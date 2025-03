Nedenstående tekst er et uddrag af bogen “De 3 Fiktioner” der udkom den 31. januar 2025. Teksten er aktuel fordi Henrik Sass Larsen p.t. hænges ud i medierne i en sag om børneporno, en sag som virker enormt ensidigt koordineret af nogle store mainstream mediehuse og andre aktører i magtapparatet. Jeg vil ikke vurdere, ej heller udtale mig om, hvorvidt Henrik Sass Larsen har gjort noget kriminelt, men nedenstående uddrag kan muligvis få en del mennesker til at tænke over hvordan magten er distribueret i et ‘indskrænket monarki’ som Danmark (Grundlovens ordlyd). Og tænke over om pressen og mediehusene har befolkningens bedste in mente, når de udøver deres gerning indenfor det område, der også betegnes som ‘den fjerde statsmagt’.

Den kongeligt udnævnte nationalbankdirektør, Christian Kettel Thomsen og den tidligere kongelige bankkommissær, Henrik Sass Larsen

Den nuværende kongeligt udnævnte nationalbankdirektør, Christian Kettel Thomsen, er i øvrigt samme person, som i 2011 fejlagtigt meddelte politikeren Henrik Sass Larsen, at han ikke kunne blive minister i Helle Thorning-Schmidts kommende regering, fordi han ikke kunne sikkerhedsgodkendes. Dette til trods for, at der ikke findes regler, som kræver, at en ny minister skal sikkerhedsgodkendes før vedkommende kan blive minister. Såfremt kongehuset har den magt, som Grundloven sort på hvidt giver dem til at ansætte og afskedige ministrene i regeringen, var det netop kongehusets ærinde, Christian Kettel Thomsen var sendt ud i, da han på et møde i 2011 meddelte Sass Larsen, at han ikke kunne blive minister. På det tidspunkt var Kettel Thomsen departementschef i Statsministeriet. Hvis kongehuset har nogen magt, foregår det gennem de embedsmænd - som jo også bliver så rigt dekoreret for deres tro tjeneste med fortjenstmedaljer og Dannebrogsordener - hvis de ellers gør det, som kongehuset vil have dem til at gøre. Embedsmændene sidder typisk i meget længere tid i deres stillinger i ministerierne, end politikerne gør. Årsagen til Sass-fadæsen var et hemmeligt PET dokument, som blev forelagt Sass Larsen under et møde mellem ham og to departementschefer. Det fremgik, at han ikke ville kunne få en sikkerhedsgodkendelse, hvis han for eksempel ville søge ind på uddannelsen som politibetjent. Begrundelsen var et møde med rockeren "Suzuki-Torben" på Køge Torv i juni 2011. Men Sass Larsen søgte jo slet ikke ind til politiet, for han var netop blevet bedt om at være minister i en kommende regering af kongelig undersøger Helle Thorning-Schmidt (med understregning af ‘kongelig undersøger’). Og i den forbindelse skal ministerkandidaterne kun gennemgå et overfladisk sikkerhedstjek, som sikrer, at en straffet person ikke bliver minister. Det var derfor en ekstra graverende fejl, Kettel efterfølgende begik, ved ikke at udfærdige et notat efter dette møde, hvilket han også blev kritiseret, men ikke straffet for. På samme måde som han ikke blev straffet for at true Sass Larsen væk fra ministerposten. Men han hjalp åbenbart kongehuset i sagen, idet dronningen, eller det dybe stat-netværk, som dronningen også var en del af, åbenbart ikke ville tillade Sass Larsen som minister. I 2023 blev Kettel Thomsen af kongehuset anset for værdig til stillingen som kongelig udpeget nationalbankdirektør. I øvrigt er sagen om Henrik Sass Larsen et af de mest glimrende eksempler på, hvordan den dybe stat opererer i Danmark. ‘Nogen’ frygtede åbenbart, at en folkelig politiker, med ‘muskler’ blandt den kriminelle del af befolkningen, ikke ville være bestikkelig nok, forstået på den måde, at han måske kunne komme til at bypasse eller kompromittere noget af den subtile korruption, der foregår på regeringsniveau. Nogen tog fejl, for Sass Larsen blev senere erhvervsminister og dermed kongelig bankkommissær, for at det ikke skal være løgn!, og opførte sig i den periode helt igennem eksemplarisk, set med den dybe stats briller. Vi må her konstatere, at Nationalbankens nuværende øverste direktør er en mand, der ikke blev straffet for de meget store fejl, han begik som embedsmand. Man kan læse en - igen overfladisk - kritisk artikel i Information 22. september 2021 med overskriften “Sagen Sass”, hvor det fremgår, at PET tilsyneladende er styret af toppolitiske eller monarkiske kræfter. På et senere møde mellem Sass Larsen, PET og Kettel Thomsen deltager også Justitsministeriets departementschef Anne Kristine Axelsson. Både Kettel Thomsen og Anne Kristine Axelsson får senere meget skarp kritik for deres rolle i sagen. Særligt Anne Kristine Axelsson har tilsyneladende en uheldig hånd, når det kommer til PET-sager, for hendes karriere bliver ødelagt et år senere af en anden PET-sag. Information skrev om sagen 7. januar 2014 under overskriften “Departementschefen med den uheldige hånd i PET-sager”. Det kræver nok et øje trænet for detaljer at være den første til at gennemskue det, men sagerne omkring PET, Henrik Sass Larsen, Christian Kettel Thomsen, Anne Kristine Axelsson, tidligere justitsminister Morten Bødskov og tidligere PET-chef Jakob Scharff viser, hvordan kongehuset og kongehusets affilierede interessenter nødvendigvis er involverede i stærkt, politiske beslutninger om, hvem der skal være ministre, og hvilke embedsmænd der skal straffes, og hvem der ikke skal. Tidspunkterne for offentliggørelse af de mange undersøgelser, hvor politikere undersøger deres eget apparat, er også en vigtig parameter. Det korte af det lange i denne sag er, at Christian Kettel Thomsen bliver belønnet og Anne Kristine Axelsson straffet for at have obstrueret Sass Larsen i at blive minister i 2011. Journalisterne lader tilsyneladende som om de ikke forstår, hvad der sker, og på den måde er de en del af den subtile korruption, der skjuler kongehusets og den dybe stats usynlige styring af de involverede politikere og embedsmænd. Det er fuldt forståeligt, hvis du ikke er helt overbevist om ovenstående analyse, da der er mange detaljer at holde styr på. Men i så fald inviteres du til at læse de tre artikler i Information, der er linket til i fodnoterne. Med den viden, som er fremlagt her i bogen, og efter en gennemgang af pågældende tre artikler, bør du som minimum være meget mistænksom overfor det politiske og monarkiske system.

“Hvis du klør min ryg, så klør jeg din!”

Mon der er tale om at klø hinanden på ryggen i dette højpolitiske luftlag, som gør, at nogle ikke bliver straffet, mens andre gør? Vi (red: forfatterne) kan kun gisne, eftersom vi ikke var der, da det stod på. Men det er åbenbart på denne måde, der arbejdes i det politiske miljø, sideløbende med at almindelige borgere pr. automatik modtager en bøde i eBoks for simple overtrædelser, fx. når et automatisk kamera opfanger et foto af et ældre, umodificeret køretøj i en miljøzone. Ja, og så kan man jo studere historien for at danne sig et indtryk af, om der er noget om den snak, som vi netop har dokumenteret en del af, og hvor korruptionen er åbenlys, omend subtil. Vi er ikke i tvivl om, at der er noget om snakken, og nu er det op til læseren at danne sig sit eget indtryk.

