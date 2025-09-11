Hjælp med underskrift på søndag kl. 10-11:30 i Hørsholm
Hjælp Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden med en stillerunderskrift til regionalvalget ved at komme til bagagerumsmarked på søndag (14/9) i Hørsholm.
Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm - Søndag 14/9 kl. 10-11:30
Bagagerumsmarkedet er i gang fra 10-14 men grundet et andet arrangement er jeg selv kun tilstede mellem 10-11:30. I det tidsrum vil det være muligt at hjælpe med en stillerunderskrift.
Bytte og bagagerumsmarked i Hørsholm
Tid: Søndag den 14. september kl. 10-14
Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm
Jeg kan kun anbefale at man deltager i hele Bytte og bagagerumsmarkedet, og man kan selv tage en lille ret med til frokosten. (det er kun muligt at hjælpe med stillerunderskrifter mellem 10-11:30!)
Det vil blandt andet være muligt at bytte/købe:
Fisk
Honning
Æbler
Kløv selv brænde
Meget andet
Desuden vil der være information om det hønselaug som er ved at blive oprettet i Hørsholm.
Kom glad:-)