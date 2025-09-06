Vi har brug for hjælp

Vi er fire kandidater der stiller op for Alliancen-BUF til kommunal- og regionsrådsvalget i november.

Vi stiller ikke op for hver især at starte en karriere i politik. Vi stiller op for at gøre opmærksom på at den verden som mange troede de havde, er ved at gå i opløsning.

Du kan hjælpe os med en underskrift ved at møde os på torsdag på Rådhuspladsen i København. Vi er der minimum fra klokken 8 til 16.

Du skal…

Være 18 år eller over

Være bosat på Sjælland, Bornholm, Lolland eller Falster

Så kan du nemlig give os en af de 400 stillerunderskrifter, som vi skal bruge, for at vi kan stille op til regionsrådsvalget i den nye såkaldte “super region”, nemlig Region Østdanmark (en sammenlægning af Hovedstaden og Sjælland).

Vi vil hænge minimum 1000 plakater op på Sjælland i et område der dækker halvdelen af Danmarks befolkning. Plakaterne er ikke ment som et middel til at få os valgt, men en måde at få gjort (halvdelen af) danskerne opmærksomme på hvor galt det er fat med verden og med Danmark. Vi skal have samlet minimum 35.000 kroner til at trykke plakater, men mere om det senere, for nu skal vi altså have skrabet 400 stillerunderskrifter sammen, for overhovedet at kunne stille op.

Det fortsatte folkemord i Palæstina er det allermest skræmmende eksempel på hvor galt det rent faktisk er fat. Både med verdens magthavere og med Danmark, hvor forsvarsindustrien, forsvarsministeriet og ikke mindst regeringen støtter Israel og støtter dermed også det folkemord som er i gang!

Markus Hvass, som stiller op til regionsrådsvalget i Østdanmark, og jeg selv lavede to videoer i ugens løb inde fra Ungdomsfolkemødet i Valbyparken:

Herunder nogle af de plakater som vi indtil videre har lagt os fast på at få trykt:

Følger man de såkaldte ‘QR’-koder på plakaterne kommer man ind på Alliancens hjemmeside og kan læse forklaringen på budskaberne.

Vi ses (forhåbentligt) på torsdag:-)

Gå til Facebook event HER!