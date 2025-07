Hvor rent er drikkevandet i Danmark?

Drikkevandet i Gilleleje

Jeg har i dag været på besøg hos nogle gode venner i Gilleleje, hvor jeg bl.a. hjalp dem med at undersøge det vand som de får fra Gilleleje vandværk.

Konklusionen: Vandet er faktisk en kende renere end mange andre steder i Danmark. PPM målingen viste “287”, hvilket betyder at der er 287 fremmedpartikler ud af 1 million partikler vand. Men det er stadig et alt for højt tal, for erfaringerne viser at det ikke er ufarlige mineraler for kroppen der har fået PPM målingerne til at skyde i vejret i det sidste halve århundrede. Desuden er vandet meget surt, hvilket en PH-test med lakmuspapir viste (omkring 6,5-7 i PH-værdi).

Men, det mest visuelle bevis på at noget ikke er som det skal være, er når man laver en elektrolyse af vand og sammenligner med en elektrolyse af osmose renset vand.

Glasset til højre er resultatet efter elektrolyse af det vand som Gilleleje Vandværk leverer til beboerne i Gilleleje. Glasset til højre er elektrolyse af det samme vand efter det er blevet osmose renset og behandlet af et Vortex-kande.

Se nedenstående tidligere nyhedsbreve om at rense drikkevandet: