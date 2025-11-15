Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark

Hegn på vej op i Gribskov Naturnationalpark

"Forskningsbaseret myndighedsbetjening" er den falske videnskab som er grundpillen i naturnationalparkerne og det til lejligheden opfundne begreb "rewilding".
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Nov 15, 2025

Videoen indeholder både video og lydoptagelser fra min egen gåtur i Gribskov fredag 14. november 2025, hvor jeg dokumenterer at Naturstyrelsen har sat virksomhederne Strøms Have- og Entreprenørfirma ApS og Møllenborg til, at starte opførelsen af hegnet i Gribskov, beregnet til at holde store pattedyr, heriblandt elge, indespærret.

På Sjællandske Nyheder/Frederiksborg Amtsavis kunne man fra torsdag 13. november man læse at oprettelsen af hegnet i Gribskov Kommunes del af Naturnationalpark Gribskov er igangsat (læs artiklen HER!) Det er næsten et helt døgn efter at Tue Villebro fra Venstre i Gribskov dokumenterede at arbejdet var sat i gang (se Tues opslag på Facebook HER!) Man kunne få den tanke at Naturstyrelsen have håbet på at de kunne sætte arbejdet i gang i stilhed, hvilket Tues opslag forpurrede.

For at læse mere om naturnationalparker (NNP) og rewilding skal du følge linket på knappen herunder (link til Alliancen-BUFs hjemmeside). Der kan du også læse om forskningen, eller rettere: Den manglende videnskabelige forskning bag disse projekter.

Læs mere om NNP og rewilding HER!

