Interview med Markus Hvass - DEL 1

Kommunens korruption, inhabilitet og ulovligheder

Selvom Markus har fået masser af opmærksomhed som den ene part i nabostriden i Højby i Odsherred, så fylder hans version af historien stort set intet.

Hans version er historien om korruption på kommunalt plan, inhabilitet blandt politikerne, heriblandt viceborgmesteren, samt kommunens evne til ikke at overholde regler og love.

Minigolfbanedirektør Simon Larsen med en af de kæmpeburgers som skal lokke folk til hans forlystelsespark/minigolfban. Foto: TV 2

Underholdningen i TV 2-serien fungerer som hvidvaskning af kommunens ulovligheder

På trods af produktionsselskabet Aberdabei Films hundredevis af timer i selskab med Markus, har ægteparret bag filmselskabet evnet fuldstændig at overse den korruption, inhabilitet og de lovovertrædelser som Odsherred er indblandet i i denne sag.

Alle peger spøgefuldt på “tossen fra TV'“, men ingen har overskud til at sætte sig ind i det som sagen i virkeligheden handler om!

Simon Larsen gik i gang med at planlægge en Minigolfpark, som er dimensioneret i en sådan skala at det må kategoriseres som en decideret forlystelsespark - UDEN EN TILLADELSE!

Prøv du at opføre en carport eller et udhus uden en tilladelse fra kommunen. Du får en bøde og bliver bedt om at hive det hele ned igen. Men sådan foregår det ikke i Odsherred!

Andet afsnit af interviewet udkommer på mandag d. 1. september

