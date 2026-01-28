Illusionen om Danmark

Illusionen om Danmark

Transcript

Januar nyhedsbrev - Nytårskur og Grønland

Gåtur langs Nordsjællands skønneste kyststrækning - Situationen omkring Grønland - Foredrag i Stockholm - Bytte- og bagagerumsmarkeds inspirationsdag - Foredrag i Svendborg og Silkeborg
Flemming Blicher's avatar
Flemming Blicher
Jan 28, 2026

Månedligt nyhedsbrev - Januar

Så blev det den tid på måneden. I denne måned er der opdatering om:

  • Gåtur langs Nordsjællands skønneste kyststrækning (se link HER)

  • Situationen omkring Grønland

  • Foredrag i Stockholm (se link HER)

  • Bytte- og bagagerumsmarkeds inspirationsdag (se link til Friheds.net HER)

    HUSK: at logge ind på Friheds.net kl. 20:00 i aften for inspirationsmøde!

  • Foredrag i Svendborg og Silkeborg (uge 12, de nøjagtige dage er endnu ikke fastlagt)

Og vil du vide lidt mere om Grønland, så se mit indslag sidst i interviewet med Riley Waggaman, udsendt fra mit engelske nyhedsbrev:

Jeg har jo også lavet nogle opslag på dansk om Grønland lidt længere tilbage i tiden:

User's avatar

