Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm - Søndag 14/9 kl. 10-11:30

Bagagerumsmarkedet er i gang fra 10-14 men grundet et andet arrangement er jeg selv kun tilstede mellem 10-11:30. I det tidsrum vil det være muligt at hjælpe med en stillerunderskrift.

Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm

Tid: Søndag den 14. september kl. 10-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Jeg kan kun anbefale at man deltager i hele Bytte og bagagerumsmarkedet, og man kan selv tage en lille ret med til frokosten. (det er kun muligt at hjælpe med stillerunderskrifter mellem 10-11:30!)

Det vil blandt andet være muligt at bytte/købe:

Fisk

Honning

Æbler

Kløv selv brænde

Meget andet

Desuden vil der være information om det hønselaug som er ved at blive oprettet i Hørsholm.

Kom glad:-)