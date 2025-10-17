Interview med Erik Høgh-Sørensen fra Vendelbo Listen

Tidligere kritisk, undersøgende journalist

Erik Høgh-Sørensen har et langt generalieblad af et CV som viser hvilket alsidigt menneske han er.

Lyt til en (video)podcast med en helt særlig lokalpolitiker, som jeg selv har en enorm respekt for.

Jeg mødte Erik under en kampagne imod planlagt 185 meter høje vindmøller ved Løkken i Vendsyssel. Herunder kan de se alle tre optagelser fra et borgermøde om vindmøllerne - hvor også Erik deltog med et indlæg, som du kan finde i del 1:

Links:

Vendelbolistens hjemmeside:

https://www.vendelbo-listen.dk/

Wikipedia opslag om Erik Høgh-Sørensen:

https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_H%C3%B8gh-S%C3%B8rensen

Journalisten.dk’s artikel helt tilbage fra marts 2015:

https://journalisten.dk/de-griner-fordi-det-er-sa-usaedvanligt-at-en-journalist-vaelger-df/

BT’s artikel om Eriks eksklusion i 2022:

https://www.bt.dk/politik/dansk-folkepartis-hovedbestyrelse-ekskluderer-omstridt-dfer