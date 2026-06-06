Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark
De 3 Fiktioner
Grundlovsdag Himmelbjerget 2026
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Grundlovsdag Himmelbjerget 2026

Traditionen tro var der Grundlovsdags-stævne på Himmelbjerget, hvor Steen Steensen Blicher første gang i 1839 kaldte til folkemødet på den smukke bakketop
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Flemming Blicher
Jun 06, 2026
Frihedslistens møde på Himmelbjerget Grundlovsdag 2021
Sådan så der ud på Himmelbjerget under Konservatives grundlovsfest i år 2026.

Himmelbjerget er forbeholdt Hotel Democracy og Konservative

De sidste to år hvor jeg har forsøgt at booke Himmelbjerget til arrangementer på Grundlovsdag er jeg blevet forklaret,at der kun er plads til to arrangementer, nemlig Hotel Democracy’s og Konservatives.

Jeg får end ikke lov til at holde en grundlovstale på den gamle talerstol, som er aflåst med en stor træplade som forhindre adgangen til den.

Siden 2022 har hverken (nu hedengangne) Frihedslisten eller jeg selv fået lov til at deltage aktivt i Grundlovsdags-markeringen på Himmelbjerget. (læs mere HER!)

Men det skulle ikke forhindre en lille håndfuld enthusiaster at mødes på ‘bjerget’ til en snak om Grundloven, Danmark og resten af Verden anno 2026. Vi havde taget egen madpakke med:)

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