Dagsorden

Status på verdens gang. - Også et spirituelt perspektiv.

Et kig ind i verdens fremtid.

Hvilke muligheder er der for at forhindre at dem med magten bare får endnu mere magt? - Hvilke muligheder har du for at agere?

Det politiske spørgsmål. - Hvordan gribes det an?

Mine observationer om korruptionen på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, både politisk, pressen/medierne og industriens kræfter.

Henrik Vendelbo Petersen, Gentofte, fortæller kort om sine observationer.

Alliancen for Børnene, Ungdommen og Fremtiden på langt sigt.

Spørgsmål - det er muligt for alle deltagere at stille spørgsmål og debattere.

Der vil blive talt helt åbent om tingene. Det vil også inkludere en del personlige detaljer og derfor er Zoom-mødet kun for en begrænset skare.

