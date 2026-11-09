Æbleskiver, gløgg, pyntegran og juletræer

Årets sidste Bytte- og bagagerumsmarked bliver et rigtigt julemarked. Det afholdes i det gamle brevdue-klubhus hos Susanne på Gartnerager 5A i Hørsholm.

Susanne har en hel granskov ved det gamle klubhus, så der er masser af pyntegran fra både rødgran og blågran samt “livstræ” og “blå ene” (se fotos). Mos og kogler kan du samle i skoven.

Desuden kan du finde familiens helt eget juletræ, og du kan enten tage det med hjem med det samme, eller du kan hente det senere. Alt sammen til yderst rimelige ‘bytte-bagagerums’-priser.

Vores fritidsfisker medbringer fisk (frosne). Bemærk, at der denne gang er et meget begrænset udvalg.

Køb dine julegaver

Jeg medbringer mange forskellige produkter, som, med de medfølgende opskrifter, vil være en perfekt julegaver til både manden og kvinden, “der har alt” (undtagen frihed;)

Personlige plejeprodukter:

Alle produkter er af de fineste og sundeste råvarer, som ikke skader kroppen eller naturen.

Hårvoks - 100 kr.

Tandpasta - 55 kr.

Frihedsdeodorant - 75 kr.

Luxus Kakao deo - 150 kr.

Håndsæbe - 50 kr.

Desuden medbringer jeg bøger til helt særlige priser; bøgerne bliver til stadighed mere aktuelle, eftersom flere og flere af de forudsigelser, som er med i bøgerne, allerede er sket eller er på vej til at ‘gå i opfyldelse’.

Illusionen og Danmark del 1 til 3, samt Illusionen om Grundloven

Særlige byttemarkedspriser på bøger:

Illusionen om Danmark Del 1: De 3 Tabte År - (tidl. 250 ) nu 150 kr.

Illusionen om Danmark Del 2: De 3 Fiktioner - (tidl. 350 ) nu 200 kr.

Illusionen om Danmark Del 3: Fritænkerne - (tidl. 150 ) nu 150 kr.

Illusionen om Grundloven - (tidl. 150 ) nu 100 kr.

Jeg håber, vi ses!

Hørsholm

Tid: Søndag den 22. november kl. 12-14

Sted: Gartnerager 5A, 2970 Hørsholm

Husk, at der også er et hønselaug i Hørsholm, som du stadig kan nå at blive medlem af, det det for alvor starter op til foråret! Kontakt Susanne på mail: mvloumand@gmail.com

Husk, at man skal møde fysisk op til et marked for at blive medlem af Friheds.net, der er Bytte- og bagagerumsmarkedernes fælles IT-platform.