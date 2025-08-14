Nedenstående er kopieret fra Alliancen for børnene, ungdommen og fremtidens FAQ hjemmeside:

Hvem tilhører fremtiden?

Fremtiden tilhører vores børn og unge og vi i Alliancen-BUF vil sikre at de har noget godt at stå op til, også i fremtiden. Men hvordan har vi tænkt os at handle på vores fine hensigter? Her besvarer vi de ofte stillede spørgsmål, så du hurtigt finder informationen du leder efter.

Hvordan kan vi sikre børnene og ungdommen?

Som landet ligger nu, er børn og ungdom voldsomt udsatte for mistrivsel grundet et omgivende samfund, der agerer på kanten til det vanvittige. Alt i samfundet handler om penge, industri og storpolitiske interesser, hvilket er uendelig langt fra børnenens og ungdommens behov. De har brug for kærlighed, nærhed og tryghed, samt en meningsfuld hverdag i et meningsfuldt samfund. Alliancen-BUF arbejder for at ændre samfundet til et mere decentraliseret, kærligt og trygt samfund, hvor det ikke er pengene der bestemmer det hele. Vi tager alle de kommunikative metoder i brug, som kan hjælpe Danmark ud af globalismens kløer. Alfa og omega er oplysning. Danmark er ikke i stand til at ændre sig væsentligt, før flere indser, at landets nuværende kurs ikke fører noget godt med sig i fremtiden. Vi vil benytte alle platforme til vores oplysningskampagne: Den daglige snak med kolleger og venner, sociale medier, demonstrationer og anden aktivisme, samt lokalpolitik og landspolitik.

Hvilke initiativer er vi engageret i?

Organisationen er stadig under opstart, men der ligger allerede en række ‘bundne opgaver’ som vi vil oplyse om:

Klima-forvirringen

Sundheds-forvirringen

Transgender-forvirringen

Uddannelses-forvirringen

Danmarkshistorie-forvirringen

Krise- og krigs-forvirringen

Den politiske forvirring

Vi mener at danskerne på ovenstående områder (og flere til) ikke er blevet ordentligt informeret. Danmarks fortid, og de sidste to århundreders geopolitiske begivenheder bliver ikke gengivet ordentligt og objektivt for danskerne af hverken myndighederne (primært skole- og uddannelsessystemet) og medierne. Myndighederne (regering og folketing) og medierne er blevet kapret af industrielle kræfter, som helt har overtaget agendaen og gengiver et overordnet narrativ, som er forvredet af de pengemæssige interesser. Læs evt. mere om Alliancen-BUFs muligheder for at tilbyde undervisning i de nævnte emner HER!

Hvorhenne ligger Alliancen-BUF på den politiske blå-røde skala?

Vi mener ikke at det nuværende højre-venstre eller blå-røde politiske spektrum giver mulighed for en politik der tilgodeser de jævne borgere i dette land. Derfor giver den heller ikke gode betingelser for langt størstedelen af børn og unge i landet. Politik giver simpelthen ikke længere mening for menigmand! Der mangler ikke et nyt politisk parti i Danmark. Der mangler en ny måde at forstå politik, demokrati og landets folkestyre på. Eller også mangler magthaverne at fortælle befolkningen hvordan systemet i virkeligheden fungerer. De nuværende folketingspartier over hele spektret er ikke kritiske overfor stadigt flere globalistiske initiativer. Det er den internationale og globale elite, der bestemmer mere og mere hvordan danskernes dagligdag skal tegne sig, ikke danskerne selv! Der er ikke et eneste politisk parti der siger til danskerne at de skal forbruge MINDRE, selvom det i sig selv ville være med til at løse de fleste miljømæssige udfordringer Danmark står overfor. Derfor kan det siges om alle de nuværende politiske partier, at de nærmest bevidstløst understøtter globalismen ved at lade danskerne fortsætte det voldsomme overforbrug af Danmarks og verdens ressourcer (Danmark førte i mange år an i.f.t forbrug pr indbygger).

Hvorfor stiller Alliancen-BUF op til det kommende kommunal- og regionsvalg i november 2025?

I Alliancen-BUF er der en forståelse for at vores nuværende såkaldte demokratiske system er gået i udu og at tingene gradvist forværres. Der bliver mindre og mindre demokrati og mere og mere autokrati, teknokrati og diktatoriske tilstande. Dels er der store udfordringer med det såkaldte demokrati, som bunder i Folketingets egne fortolkninger af Grundloven. Dels ved vi godt fra tidligere gjorte erfaringer (vi har tidligere deltaget i valghandlinger via det græsrodspolitiske initiativ Frihedslisten) at de regerende politiske kræfter både fra venstre og fra højre har lukket af for reelle politiske alternativer, så kan det virke nyttesløst at stille op til kommunal- og regionsvalg. Vi ved jo godt at pressen kigger den anden vej og at vi ikke får reel taletid i medierne. Men… Vi har heller ikke ambitioner om at få en større politisk indflydelse på den eksisterende magtstruktur. Vi bruger vores valgkampagne til at gøre flere danskere opmærksom på at ‘der er noget galt i Danmark’. Hvis vi gennem vores kampagne kan få bare en enkelt dansker til at opdage, at der rent faktisk ligger et underliggende KÆMPE PROBLEM indlejret i GLOBALISMEN (se forklaring længere nede), så har vi lykkes med at vække endnu et individ, som forhåbentligt også får lyst til at gøre noget ved sagen. Hvis flere voksne mennesker gør noget ved sagen, så er der større chance for at børnene og ungdommen ikke skal arve alle de samme problemer, og måske flere til, som landet bokser med for nærværende. Et af de vigtigste pointer ved at stille op til valg er, at under et kommunal- og regionsvalg får de opstillede kandidater lov til at hænge plakater op i lygtepæle og andre offentlige steder, og det giver os en unik mulighed for at sprede budskabet om GLOBALISMENS MAGTOVERTAGELSE.

Hvad er GLOBALISME?

– Og hvorfor er det så slemt?

Danske statsministre bliver ikke længere valgt af folket (hvis de nogensinde er blevet det). I stedet bliver de valgt af globalistiske organisationer, som via deres (næsten usynlige) greb om medierne og den politiske magt, får indsat deres egne favorit kandidater som partiledere og dermed statsministerkandidater. Således optrådte Mette Frederiksen først i regi af The Trilateral Commission inden danskerne tilsyneladende velvilligt valgte hende ‘demokratisk’ via folketingsvalget i 2019. På lignende maner blev både Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt valgt af en Trilateral-lignende organisation, nemlig Bilderberg Gruppen, inden de blev statsministre (se link HER!). Når vi taler om Anders Fogh Rasmussen, så er der i øvrigt en tradition for at alle NATO’s generalsekretærer siden Den Kolde Krig først har deltaget i Bilderberg møder inden de er blevet generalsekretærer (se link HER!)

Samtlige NATO generalsekretærer siden Den Kolde Krig var først en del af Bilderberg møderne, inden de blev valgt til leder af NATO (kilde: Lukas Kantors Ph.D thesis ).

Men hvis danske politikere først enten er medlem af Bilderberg eller Trilateral Commission, så må det være muligt at komme med et meget kvalificeret gæt på hvem der bliver den næste danske statsminister. I 2023, kort efter Jakob Elleman-Jensen (se medlemslisten fra 2022 HER!) måtte træde tilbage som vicestatsminister, blev Alex Vanopslagh straks efter udnævnt til “David Rockefeller Fellow” i The Trilateral Commission (se medlemslisten fra 2023 HER!). Derfor er det med al globalistisk sandsynlighed Alex der bliver Danmarks næste statsminister, medmindre der sker uforudsete ting som vi så det med Jakob Ellemann-Jensen. Læs evt. mere om Alex Vanopslaghs fremtid som dansk statsminister i nyhedsbrevet HER!

På side 16 af 21 i Trilateral Commissions medlemsliste fra 2023 finder man både navnene på Alex Vanopslagh, Mette Frederiksen og Margrethe Vestager. De er alle tre gengangere på den liste Trilateral Commission sendte ud i juli 2025 ( se medlemslisten for 2025 HER! )

Hvis man går helt tilbage til medlemslisten for 2005 (se listen HER!), så finder man Både George H.W. Bush og Jeffrey Epstein (dømt pædofil der ifølge amerikanske myndigheder hængte sig selv i en fængselscelle mens han ventede på sin rettergang. Men, hvorfor er det så slemt? – vil nogen måske spørge. Det er det især fordi at Trilateral Commission og Bilderberg er så dygtige til at spå om fremtidige stats- og premierministre, i Danmark såvel som i udlandet. Det kan ikke længere være tale om spådomme, men om at Trilateral Commission og Bilderberg er nogle af de globalistiske organisationer som har mere at sige end danske statsborgere har, når de går til stemmeurnerne. Læs evt. trilogien Illusionen om Danmark for at få en større forståelse for hvad globalisme er, samt hvordan organisationer såsom World Economic Forum, Bilderberg, kongehuse, tempelriddere og ikke mindst Jesuitterordenen/Pavestaten er vitale dele af det globalistiske netværk. Det er nemlig dem som sætter den international dagsorden og tilsyneladende også bestemmer hvem der bliver den kommende statsminister i Danmark. Så længe Trilateral Commision, Bilderberg og andre mere eller mindre fordækte organisationer har sådan et tag på Danmark og dansk politik, så vil danske børn og unge vokse op til endnu mere diktatoriske tilstande end det er tilfældet i dag.

Hvordan kan Alliancen-BUF gøre en forskel?

Det kan vi ved at sprede vores budskab så vidt og bredt som muligt, så mange flere danskere, end det er tilfældet i dag, har en ordentligt beslutningsgrundlag for at tage reel stilling til om vi har behov for at sadle om i Danmark. Hvis mange flere danskere får en bedre forståelse for hvad globalisme gør ved vores skønne land, så er der uden tvivl mange som vil forlange reelle ændringer i staten. En mulig vej at gå er ved at lave en ny Grundlov for Danmark, hvor magtstrukturen er defineret så det magtspil der foregår er transparent for alle, og hvor der sker reelle og direkte valg til ledende poster i Danmark. Men Alliancen-BUF mener at danskerne først skal præsenteres for sandheden om deres demokrati, før at de kan vælge en ny vej at gå, eventuelt ved at vedtage en ny Grundlov. Alle danskere skal have mulighed for at være med i denne proces på så transparent et grundlag som det overhovedet er muligt.

