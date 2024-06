Billede taget af undertegnede d. 8. maj 2024 efter Skov og Naturstyrelsen. Skanderborg Kommune og Tårnkommiteen har taget initiativ til at ‘glatbarbere’ Himmelbjerget i en radius rundt om tårnet. Se i øvrigt Facebook-opslag HER!

Steen Steensen Blicher startede en tradition med Himmelbjergfesterne fra 1839-1844

Udover at folkefesterne på Himmelbjerget banede vejen for de senere Grundlovsmøder samme sted i nyere tid, så iværksatte han også en tradition for datidens folkefester som spredte sig i stor stil til resten af landet. Bovbjerg (Lemvig), Bulbjerg (Thisted), Skamlingsbanken (Kolding), Vejrhøj (Holbæk), og Egebæksvang (Helsingør) var bare nogle af de steder, hvor der i årene efter Himmelbjergfesterne, blev afholdt danske folkefester.

Den gamle Blicher nåede desværre aldrig at se en Grundlov træde i kraft for Danmark, for han døde i 1848, året inden Danmark fik sin Junigrundlov i 1849.

175 år skal fejres med uddeling af 175 bøger om Grundlovens historie

Men det skal ikke forhindre Steen Steensen Blichers tipoldebarn i at markere Grundloven 175 år senere!

Her i 2024 har jeg nemlig tænkt mig at medbringe 175 eksemplarer af Illusionen om Grundloven for at give dem til ‘værdigt trængende’, uden betaling.

Er du interesseret i at hjælpe med at uddele nogle af bøgerne til de besøgende på Himmelbjerget på Grundlovsdag d. 5, juni, så kan du finde mig på Himmelbjerget mellem kl. 10 - 15. Du er selvfølgelig også velkommen til at svarer tilbage på nyhedsbrevet eller sende en email til flemming@de3fiktioner.dk med besked om at du kommer.

Nyhedsbrevet ligger på mediet Substack, et medie der hverken censurerer eller chikanerer sine brugere, sådan som de andre gør det.

Hvem er de ‘værdigt trængende’ og hvad er programmet på Himmelbjerget i 2024?

De værdigt trængende på Himmelbjerget den dag er nok primært de besøgende til Hotel Democracy’s grundlovsfest mellem 10-12, eller De Konservatives Grundlovsfejring fra kl. 13 af.

Vi ses til endnu en vigtig manifestation af nogle af de basale rettigheder som Frederik 7. lovede folket da han udråbte sit Martsministerium i 1848 med nye nationalliberale som Lehmann, Monrad, Hvidt og ikke mindst Bondevennen Tscherning (som den vigtige ringleder på Krigsministerposten, for vi skal jo huske at 3 års-krigen/1. Slesvigske Krig brød ud på dette tidspunkt).

Men alt det kan du læse om i bogen Illusionen om Grundloven, eller du kan lytte til de podcast-afsnit hvor jeg indtil videre har indtalt over halvdelen af bogen, suppleret med mine ekstra kommentarer.