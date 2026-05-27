Gribskov Kommune laver lovbrud i stort set HVER ENESTE børnesag!

Gribskov Kommune laver fejl i minimum 80 % af børnesagerne

I en beretning fra Rigsrevisionen i april peges der på, at dokumentation og rettidighed i anbringelsessager kan forbedres – især i Gribskov. Læs evt. om Netavisens omtale af sagen og Peter Marqvart Otzens debatindlæg HER, HER og HER!

På landsplan er det gennemsnitligt 69 % af børnesagerne, hvor der er ét eller flere af de undersøgte lovkrav til sagsbehandlingen, som ikke er overholdt. I Gribskov Kommune har man valgt ikke at dele alle oplysningerne med Rigsrevisionen.

Beretningens konklusion lyder sådan her:

Konklusion: Sagsbehandling ved anbringelse af børn Rigsrevisionen finder, at Social- og Boligministeriets indsats for at få kommunerne til at følge lovens krav, når børn anbringes, er meget utilfredsstillende, og at kommunernes sagsbehandling er kritisabel. Ministeriet har over en årrække implementeret flere initiativer for at forbedre kommunernes efterlevelse af lovkravene, men effekten er indtil videre udeblevet. Konsekvensen er, at kommunerne risikerer at træffe afgørelser om anbringelser på et mangelfuldt grundlag, eller at sagsbehandlingen trækker ud. Kommunerne efterlever ofte ikke lovens krav til sagsbehandlingen ved anbringelse af børn Undersøgelsen viser, at der for 69 % af børnene er ét eller flere af de undersøgte lovkrav til sagsbehandlingen, som ikke er overholdt. 57 % af børnene har ikke fået udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden for fristen. For 21 % af børnene var undersøgelsen fortsat ikke udarbejdet et halvt år efter afgørelsen om anbringelsen, selv om den som udgangspunkt skal udarbejdes inden afgørelsen. Kommunerne har for 47 % af børnene ikke udarbejdet Barnets plan rettidigt. 18 % af børnene har ikke en Barnets plan et halvt år efter afgørelsen om anbringelse, selv om kravet i barnets lov er, at den skal udarbejdes senest 3 måneder efter afgørelsen. Uden den børnefaglige undersøgelse er der risiko for, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt og dokumenteret det enkelte barns situation og behov, når de afgør, om barnet skal anbringes. Uden Barnets plan mangler kommunen en plan for, hvordan barnets trivsel og udvikling skal sikres, mens barnet er anbragt.

Det er rapporten hårrejsende konklusion og Gibskov Kommunes hårrejsende mange fejl, der er baggrunden for dette interview med Peter Marqvart Otzen.

Peter er medstifter af Socialt Netværk Gribskov og har i mange år hjulpet andre borgere med at kæmpe imod en kommunen som ofte direkte modarbejder sine medborgere, og vender loven imod borgeren. Især på børneområdet.

Gå til Socialt Netværk Gribskovs Facebook gruppe ved at klikke på knappen herunder:

Socialt Netværk Gribskov FB gruppe

Herunder kan du finde de tidligere artikler og interviews om børneområdet i Gribskov, som er blevet delt her på kanalen.

Sagen om den dobbelte tvangsfjernelse af Maria og Martins to børn:

“Pædofilsagen” hvor borgmester Anders Gerner Frost og nuværende borgmester Trine Egetved har hovedrollerne i Gribskov Kommunes forkludring af sagen: