vitterlig ønsker det bedste for fremtidens Danmark, at læse med om Grundlovens sande historie.

Jeg håber og tror, at du efter endt læsning vil forstå og tilgive mine dispositioner omkring prioriteringen af denne udgivelse, som kommer til at betyde en forsinkelse af bog nummer to i trilogien.

Jeg regner med at dem der har forudbestilt Del 2 af trilogien vil modtage den i februar.

Vil du forudbestille Del 2, og sikre dig et af de kun 200 stk. 4-dobbelt signerede eksemplarer, så følg linket her: Forudbestil Del 2 af trilogien

Bemærk: at du endnu ikke kan forudbestille Illusionen om Grundloven, men jeg skal nok komme med mere information om dens udgivelse snart:)

PS: Jeg holder foredrag i Nykøbing Sjælland i morgen tirsdag d. 21/11, kl. 17-19:30. Link til 200 års grundlovshistorie