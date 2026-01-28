Januar nyhedsbrev - Nytårskur og Grønland

Månedligt nyhedsbrev - Januar
Så blev det den tid på måneden. I denne måned er der opdatering om:
Gåtur langs Nordsjællands skønneste kyststrækning (se link HER)
Situationen omkring Grønland
Foredrag i Stockholm (se link HER)
Bytte- og bagagerumsmarkeds inspirationsdag (se link til Friheds.net HER)
HUSK: at logge ind på Friheds.net kl. 20:00 i aften for inspirationsmøde!
Foredrag i Svendborg og Silkeborg (uge 12, de nøjagtige dage er endnu ikke fastlagt)
Og vil du vide lidt mere om Grønland, så se mit indslag sidst i interviewet med Riley Waggaman, udsendt fra mit engelske nyhedsbrev:
Jeg har jo også lavet nogle opslag på dansk om Grønland lidt længere tilbage i tiden: