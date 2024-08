Hvad er offentlig privat samarbejde?

Begrebet offentlig privat samarbejde (OPS) kommer fra World Economic Forums Global Public Private Partnership (GPPP), eller blot Public Private Partnership (PPP). Der hersker ingen tvivl om, at det er her statsminister Mette Frederiksen har fået sin inspiration til OPS fra. OPS er netop den danske oversættelse af GPPP/PPP. På et alternativt medie som hedder Off Guardian, kan man læse artiklen “What is the Global Public-Private Partnership?” som er skrevet af Iain Davis. Der beskrives også hvordan GPPP er en del af det større Stakeholder Capitalism-koncept som WEF også står bag og som WEFs nu pensionerede grundlægger Klaus Schwab har skrevet en bog om som bærer samme titel. Se WEFs hjemmeside om Stakeholder Capitalism HER!

Herunder kan du få nogle af de samme forklaringer omkring GPPP som Davis serverer i den engelske artikel, men det er skrevet på dansk.

Det globale offentlig-private partnerskab (GPPP) er et verdensomspændende netværk af kapitalistiske interessenter (stakeholders). Dette kollektiv af interessenter (kapitalisterne og deres partnere) omfatter globale virksomheder (herunder centralbanker), filantropiske fonde (multimilliardærfilantroper), politiske tænketanke, regeringer (og deres agenturer), ikke-statslige organisationer, udvalgte akademiske og videnskabelige institutioner, globale velgørenhedsorganisationer, fagforeninger og andre udvalgte "tankeledere" (eng: thought leaders). Stakeholder Capitalism-konceptet indebærer at GPPP kontrollerer verdensøkonomien. Den fastlægger verdens-, national- og lokalpolitik (via global styring) og fremmer derefter disse politikker ved hjælp af hovedstrømspressen (mainstream-medierne), som også er "partnere" inden for GPPP. Ofte udarbejdes disse politikker af tænketanke, før de vedtages af regeringer, som også er GPPP-partnere. ‘Regering’ (government) er essentielt arbejdet med at omdanne GPPP's globale styring til hård politik, lovgivningsarbejde og udmøntning i vedtagne love.

Under vores nuværende globale model for ‘westfalisk national suverænitet’ kan regeringen i en nation ikke lave lovgivning eller love i en anden nation. Men gennem global styring skaber GPPP politiske initiativer på globalt plan, som derefter siver ned til de pågældende mennesker i alle nationer. Dette sker typisk via en formidlende politik-distributør, såsom Den Internationale Valutafond (IMF) eller FNs Klimapanel (IPCC), og den nationale regering, eller i Europas tilfælde oftest EU, vedtager derefter de anbefalede politikker. Den politiske kurs er internationalt fastlagt af den autoriserede definition af problemer og deres foreskrevne løsninger (en såkaldt problem-reaction-solution kæde). Når GPPP håndhæver konsensus internationalt, er de politiske rammer fastlagt. Partnerne i forbindelse med grønne offentlige partnerskaber samarbejder derefter for at sikre, at de ønskede politikker udvikles, gennemføres og håndhæves. Dette er det ofte citerede "internationale regelbaserede system."

På denne måde kontrollerer GPPP mange nationer på én gang uden at skulle ty til lovgivning. Dette har den ekstra fordel, at det gør enhver juridisk udfordring af de beslutninger, der træffes af de mest højtstående partnere i GPPP (det er et autoritært hierarki) ekstremt vanskeligt.

GPPP er traditionelt blevet henvist til i forbindelse med folkesundhed og specifikt i en række af FN's dokumenter, herunder dem fra deres agenturer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Netop WHO har de sidste par år været travlt beskæftiget med at få vedtaget strammere styring med medlemslandene gennem den internationale sundhedsaftale IHR, samt en decideret pandemiaftale.

Så netop den såkaldte coronapandemi blev brugt, eller nærmere misbrugt, til at gennemføre GPPP lovgivningsarbejdet i de næsten 200 WHO medlemslande, inklusiv Danmark.

Herunder er en meget informativ oversigt, som Iain Davis har lavet over GPPP:

Mette Frederiksen vil fra NPM til OPS

Siden Mette Frederiksen overtog som formand for Socialdemokratiet, har hun tordnet imod New Public Management (NPM) for at erstatte det med OPS. Herunder er et billede af en af de mange artikler, hvor Mette Frederiksen citeres for hendes forkærlighed for OPS (klik på billedet for at læse artiklen):

I den kommende bog De 3 Fiktioner vil du kunne læse mere om Mette Frederiksen og hendes regeringers forsøg på at ødelægge den danske velfærdsmodel ved at lade sig kue af globalisternes politik.

Dette nyhedsbrev er et uddrag af den kommende bog De 3 fiktioner. Den kan forudbestilles nu, hvor man samtidigt får 100-130 kr i rabat. Se herunder for mere information om bogen og om rabatten man får ved at forudbestille bogen.

Bogen er desværre blevet forsinket af flere omgange. Udgivelsesdatoen er endnu ikke fastsat, men alle der har forudbetalt bogen vil automatisk modtage den med posten, så snart den udgives. Har du allerede forudbestilt bogen, så kan du bare læne dig tilbage og lytte til mine gratis oplæsninger af bogen (HER, HER og HER), så kommer bogen med posten så snart den udgives:)

Bogen kommer til at have en vejledende udsalgspris på 349,- hvilket er dyrere end de tidligere bøger. Men, det er også en længere og langt mere tilbundsgående bog, der kommer hele vejen rundt om De 3 Fiktioner, som også er bogens undertitel.

Forudbestil bogen og få 100-130 kr. i rabat!

Forudbestillinger koster kun 300,- (inkl. fragt) frem til udgivelsesdagen hvorefter bogen vil blive solgt til den vejledende udsalgspris på 349,- (ekskl. fragt).

Forudbestil bogen ved at overføre 300 kr. enten via mobilepay eller kontooverførsel:

300 kr. overføres:

- Kontooverførsel til konto i Skjern Bank: 7780-0006001242

- MobilePay på 53891307

OBS: Fragt er inkluderet i de 300 kr. når du forudbestiller!

HUSK at anføre adresse og enten mobilnummer eller e-mailadresse, hvis jeg skal sende bogen til dig! Alternativt kan du sende en e-mail med dine oplysninger til flemming@de3fiktioner.dk, hvis du glemte at indsætte adresse i overførslen.

Bogen vil belyse forskellen på illusionen og virkeligheden (se nedenstående illustrationer!)