Historien om Nye Borgerlige, Pernille Vermund og Lars Boje Mathiesen

Lars Boje Mathiesen, Pernille Vermund og Mette Thiesen på et Nye Borgerlige pressemøde i 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

Historien om Nye Borgerlige

Historien starter i 2015. Henrik sad oppe i en flyvemaskine og kiggede ned over Farum Sø og Furesøen, da det gik op for ham hvordan Furesøen er blevet så forurenet: Det er rensningsanlægget i Stavnsholt ved Farum der udleder urenset spildevand, hver gang det regner!

Henriks valgplakat til folketingsvalget i 2022. efter han har skiftet Nye Borgerlige ud med Frihedslisten.

Efter et par ugers stormfulde debatter på blandt andet sociale medier, indser Henrik den uærlighed og uretfærdighed som debatten om miljøet er udsat for, og hvordan politikerne undgår en ordentlig behandling af sådanne ‘betændte’ sager.

Senere kommer Henrik i forbindelse med Pernille Vermund, der på det tidspunkt i 2015 er medlem af Helsingør Byråd. Det er hendes udtalelse om at vi skal efterlade naturen mindst ligeså god som vi modtog den, der for alvor gør at Henrik giver hende sin loyalitet. Han er med til at stifte Nye Borgerlige i 2015.

Historien om Pernille Vermund

Pernille og Nye Borgerlige gør det godt fra 2015 og frem til 2017 hvor de er godt på vej mod Christiansborg. Og Henrik er med på sidelinjen som lokalformand for partiets store afdeling i Gentofte.

Kort inden folketingsvalget i 2019 gifter Pernille sig med rigmanden Lars Tvede næsten samtidigt med at hun tilsyneladende mister gnisten i.f.t. hendes initielle dundrende energi for at være med til at rette op på samfundet. Partiet opnår sine fire første folketingsmandater ved valget grundlovsdag 2019: Pernille Vermund, Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og Mette Theisen.

Islam kritiske Rasmus Paludan bliver medlem af Nye Borgerlige i 2016 men må forlade partiet i 2017 p.g.a. hans yderliggående retorik. Han bliver opstillingsberettiget til folketingsvalget i 2019 med sit nye parti Stram Kurs, hvilket er med til at udvande Nye Borgerliges vælgerhøst, da de mere radikalt indvandrerfjendske vælgere går over til Rasmus Paludans parti.

Historien om Lars Boje Mathiesen og Henriette Ergemann

Pernille formår at øge partiets mandater i Folketinget ved valget i 2022, hvor også Kim Edberg Andersen og Mikkel Bjørn støder til Nye Borgerliges folketingsgruppe. Fraværet af Stram Kurs, som ikke bliver opstillingsberettiget, er nok en medvirkende årsag.

Men i starten af 2023 virker Pernille til at være en del af det plot som for alvor decimerer Nye Borgerlige til et ligegyldigt højrefløjsparti, nemlig formandsvalget og næstformandsvalget i starten af 2023 (ikke 2021 som vi vist får sagt i podcasten!).

Pernille træder nemlig tilbage i januar for at gøre plads til at Lars Boje Mathiesen og Henriette Ergemann kan blive valgt til henholdsvis formand og næstformand i februar 2023.

Efter valgene bliver først Henriette Ergemann udsat for en mediehetz for at være konspirationsteoretiker og bliver af hovedbestyrelsen tvunget til at træde tilbage. Lars Boje Mathiesen er med til at bede Henriette om at gå af som næstformand.

Dernæst bliver Lars Boje Mathiesen selv offentligt slagtet for at kræve et for højt formandsvederlag og det ender med at han ekskluderes af partiet. Senere stifter han så sit nye parti Borgernes Parti, hvor også Henrik går med efter at Frihedslisten er blevet opløst i slutningen af 2023.

I dag holder en meget syg Peter Seier Christensen (bror til Saxo Bank-rigmanden Lars Seier Christensen på sit mandat i Folketinget, selvom han reelt er for syg til at kunne deltage i politisk arbejde. På den måde spærrer han reelt for at Henriette Ergemann kan tage hans plads i Folketinget, hvilket yderligere ville være en stor forstyrelse af narrativet i Folketinget, da Henriette i narrativets øjne er højere oppe på ‘konspirationsskalaen’ end Lars Boje Mathisen.

Deltog Pernille bevidst i at slagte hendes eget parti?

Spørgsmålet efter at have snakket med Henrik Vendelbo, er for mig om Pernille Vermund bevidst deltog i at slagte sit eget parti?

Der er ingen tvivl om at hun medvirkede, men hvor bevidst var hun omkring (a) først at give plads (b) dernæst at slagte både formand og næstformand, for derefter (c) at lade sig genvælge som formand og (d) derefter opløse partiet?

10. januar 2024 meddelte Vermund pludselig, at hun sammen med de øvrige folketingsmedlemmer fra Nye Borgerlige havde nedlagt partiets folketingsgruppe og indstillet til hovedbestyrelsen, at partiet skulle opløses. Vermund meldte sig derpå ud af partiet og blev løsgænger i Folketinget. En uge senere meddelte hun, at hun var blevet medlem af Liberal Alliance og optaget i dette partis folketingsgruppe. Liberal Alliances partiformand Alex Vanopslagh havde kort før julen 2023 fortalt hende, at hun ville være velkommen i dette parti, hvilket ifølge Vermund havde ført til, at hun havde overvejet sagen og taget sin beslutning om at forlade Nye Borgerlige.

Henrik var med hele vejen, dog kun fra sidelinjen idet han fra 2021 og til 2023 var medlem af Frihedslisten og kunne følge med i Nye Borgerliges kvababbelser via hans mange forbindelse til andre Nye Borgerlige folk.

Hvad er den superrige elites hånd i Nye Borgerliges undergang?

Det er interessant at konstaterer at rigmænd som Lars Seier Christensen og Lars Tvede, begge bosat i Schweiz, spiller en stor rolle i Nye Borgerliges udvikling og afvikling.

Lars Seier, som ellers er pengemanden bag Liberal Alliance, fører tilsyneladende en ret stram kontrol med sin bror Peter Seier Christensens politiske handlinger. Henrik Vendelbo har erfaret hvorledes Lars udviser mangelende respekt for sin bror, muligvis fordi Lars er bagmanden for meget af det Peter har opnået som politiker.

Nu har Lars Seier så også fået Pernille Vermund over i ‘sin fold’, med hendes skifte til Liberal Alliance.

Der huer nok ikke eliten at der findes et alternativ til det allerede elite-okkuperede Liberal Alliance, hvilket kan være en forklaring på at Pernille ødelægger sit eget parti.

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er allerede en marionet-dukke for elite, hvilket blev tydeligt med hans udnævnelse til David Rockefeller-fellow i den elitære såkaldte '“tænketank” The Trilateral Commission, eller på dansk Den Trilaterale Kommission (DTK).

Undertegnede har længe påstået at Alex Vanopslagh på grund af sin rolle i DTK er positioneret til at blive Danmarks næste statsminister. Der kan selvfølgelig opstå situationer som introducerer forskydninger i elitens planer, sådan som det skete da Jakob Ellemann-Jensen forlod dansk politik og overlod sin plads i DTK til Vanopslagh. Det er åbenbart vigtigt for DTK at have højrefløjens statsministerkandidat blandt sine medlemmer. Se mit nyhedsbrev fra 5. maj 2024 herunder:

Vil man have flere detaljer om hvordan denne superrige globalistiske elite fungerer, kan man med fordel læse mit nyhedsbrev fra 14. august 2025 herunder:

Om ikke andet bør man læse nyhedsbrevet for at gøre sig bekendt med at det ikke er danske vælgere der vælger statsministeren. Det valg er allerede taget af enten Bilderberg Gruppen (Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt) eller af Den Trilaterale Kommission (Mette Frederiksen og Alex Vanopslagh).

Henrik stiller op for Alliancen for Børnene, Ungdommen om Fremtiden

Henrik stiller op til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2025 for Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden.

Gå til Alliancen-BUFs hjemmeside